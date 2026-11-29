AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Filistin’e destek mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Filistin’e destek mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Kasım 2026 Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Filistin halkının yanında olduklarını belirten Çelik, özgür Filistin hedefi doğrultusunda desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 29.11.2026 12:33
Haber Güncellenme Tarihi: 29.11.2026 12:35
Kaynak:
HÜRHABER
Filistin davasının insanlık açısından taşıdığı öneme değinen Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Filistin davası, yeryüzündeki herkesin haysiyet mücadelesidir. Zulmün gölgesinde bile onurundan taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.”
Özgür Filistin vurgusu
Filistin halkına yönelik desteklerinin devam edeceğini belirten Çelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
“29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde bir kez daha ifade ediyoruz: Özgür Filistin hayata geçene dek bu haklı davayı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Filistin’e destek mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Kasım 2026 Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Filistin halkının yanında olduklarını belirten Çelik, özgür Filistin hedefi doğrultusunda desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
Filistin davasının insanlık açısından taşıdığı öneme değinen Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Filistin davası, yeryüzündeki herkesin haysiyet mücadelesidir. Zulmün gölgesinde bile onurundan taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.”
Özgür Filistin vurgusu
Filistin halkına yönelik desteklerinin devam edeceğini belirten Çelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
“29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde bir kez daha ifade ediyoruz: Özgür Filistin hayata geçene dek bu haklı davayı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”
Kaynak: HÜRHABER
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