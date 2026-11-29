Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 30 Kasım 2026’da başlayacak haftada, 10 ayrı kanunda değişiklik öngören 15 maddelik kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Teklif, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesi, istihdam teşviklerinin uzatılması ve vergi düzenlemelerini kapsıyor. Düzenlemelerin yasalaşma süreci, 7 Aralık’ta başlaması planlanan bütçe görüşmeleri öncesinde takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 29.11.2026 10:29
Haber Güncellenme Tarihi: 29.11.2026 10:30
Kaynak:
HÜRHABER
Kanun teklifiyle 1 Ocak 2017 öncesine ait GSS prim borçları ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor.
Teklifin yasalaşması halinde 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin liralık prim borcu silinecek.
İstihdam teşvikleri 2028 sonuna kadar uzatılacak
İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikle kadınların, gençlerin ve mesleki ve teknik eğitim belgesine sahip işsizlerin istihdamına yönelik teşviklerin 31 Aralık 2028’e kadar sürdürülmesi planlanıyor.
Cumhurbaşkanına, teşvik uygulamasının süresini 31 Aralık 2029’a kadar uzatma yetkisi verilmesi de teklif kapsamında bulunuyor.
Çıraklık, staj ve mesleki eğitim kapsamında öğrencilere ödenen ücretlere sağlanan devlet katkısında Cumhurbaşkanına tanınan süre uzatma yetkisinin, her defasında bir eğitim ve öğretim yılı olmak üzere 15 eğitim ve öğretim yılına çıkarılması öngörülüyor.
Kurumlar vergisi indiriminin kapsamı daraltılıyor
Kanun teklifiyle üretim faaliyeti yürüten kıymetli maden ve petrol rafinerileri ile tütün mamulleri ve alkollü içki üreticilerinin indirimli kurumlar vergisi uygulaması kapsamından çıkarılması öngörülüyor.
Düzenlemenin yasalaşması halinde yeni hükümler, 2027 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlara uygulanacak.
Enerji yatırımlarında yeni tahsis düzenlemesi
Yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisinin yarışma yoluyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yarışmalarda uygulanacak kapalı teklif, açık eksiltme veya açık artırma yöntemleri ilgili şartnamelerde belirlenecek.
Yüzen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin belirli süre ve kapsamda başka bölgelerde hizmet vermesine yönelik düzenleme de teklifte yer alıyor. Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilebilecek.
Güvenlik personeli alımına ilişkin hükümler
Teklifte Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis meslek yüksekokullarına alınacak adaylara ilişkin düzenlemeler de bulunuyor.
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Milyonları ilgilendiren GSS düzenlemesi Meclis gündeminde
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 30 Kasım 2026’da başlayacak haftada, 10 ayrı kanunda değişiklik öngören 15 maddelik kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Teklif, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesi, istihdam teşviklerinin uzatılması ve vergi düzenlemelerini kapsıyor. Düzenlemelerin yasalaşma süreci, 7 Aralık’ta başlaması planlanan bütçe görüşmeleri öncesinde takip edilecek.
Kanun teklifiyle 1 Ocak 2017 öncesine ait GSS prim borçları ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor.
Teklifin yasalaşması halinde 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin liralık prim borcu silinecek.
İstihdam teşvikleri 2028 sonuna kadar uzatılacak
İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikle kadınların, gençlerin ve mesleki ve teknik eğitim belgesine sahip işsizlerin istihdamına yönelik teşviklerin 31 Aralık 2028’e kadar sürdürülmesi planlanıyor.
Cumhurbaşkanına, teşvik uygulamasının süresini 31 Aralık 2029’a kadar uzatma yetkisi verilmesi de teklif kapsamında bulunuyor.
Çıraklık, staj ve mesleki eğitim kapsamında öğrencilere ödenen ücretlere sağlanan devlet katkısında Cumhurbaşkanına tanınan süre uzatma yetkisinin, her defasında bir eğitim ve öğretim yılı olmak üzere 15 eğitim ve öğretim yılına çıkarılması öngörülüyor.
Kurumlar vergisi indiriminin kapsamı daraltılıyor
Kanun teklifiyle üretim faaliyeti yürüten kıymetli maden ve petrol rafinerileri ile tütün mamulleri ve alkollü içki üreticilerinin indirimli kurumlar vergisi uygulaması kapsamından çıkarılması öngörülüyor.
Düzenlemenin yasalaşması halinde yeni hükümler, 2027 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlara uygulanacak.
Enerji yatırımlarında yeni tahsis düzenlemesi
Yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisinin yarışma yoluyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yarışmalarda uygulanacak kapalı teklif, açık eksiltme veya açık artırma yöntemleri ilgili şartnamelerde belirlenecek.
Yüzen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin belirli süre ve kapsamda başka bölgelerde hizmet vermesine yönelik düzenleme de teklifte yer alıyor. Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilebilecek.
Güvenlik personeli alımına ilişkin hükümler
Teklifte Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis meslek yüksekokullarına alınacak adaylara ilişkin düzenlemeler de bulunuyor.
Meclis’te bütçe görüşmeleri 7 Aralık’ta başlayacak
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul çalışmalarına geçilecek.
Geçen hafta görüşmelerine başlanan ancak maddelerine geçilemeyen kanun teklifinin, 2027 yılı bütçesinin 7 Aralık’ta Genel Kurula gelmesi öncesinde görüşülmesi planlanıyor.
Kaynak: HÜRHABER
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