Hazine’den vergi borçlarına kapsamlı ödeme kolaylığı
Hazine’den vergi borçlarına kapsamlı ödeme kolaylığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi dairelerine olan borçların ödenmesini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir tebliğ hazırladı. Düzenleme kapsamında taksitlendirmelerde uygulanacak yıllık tecil faizinin yüzde 18’e indirilmesi ve borçluların mali durumlarına göre 72 aya kadar taksit imkânı sağlanması öngörülüyor. Tebliğin yayımlanmasının ardından mükelleflerin 5 Şubat 2027’ye kadar başvuru yapabilmesi planlanıyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.11.2026 13:19
Haber Güncellenme Tarihi: 29.11.2026 13:20
Kaynak:
AA
Düzenlemeyle vergi daireleri tarafından takip edilen, vadesi 30 Kasım 2026 ve öncesine ait kamu alacaklarına taksit imkânı tanınacak.
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları düzenleme kapsamında yer alacak.
Özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), geçici vergi ve bunlarla bağlantılı alacaklar ise taksitlendirme dışında tutulacak.
Tecil faizinde 11 puanlık indirim
Yeni düzenleme kapsamındaki taksitlendirmelerde yıllık yüzde 18 tecil faizi uygulanacak. Böylece mevcut yüzde 29’luk tecil faizine göre 11 puanlık indirim sağlanacak.
Vergi dairesine borcu bulunan mükelleflere mali durumlarına göre farklı ödeme süreleri sunulacak. Standart taksit süresi 48 ay olurken zor durumdaki borçlular için bu süre 60 aya, çok zor durumdaki borçlular için ise 72 aya kadar çıkabilecek.
Borçlu veya borç türü
Azami taksit süresi
Standart taksitlendirme
48 ay
Zor durumdaki borçlular
60 ay
Çok zor durumdaki borçlular
72 ay
KDV borçları
36 ay
Kapsamdaki yerel yönetimler
72 ay
KDV borçlarında Haziran 2026’da yapılan benzer düzenlemeye göre 24 aylık ek taksit imkânı sağlanacak. Mükellefler, borçlarını belirlenen azami sürelerden daha kısa vadelerde de ödeyebilecek.
İl özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB) ile bunlara bağlı veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları tüzel kişilerin borçları için de 72 aya kadar taksit imkânı tanınacak.
10 milyon liraya kadar teminat aranmayacak
Vergi dairelerine olan borçları 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerden taksitlendirme sırasında teminat istenmeyecek.
Borç tutarının 10 milyon lirayı aşması durumunda ise yalnızca bu sınırı aşan kısmın yarısı değerinde teminat alınacak.
Başvurular 5 Şubat 2027’ye kadar yapılabilecek
Düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin 5 Şubat 2027 günü sonuna kadar başvuruda bulunması gerekecek.
Başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilmesi öngörülüyor. Vergi dairelerine doğrudan veya posta yoluyla da müracaat edilebilecek.
Devam eden taksitlendirmelerde faiz düşecek
Ödemeleri devam eden veya başvurusu değerlendirme aşamasında bulunan taksitlendirmeler de yeni düzenleme kapsamına alınacak. Başvuru süresi 31 Ağustos 2026’da sona eren önceki düzenlemeden yararlanan mükellefler de yeni koşullardan faydalanabilecek.
Mevcut taksitlendirmelerde tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren herhangi bir başvuru gerekmeksizin yüzde 18 tecil faizi uygulanacak. Mükellefler, devam eden taksitli borçlarını ve kapsama giren yeni borçlarını başvuru yaparak yeniden taksitlendirebilecek.
İlk taksit Şubat 2027’de ödenecek
Yeni düzenleme kapsamında taksitlendirilen borçların ilk ödemesi Şubat 2027’de gerçekleştirilecek. Sonraki taksitler aylık dönemler halinde ödenecek.
Bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, ilgili tutarın bir sonraki taksit süresinde tamamlanması şartıyla ihlal nedeni sayılmayacak.
Borcu yoktur belgesi için yüzde 10 ödeme şartı
Taksitlendirilen borçların en az yüzde 10’unun ödenmesi halinde söz konusu borçlar, borç durumunu gösteren belgede yer almayacak.
Motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilmiş borçlar, ödeme koşulları ihlal edilmediği sürece araç muayenesinde engel oluşturmayacak. Ancak araçların satış ve devir işlemleri için taksitlendirilen borçların tamamının ödenmesi gerekecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemeyle mükelleflere tecil faizi, teminat koşulları ve taksit süreleri açısından ödeme kolaylığı sağlanacağını belirtti.
Şimşek, düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Böylece borçluların faiz yükü azalmış olacak. Borçların uzun süreli taksitlendirmeyle ödenebilir hale getirilmesi sonucunda mükelleflerin daha öngörülü şekilde ekonomik aktivitede bulunmaları sağlanacak. Vatandaşımıza, esnafımıza ve reel sektörümüze önemli bir imkan tanıyoruz. Üretim yapan firmalarımızın zorlu küresel konjonktürden etkilenmemesi için uzun vadeli ve düşük faizli taksitlendirme yapacağız.”
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Hazine’den vergi borçlarına kapsamlı ödeme kolaylığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi dairelerine olan borçların ödenmesini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir tebliğ hazırladı. Düzenleme kapsamında taksitlendirmelerde uygulanacak yıllık tecil faizinin yüzde 18’e indirilmesi ve borçluların mali durumlarına göre 72 aya kadar taksit imkânı sağlanması öngörülüyor. Tebliğin yayımlanmasının ardından mükelleflerin 5 Şubat 2027’ye kadar başvuru yapabilmesi planlanıyor.
Düzenlemeyle vergi daireleri tarafından takip edilen, vadesi 30 Kasım 2026 ve öncesine ait kamu alacaklarına taksit imkânı tanınacak.
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları düzenleme kapsamında yer alacak.
Özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), geçici vergi ve bunlarla bağlantılı alacaklar ise taksitlendirme dışında tutulacak.
Tecil faizinde 11 puanlık indirim
Yeni düzenleme kapsamındaki taksitlendirmelerde yıllık yüzde 18 tecil faizi uygulanacak. Böylece mevcut yüzde 29’luk tecil faizine göre 11 puanlık indirim sağlanacak.
Vergi dairesine borcu bulunan mükelleflere mali durumlarına göre farklı ödeme süreleri sunulacak. Standart taksit süresi 48 ay olurken zor durumdaki borçlular için bu süre 60 aya, çok zor durumdaki borçlular için ise 72 aya kadar çıkabilecek.
Borçlu veya borç türü
Azami taksit süresi
Standart taksitlendirme
48 ay
Zor durumdaki borçlular
60 ay
Çok zor durumdaki borçlular
72 ay
KDV borçları
36 ay
Kapsamdaki yerel yönetimler
72 ay
KDV borçlarında Haziran 2026’da yapılan benzer düzenlemeye göre 24 aylık ek taksit imkânı sağlanacak. Mükellefler, borçlarını belirlenen azami sürelerden daha kısa vadelerde de ödeyebilecek.
İl özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB) ile bunlara bağlı veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları tüzel kişilerin borçları için de 72 aya kadar taksit imkânı tanınacak.
10 milyon liraya kadar teminat aranmayacak
Vergi dairelerine olan borçları 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerden taksitlendirme sırasında teminat istenmeyecek.
Borç tutarının 10 milyon lirayı aşması durumunda ise yalnızca bu sınırı aşan kısmın yarısı değerinde teminat alınacak.
Başvurular 5 Şubat 2027’ye kadar yapılabilecek
Düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin 5 Şubat 2027 günü sonuna kadar başvuruda bulunması gerekecek.
Başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilmesi öngörülüyor. Vergi dairelerine doğrudan veya posta yoluyla da müracaat edilebilecek.
Devam eden taksitlendirmelerde faiz düşecek
Ödemeleri devam eden veya başvurusu değerlendirme aşamasında bulunan taksitlendirmeler de yeni düzenleme kapsamına alınacak. Başvuru süresi 31 Ağustos 2026’da sona eren önceki düzenlemeden yararlanan mükellefler de yeni koşullardan faydalanabilecek.
Mevcut taksitlendirmelerde tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren herhangi bir başvuru gerekmeksizin yüzde 18 tecil faizi uygulanacak. Mükellefler, devam eden taksitli borçlarını ve kapsama giren yeni borçlarını başvuru yaparak yeniden taksitlendirebilecek.
İlk taksit Şubat 2027’de ödenecek
Yeni düzenleme kapsamında taksitlendirilen borçların ilk ödemesi Şubat 2027’de gerçekleştirilecek. Sonraki taksitler aylık dönemler halinde ödenecek.
Bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, ilgili tutarın bir sonraki taksit süresinde tamamlanması şartıyla ihlal nedeni sayılmayacak.
Borcu yoktur belgesi için yüzde 10 ödeme şartı
Taksitlendirilen borçların en az yüzde 10’unun ödenmesi halinde söz konusu borçlar, borç durumunu gösteren belgede yer almayacak.
Motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilmiş borçlar, ödeme koşulları ihlal edilmediği sürece araç muayenesinde engel oluşturmayacak. Ancak araçların satış ve devir işlemleri için taksitlendirilen borçların tamamının ödenmesi gerekecek.
Şimşek’ten reel sektöre ödeme kolaylığı açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemeyle mükelleflere tecil faizi, teminat koşulları ve taksit süreleri açısından ödeme kolaylığı sağlanacağını belirtti.
Şimşek, düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Böylece borçluların faiz yükü azalmış olacak. Borçların uzun süreli taksitlendirmeyle ödenebilir hale getirilmesi sonucunda mükelleflerin daha öngörülü şekilde ekonomik aktivitede bulunmaları sağlanacak. Vatandaşımıza, esnafımıza ve reel sektörümüze önemli bir imkan tanıyoruz. Üretim yapan firmalarımızın zorlu küresel konjonktürden etkilenmemesi için uzun vadeli ve düşük faizli taksitlendirme yapacağız.”
Kaynak: AA
Çok Okunanlar