Palandöken’de kayak sezonu öncesi rezervasyon hareketliliği
Palandöken’de kayak sezonu öncesi rezervasyon hareketliliği
Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi’nde 2026-2027 kış turizmi sezonu öncesinde pist ve konaklama tesislerindeki hazırlıklar hız kazandı. Kar yağışının ardından suni karlama çalışmalarının sürdüğü merkezde kayak sezonunun 2 Aralık 2026’da açılması planlanıyor. Otel işletmelerinin yeni sezondaki doluluk oranları, bölgenin kış turizmi performansı açısından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 29.11.2026 10:38
Haber Güncellenme Tarihi: 29.11.2026 10:40
Kaynak:
İHA
Erzurum şehir merkezine ve havalimanına yakın konumuyla öne çıkan Palandöken’de, geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından pistlerde suni karlama çalışmalarına ağırlık verildi.
Yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdan başlayan ve 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Ejder Tepesi’ne kadar uzanan kayak merkezinde yaklaşık 50 pist bulunuyor.
Kayak sezonunun 2 Aralık’ta açılması planlanıyor
Coğrafi konumu, iklim koşulları ve teknik altyapısıyla erken sezon açılışını hedefleyen Palandöken’de farklı zorluk seviyelerindeki pistler profesyonel ve amatör kayakçılara hizmet veriyor.
Aydınlatmalı pistlerin de bulunduğu merkezde sabah 08.00 ile akşam 20.00 arasında 12 saat kayak imkânı sunuluyor.
Otellerde yüzde 90’a varan doluluk beklentisi
Yeni sezon öncesinde konaklama tesislerinde erken rezervasyon süreci devam ediyor. Geçen sezon ortalama yüzde 80 seviyesinde gerçekleşen otel doluluk oranının yeni sezonda yüzde 85 ila 90 aralığına ulaşması bekleniyor.
Otel müdürü Ömer Akça, pistlerdeki hazırlıkların sürdüğünü belirterek 2 Aralık itibarıyla kayak sezonunu başlatmayı hedeflediklerini ifade etti.
Akça, doluluk beklentisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Geçen yıl bütün sezonun ortalama doluluğu yüzde 80’lerdeydi. Bu yıl yüzde 85’ler, 90’ları göreceğiz diye beklenti içerisindeyiz.”
Yerli turistlerin rezervasyon talepleri sürüyor
İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden ziyaretçi ağırlayan Palandöken’de konaklama tesislerinin sezon hazırlıkları devam ediyor.
Akça, ulaşım kolaylığı, pist güvenliği, tesislerin teknik altyapısı ve Erzurum’un gastronomi olanaklarının yerli turistlerin tercihinde etkili olduğunu belirtti. Otellerde personel eğitimleri ve hizmet hazırlıkları da yeni sezon öncesinde sürdürülüyor.
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Palandöken’de kayak sezonu öncesi rezervasyon hareketliliği
Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi’nde 2026-2027 kış turizmi sezonu öncesinde pist ve konaklama tesislerindeki hazırlıklar hız kazandı. Kar yağışının ardından suni karlama çalışmalarının sürdüğü merkezde kayak sezonunun 2 Aralık 2026’da açılması planlanıyor. Otel işletmelerinin yeni sezondaki doluluk oranları, bölgenin kış turizmi performansı açısından takip edilecek.
Erzurum şehir merkezine ve havalimanına yakın konumuyla öne çıkan Palandöken’de, geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından pistlerde suni karlama çalışmalarına ağırlık verildi.
Yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdan başlayan ve 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Ejder Tepesi’ne kadar uzanan kayak merkezinde yaklaşık 50 pist bulunuyor.
Kayak sezonunun 2 Aralık’ta açılması planlanıyor
Coğrafi konumu, iklim koşulları ve teknik altyapısıyla erken sezon açılışını hedefleyen Palandöken’de farklı zorluk seviyelerindeki pistler profesyonel ve amatör kayakçılara hizmet veriyor.
Aydınlatmalı pistlerin de bulunduğu merkezde sabah 08.00 ile akşam 20.00 arasında 12 saat kayak imkânı sunuluyor.
Otellerde yüzde 90’a varan doluluk beklentisi
Yeni sezon öncesinde konaklama tesislerinde erken rezervasyon süreci devam ediyor. Geçen sezon ortalama yüzde 80 seviyesinde gerçekleşen otel doluluk oranının yeni sezonda yüzde 85 ila 90 aralığına ulaşması bekleniyor.
Otel müdürü Ömer Akça, pistlerdeki hazırlıkların sürdüğünü belirterek 2 Aralık itibarıyla kayak sezonunu başlatmayı hedeflediklerini ifade etti.
Akça, doluluk beklentisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Geçen yıl bütün sezonun ortalama doluluğu yüzde 80’lerdeydi. Bu yıl yüzde 85’ler, 90’ları göreceğiz diye beklenti içerisindeyiz.”
Yerli turistlerin rezervasyon talepleri sürüyor
İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden ziyaretçi ağırlayan Palandöken’de konaklama tesislerinin sezon hazırlıkları devam ediyor.
Akça, ulaşım kolaylığı, pist güvenliği, tesislerin teknik altyapısı ve Erzurum’un gastronomi olanaklarının yerli turistlerin tercihinde etkili olduğunu belirtti. Otellerde personel eğitimleri ve hizmet hazırlıkları da yeni sezon öncesinde sürdürülüyor.
Kaynak: İHA
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