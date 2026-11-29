Gram, çeyrek ve ons altında haftanın son fiyatları
Gram, çeyrek ve ons altında haftanın son fiyatları
Altın fiyatları, 29 Kasım 2026 Pazar günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Paylaşılan fiyat tablosunda gram altının satış fiyatı 5.964,819 TL, ons altının fiyatı ise 3.654,37 dolar seviyesinde bulunuyor. Yeni işlem haftasında küresel altın piyasası ve döviz kurlarındaki hareketlilik takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 29.11.2026 10:15
Haber Güncellenme Tarihi: 29.11.2026 10:20
Kaynak:
HÜRHABER
Gram altının satış fiyatı 5.964,819 TL olarak kaydedilirken çeyrek altın 10.155,00 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altının satış fiyatı ise 20.309,00 TL olarak görülüyor.
29 Kasım 2026 altın satış fiyatları
Altın türü
Satış fiyatı
Gram altın
5.964,819 TL
Çeyrek altın
10.155,00 TL
Yarım altın
20.309,00 TL
Tam altın
39.812,50 TL
Cumhuriyet altını
40.190,00 TL
Gremse altın
99.836,55 TL
Ons altın
3.654,37 dolar
Altın piyasasında yeni işlem haftası
Uluslararası altın piyasalarında hafta sonu nedeniyle düzenli işlemler yapılmazken fiziki altın satış fiyatları, işlem yapılan kurumlara göre farklılık gösterebiliyor.
30 Kasım Pazartesi günü başlayacak yeni işlem haftasında ons altın ve dolar/TL kurundaki fiyat hareketleri, yurt içindeki altın fiyatları açısından takip edilecek.
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Gram, çeyrek ve ons altında haftanın son fiyatları
Altın fiyatları, 29 Kasım 2026 Pazar günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Paylaşılan fiyat tablosunda gram altının satış fiyatı 5.964,819 TL, ons altının fiyatı ise 3.654,37 dolar seviyesinde bulunuyor. Yeni işlem haftasında küresel altın piyasası ve döviz kurlarındaki hareketlilik takip edilecek.
Gram altının satış fiyatı 5.964,819 TL olarak kaydedilirken çeyrek altın 10.155,00 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altının satış fiyatı ise 20.309,00 TL olarak görülüyor.
29 Kasım 2026 altın satış fiyatları
Altın türü
Satış fiyatı
Gram altın
5.964,819 TL
Çeyrek altın
10.155,00 TL
Yarım altın
20.309,00 TL
Tam altın
39.812,50 TL
Cumhuriyet altını
40.190,00 TL
Gremse altın
99.836,55 TL
Ons altın
3.654,37 dolar
Altın piyasasında yeni işlem haftası
Uluslararası altın piyasalarında hafta sonu nedeniyle düzenli işlemler yapılmazken fiziki altın satış fiyatları, işlem yapılan kurumlara göre farklılık gösterebiliyor.
30 Kasım Pazartesi günü başlayacak yeni işlem haftasında ons altın ve dolar/TL kurundaki fiyat hareketleri, yurt içindeki altın fiyatları açısından takip edilecek.
Kaynak: HÜRHABER
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