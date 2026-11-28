Katile Mekke İttifakı uyarısı: Bir değil iki kez düşün
Katile Mekke İttifakı uyarısı: Bir değil iki kez düşün
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke İttifakı kapsamında İslamabad'da gerçekleştirdiği ikinci toplantı, Yunan ve İsrail basınında gündem oldu. Üç ülkenin askeri ve stratejik gücüne dikkat çeken İsrail basını, bu ittifakı sınamak isteyenlerin “bir değil iki kez düşünmesi” gerektiğini yazdı.
Haber Giriş Tarihi: 28.11.2026 12:59
Haber Güncellenme Tarihi: 28.11.2026 12:59
Kaynak:
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin İslamabad'da düzenlenen ikinci olağan toplantısına katıldı.
Toplantı sonrası Mekke İttifakı bünyesindeki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ortak açıklaması yayımlandı.
Bakanlar toplantı kapsamında Suudi Arabistan ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Mekke İttifakı ortaklarının toplantısı Yunanistan ve İsrail basınında geniş bir yankı uyandırdı.
"MEKKE İTTİFAKI İÇİN YENİ ÜYELERE KAPI AÇILDI"
Toplantıyı yakın markaja alan Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesi, "Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke İttifakı için yeni üyelere kapıyı açtı" başlığıyla bir haber yayımladı.
Tarafların Mekke İttifakı'na yeni katılımlar için anlaştığını iddia eden Yunan basını haberinde, "Türkiye , Pakistan ve Suudi Arabistan, savunma iş birliğini genişletmek için görüşüyor ve Mekke Karşılıklı Savunma Anlaşması'na yeni ülkelerin dahil edilmesi için temel ilkeler üzerinde anlaştılar. Yetkililer üç ülkenin yeni üye ülkelerin katılımına ilişkin bazı ilkeler üzerinde anlaştığını ve sonraki adımların incelendiğini açıkladı." ifadelerine yer verdi.
"3 ÜLKEYE KARŞI PLANI OLANLAR BİR DEĞİL İKİ KEZ DÜŞÜNSÜN"
İsrail merkezli Zman gazetesi de toplantıyı yakından takip etti. Tel Aviv basını haberinde, ittifakın ağustos ayına kurulduğunu ve Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu hatırlattı.
Tel Aviv basını haberde, "Suudi Arabistan, İslam'ın en kutsal yerlerine ev sahipliği yapıyor ve dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri; Pakistan ise nükleer silahlara sahip tek Müslüman ülke. Yani Tel Aviv'in ya da dünyada başka bir ülkenin bu 3 güce yönelik herhangi bir planı olduğunda sınamak isteyenler bir değil iki kez düşünsün." dedi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Savunma İttifakı, kuruluşunun ardından kurumsallaşma sürecinde önemli aşamalar kaydetti. Üç ülke, 7 Ağustos'ta imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından ilk toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Bu görüşmede ittifakın adı belirlenirken, Suudi Arabistan'da sekretarya kurulması ve savunma sanayii alanında ortak çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı.
Eylül ayında New York ve Riyad'da diplomatik ve askeri temaslarını sürdüren üç ülke, ekim ayında Riyad'da yeniden bir araya gelerek ortak savunma taahhütlerini değerlendirdi. Anlaşma, 5 Kasım'da TBMM'den geçerken Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye'deki yasal süreç de tamamlandı. 27 Kasım'da İslamabad'da düzenlenen ikinci toplantıda ise kolektif savunma, askeri koordinasyon ve savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi gündeme geldi.
Mekke Savunma İttifakı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel barış ve istikrarı korumak, ortak savunma kapasitesini güçlendirmek ve üye ülkelerden birine yönelik saldırılara karşı birlikte hareket etmek amacıyla kuruldu. İttifakla bölgede güvenlik iş birliğinin artırılması, çatışmaların önlenmesi ve kalıcı barışa katkı sunulması hedefleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Katile Mekke İttifakı uyarısı: Bir değil iki kez düşün
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke İttifakı kapsamında İslamabad'da gerçekleştirdiği ikinci toplantı, Yunan ve İsrail basınında gündem oldu. Üç ülkenin askeri ve stratejik gücüne dikkat çeken İsrail basını, bu ittifakı sınamak isteyenlerin “bir değil iki kez düşünmesi” gerektiğini yazdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin İslamabad'da düzenlenen ikinci olağan toplantısına katıldı.
Toplantı sonrası Mekke İttifakı bünyesindeki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ortak açıklaması yayımlandı.
Bakanlar toplantı kapsamında Suudi Arabistan ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Mekke İttifakı ortaklarının toplantısı Yunanistan ve İsrail basınında geniş bir yankı uyandırdı.
"MEKKE İTTİFAKI İÇİN YENİ ÜYELERE KAPI AÇILDI"
Toplantıyı yakın markaja alan Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesi, "Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke İttifakı için yeni üyelere kapıyı açtı" başlığıyla bir haber yayımladı.
Tarafların Mekke İttifakı'na yeni katılımlar için anlaştığını iddia eden Yunan basını haberinde, "Türkiye , Pakistan ve Suudi Arabistan, savunma iş birliğini genişletmek için görüşüyor ve Mekke Karşılıklı Savunma Anlaşması'na yeni ülkelerin dahil edilmesi için temel ilkeler üzerinde anlaştılar. Yetkililer üç ülkenin yeni üye ülkelerin katılımına ilişkin bazı ilkeler üzerinde anlaştığını ve sonraki adımların incelendiğini açıkladı." ifadelerine yer verdi.
"3 ÜLKEYE KARŞI PLANI OLANLAR BİR DEĞİL İKİ KEZ DÜŞÜNSÜN"
İsrail merkezli Zman gazetesi de toplantıyı yakından takip etti. Tel Aviv basını haberinde, ittifakın ağustos ayına kurulduğunu ve Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu hatırlattı.
Tel Aviv basını haberde, "Suudi Arabistan, İslam'ın en kutsal yerlerine ev sahipliği yapıyor ve dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri; Pakistan ise nükleer silahlara sahip tek Müslüman ülke. Yani Tel Aviv'in ya da dünyada başka bir ülkenin bu 3 güce yönelik herhangi bir planı olduğunda sınamak isteyenler bir değil iki kez düşünsün." dedi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Savunma İttifakı, kuruluşunun ardından kurumsallaşma sürecinde önemli aşamalar kaydetti. Üç ülke, 7 Ağustos'ta imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından ilk toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Bu görüşmede ittifakın adı belirlenirken, Suudi Arabistan'da sekretarya kurulması ve savunma sanayii alanında ortak çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı.
Eylül ayında New York ve Riyad'da diplomatik ve askeri temaslarını sürdüren üç ülke, ekim ayında Riyad'da yeniden bir araya gelerek ortak savunma taahhütlerini değerlendirdi. Anlaşma, 5 Kasım'da TBMM'den geçerken Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye'deki yasal süreç de tamamlandı. 27 Kasım'da İslamabad'da düzenlenen ikinci toplantıda ise kolektif savunma, askeri koordinasyon ve savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi gündeme geldi.
Mekke Savunma İttifakı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel barış ve istikrarı korumak, ortak savunma kapasitesini güçlendirmek ve üye ülkelerden birine yönelik saldırılara karşı birlikte hareket etmek amacıyla kuruldu. İttifakla bölgede güvenlik iş birliğinin artırılması, çatışmaların önlenmesi ve kalıcı barışa katkı sunulması hedefleniyor.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar