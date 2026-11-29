Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 29 Kasım 2026 Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması çağrısında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 29.11.2026 17:09
Haber Güncellenme Tarihi: 29.11.2026 17:12
Kaynak:
HÜRHABER
Emine Erdoğan, paylaşımında Filistin halkının kendi topraklarında özgürce yaşama ve çocuklarını barış içinde büyütme özlemine dikkat çekti. Gazze’de evlerine dönmeyi bekleyen ailelerin durumuna değinen Erdoğan, Türkiye’nin Filistin halkına yönelik desteğini sürdüreceğini ifade etti.
Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Filistin halkının özlemi, kendi yurdunda hür yaşamak, evlatlarını barış içinde büyütmektir. Bu haklı özleme ortak olmak, bugün Gazze’de evine dönmeyi bekleyen her ailenin yarınını da dert edinmektir.”
Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı
Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında uluslararası kamuoyuna seslenen Erdoğan, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti. İnsani yardımların tüm hanelere ulaştırılmasının önemine işaret eden Erdoğan, Filistin halkının huzur ve refaha kavuşması çağrısını yineledi.
Türkiye’nin Filistin’e desteği sürecek
Türkiye’nin Filistin halkıyla dayanışmayı sürdüreceğini vurgulayan Emine Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve hak yerini bulana kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz. 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde dünyaya çağrımızı yineliyoruz, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar hemen her haneye ulaşmalı ve Filistin halkı artık huzura ve refaha kavuşmalı.”
29 Kasım’ın uluslararası önemi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 1977 yılında aldığı karar doğrultusunda her yıl 29 Kasım, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak anılıyor. Bu kapsamda Filistin halkının hakları ve insani ihtiyaçları uluslararası gündeme taşınıyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Emine Erdoğan’dan Filistin halkıyla dayanışma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 29 Kasım 2026 Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması çağrısında bulundu.
Emine Erdoğan, paylaşımında Filistin halkının kendi topraklarında özgürce yaşama ve çocuklarını barış içinde büyütme özlemine dikkat çekti. Gazze’de evlerine dönmeyi bekleyen ailelerin durumuna değinen Erdoğan, Türkiye’nin Filistin halkına yönelik desteğini sürdüreceğini ifade etti.
Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Filistin halkının özlemi, kendi yurdunda hür yaşamak, evlatlarını barış içinde büyütmektir. Bu haklı özleme ortak olmak, bugün Gazze’de evine dönmeyi bekleyen her ailenin yarınını da dert edinmektir.”
Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı
Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında uluslararası kamuoyuna seslenen Erdoğan, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti. İnsani yardımların tüm hanelere ulaştırılmasının önemine işaret eden Erdoğan, Filistin halkının huzur ve refaha kavuşması çağrısını yineledi.
Türkiye’nin Filistin’e desteği sürecek
Türkiye’nin Filistin halkıyla dayanışmayı sürdüreceğini vurgulayan Emine Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve hak yerini bulana kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz. 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde dünyaya çağrımızı yineliyoruz, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar hemen her haneye ulaşmalı ve Filistin halkı artık huzura ve refaha kavuşmalı.”
29 Kasım’ın uluslararası önemi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 1977 yılında aldığı karar doğrultusunda her yıl 29 Kasım, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak anılıyor. Bu kapsamda Filistin halkının hakları ve insani ihtiyaçları uluslararası gündeme taşınıyor.
Kaynak: HÜRHABER
Çok Okunanlar