MHP’den emekli ve çalışanlar için 2027 zam talepleri
MHP’den emekli ve çalışanlar için 2027 zam talepleri
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2027 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmesinde emekli ve çalışanlara yönelik ekonomik düzenleme taleplerini açıkladı. Kalaycı’nın gündeme getirdiği ilave zam, refah payı ve sosyal destek talepleri, 2027 yılı ücret düzenlemeleri öncesinde gündeme taşındı.
Haber Giriş Tarihi: 29.11.2026 09:56
Haber Güncellenme Tarihi: 29.11.2026 09:58
Kaynak:
HÜRHABER
Türkiye gazetesinde yer alan açıklamalara göre Kalaycı, emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısının 17 milyonu aştığını belirtti. Kalaycı, 5 milyondan fazla kişinin ise en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalıştığını ifade etti.
Bütün emeklilere ilave zam yapılmasını isteyen Kalaycı, prim gün sayısı ve çalışma hayatı boyunca ödenen prim tutarının aylık hesaplamalarında dikkate alınmasını talep etti. Emekli aylıkları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi için gerekli yasal düzenlemenin gecikmeden yapılması gerektiğini bildirdi.
Asgari ücret için açlık sınırı vurgusu
Kalaycı, 2027 yılında uygulanacak net asgari ücretin çalışanların geçim koşulları dikkate alınarak belirlenmesini istedi. Asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olması gerektiğini belirten Kalaycı, büyükşehirlerde çalışanlara yönelik ilave sosyal desteklerin sağlanmasını da talep etti.
Bu kapsamda kira ve ulaşım giderlerine yönelik destek mekanizmalarının oluşturulmasını gündeme getirdi.
Memur ve memur emeklilerine refah payı
Ocak 2027’de memur ve memur emeklilerinin aylıklarına uygulanacak artışa ilişkin değerlendirmede bulunan Kalaycı, bütçe imkânları doğrultusunda ilave refah payı verilmesini istedi.
Kamu çalışanlarına yapılan ek ödemelerin emeklilik prim matrahına dâhil edilmesini talep eden Kalaycı, söz konusu ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılması gerektiğini belirtti.
3600 ek gösterge düzenlemesi gündemde
Kalaycı, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
Enflasyon ve hayat pahalılığının vatandaşların geçim koşulları üzerindeki etkisine değinen Kalaycı, alım gücünün artırılmasına yönelik düzenlemelerin önemini vurguladı.
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MHP’den emekli ve çalışanlar için 2027 zam talepleri
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2027 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmesinde emekli ve çalışanlara yönelik ekonomik düzenleme taleplerini açıkladı. Kalaycı’nın gündeme getirdiği ilave zam, refah payı ve sosyal destek talepleri, 2027 yılı ücret düzenlemeleri öncesinde gündeme taşındı.
Türkiye gazetesinde yer alan açıklamalara göre Kalaycı, emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısının 17 milyonu aştığını belirtti. Kalaycı, 5 milyondan fazla kişinin ise en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalıştığını ifade etti.
Bütün emeklilere ilave zam yapılmasını isteyen Kalaycı, prim gün sayısı ve çalışma hayatı boyunca ödenen prim tutarının aylık hesaplamalarında dikkate alınmasını talep etti. Emekli aylıkları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi için gerekli yasal düzenlemenin gecikmeden yapılması gerektiğini bildirdi.
Asgari ücret için açlık sınırı vurgusu
Kalaycı, 2027 yılında uygulanacak net asgari ücretin çalışanların geçim koşulları dikkate alınarak belirlenmesini istedi. Asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olması gerektiğini belirten Kalaycı, büyükşehirlerde çalışanlara yönelik ilave sosyal desteklerin sağlanmasını da talep etti.
Bu kapsamda kira ve ulaşım giderlerine yönelik destek mekanizmalarının oluşturulmasını gündeme getirdi.
Memur ve memur emeklilerine refah payı
Ocak 2027’de memur ve memur emeklilerinin aylıklarına uygulanacak artışa ilişkin değerlendirmede bulunan Kalaycı, bütçe imkânları doğrultusunda ilave refah payı verilmesini istedi.
Kamu çalışanlarına yapılan ek ödemelerin emeklilik prim matrahına dâhil edilmesini talep eden Kalaycı, söz konusu ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılması gerektiğini belirtti.
3600 ek gösterge düzenlemesi gündemde
Kalaycı, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
Enflasyon ve hayat pahalılığının vatandaşların geçim koşulları üzerindeki etkisine değinen Kalaycı, alım gücünün artırılmasına yönelik düzenlemelerin önemini vurguladı.
Kaynak: HÜRHABER
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