Polislerin mesai ve özlük haklarında kapsamlı düzenleme
Polislerin mesai ve özlük haklarında kapsamlı düzenleme
Emniyet teşkilatının personel yapısı ve çalışma koşullarına ilişkin kapsamlı kanun değişikliği hazırlıklarında son aşamaya gelindiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada polislerin mesai ücretleri, çalışma süreleri, tayin, terfi ve özlük haklarının yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Hazırlanan düzenlemenin yasalaşma süreci, emniyet personelinin çalışma koşulları ve mali hakları açısından önem taşıyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.11.2026 10:07
Haber Güncellenme Tarihi: 29.11.2026 10:09
Kaynak:
YENİŞAFAK
Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre 1937 tarihli Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler, Hazine ve Maliye Bakanlığının da değerlendirmesine sunuldu.
Düzenleme kapsamında futbol müsabakaları, mitingler, bayramlar ve benzeri organizasyonlar nedeniyle dinlenme günlerinde görevlendirilen polislere fazla çalışma ücreti ödenmesi planlanıyor.
Fiilen yapılan ek mesainin kayıt altına alınması ve ödemelerin çalışılan saat üzerinden hesaplanması öngörülüyor. Gece görevleri ve resmî tatillerdeki çalışmalar için farklı ücretlendirme kriterlerinin belirlenmesi de değerlendiriliyor.
Polislerin çalışma sürelerine üst sınır
Emniyet teşkilatında dört gruplu çalışma sistemine geçiş çalışmaları devam ediyor. Aktarılan bilgilere göre 55 ilde 12-36 çalışma sistemine tamamen, 20 ilde ise kısmen geçildi.
Kanun değişikliğiyle haftalık ve aylık çalışma sürelerine üst sınır getirilmesi hedefleniyor. Olağanüstü durumlar dışında personelin dinlenme sürelerinin korunması da düzenleme kapsamında yer alıyor.
Terfi sisteminde yeni değerlendirme kriterleri
Polis amirlerinin terfi süreçlerinde kıdemin yanı sıra mesleki başarı, eğitim düzeyi, uzmanlık ve görev tecrübesinin daha belirleyici olması planlanıyor.
Gerekli şartları taşımasına rağmen kadro yetersizliği nedeniyle terfi edemeyen personelin durumuna ilişkin yeni bir sistem oluşturulması da gündemde bulunuyor.
Tayinlerde aile bütünlüğü ve eğitim kriteri
Polislerin görev yeri değişikliklerinde uygulanan zorunlu bölge hizmeti, görev puanı ve şark hizmeti sürelerinin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Eş durumu ve sağlık mazeretine bağlı tayinlerde de yeni kriterler üzerinde çalışılıyor.
Atama süreçlerinde aile bütünlüğünün korunması ve personelin çocuklarının eğitim durumunun daha fazla dikkate alınması amaçlanıyor.
Uzman personelin mali hakları yeniden ele alınıyor
Siber suçlarla mücadele, dijital delil inceleme, kriminal araştırmalar ve mali suçlar gibi uzmanlık gerektiren alanlarda görev yapan polislerin mali haklarına ilişkin düzenlemeler hazırlanıyor.
Uzman personelin eğitim ve mesleki deneyimine uygun birimlerde görevlendirilmesi ve farklı mali haklardan yararlanabilmesi planlanıyor.
Emniyetin idari yapısında değişiklik hazırlığı
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) başkanlık statüsüne geçirilmesine yönelik hukuki hazırlıkların sürdüğü bildirildi. Teşkilatın idari yapılanmasının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenebilmesine yönelik değişiklikler de çalışma kapsamında değerlendiriliyor.
Güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda yeni birimlerin kurulması ve mevcut birimlerin görev alanlarının yeniden belirlenmesi hedefleniyor.
Psikolojik destek ve özlük hakları
Ağır ve travmatik olaylarda görev alan polislerin psikolojik sağlıklarının düzenli olarak takip edilmesi ve destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.
Emniyet bünyesinde görev yapan teknik ve sivil personelin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi de hazırlanan düzenlemenin başlıkları arasında bulunuyor.
Jandarmada 12-36 mesai sistemi için 2027 takvimi
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yürütülen ayrı bir çalışmayla personelin mesai düzeninin değiştirilmesi hedefleniyor.
Jandarmada 12-36 çalışma sistemine geçişin Ocak 2027’de büyük ölçüde tamamlanması, Haziran 2027’de ise teşkilat genelinde uygulanması planlanıyor. Söz konusu çalışma, Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yapılması öngörülen değişikliklerden bağımsız olarak yürütülüyor.
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Polislerin mesai ve özlük haklarında kapsamlı düzenleme
Emniyet teşkilatının personel yapısı ve çalışma koşullarına ilişkin kapsamlı kanun değişikliği hazırlıklarında son aşamaya gelindiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada polislerin mesai ücretleri, çalışma süreleri, tayin, terfi ve özlük haklarının yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Hazırlanan düzenlemenin yasalaşma süreci, emniyet personelinin çalışma koşulları ve mali hakları açısından önem taşıyor.
Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre 1937 tarihli Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler, Hazine ve Maliye Bakanlığının da değerlendirmesine sunuldu.
Düzenleme kapsamında futbol müsabakaları, mitingler, bayramlar ve benzeri organizasyonlar nedeniyle dinlenme günlerinde görevlendirilen polislere fazla çalışma ücreti ödenmesi planlanıyor.
Fiilen yapılan ek mesainin kayıt altına alınması ve ödemelerin çalışılan saat üzerinden hesaplanması öngörülüyor. Gece görevleri ve resmî tatillerdeki çalışmalar için farklı ücretlendirme kriterlerinin belirlenmesi de değerlendiriliyor.
Polislerin çalışma sürelerine üst sınır
Emniyet teşkilatında dört gruplu çalışma sistemine geçiş çalışmaları devam ediyor. Aktarılan bilgilere göre 55 ilde 12-36 çalışma sistemine tamamen, 20 ilde ise kısmen geçildi.
Kanun değişikliğiyle haftalık ve aylık çalışma sürelerine üst sınır getirilmesi hedefleniyor. Olağanüstü durumlar dışında personelin dinlenme sürelerinin korunması da düzenleme kapsamında yer alıyor.
Terfi sisteminde yeni değerlendirme kriterleri
Polis amirlerinin terfi süreçlerinde kıdemin yanı sıra mesleki başarı, eğitim düzeyi, uzmanlık ve görev tecrübesinin daha belirleyici olması planlanıyor.
Gerekli şartları taşımasına rağmen kadro yetersizliği nedeniyle terfi edemeyen personelin durumuna ilişkin yeni bir sistem oluşturulması da gündemde bulunuyor.
Tayinlerde aile bütünlüğü ve eğitim kriteri
Polislerin görev yeri değişikliklerinde uygulanan zorunlu bölge hizmeti, görev puanı ve şark hizmeti sürelerinin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Eş durumu ve sağlık mazeretine bağlı tayinlerde de yeni kriterler üzerinde çalışılıyor.
Atama süreçlerinde aile bütünlüğünün korunması ve personelin çocuklarının eğitim durumunun daha fazla dikkate alınması amaçlanıyor.
Uzman personelin mali hakları yeniden ele alınıyor
Siber suçlarla mücadele, dijital delil inceleme, kriminal araştırmalar ve mali suçlar gibi uzmanlık gerektiren alanlarda görev yapan polislerin mali haklarına ilişkin düzenlemeler hazırlanıyor.
Uzman personelin eğitim ve mesleki deneyimine uygun birimlerde görevlendirilmesi ve farklı mali haklardan yararlanabilmesi planlanıyor.
Emniyetin idari yapısında değişiklik hazırlığı
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) başkanlık statüsüne geçirilmesine yönelik hukuki hazırlıkların sürdüğü bildirildi. Teşkilatın idari yapılanmasının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenebilmesine yönelik değişiklikler de çalışma kapsamında değerlendiriliyor.
Güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda yeni birimlerin kurulması ve mevcut birimlerin görev alanlarının yeniden belirlenmesi hedefleniyor.
Psikolojik destek ve özlük hakları
Ağır ve travmatik olaylarda görev alan polislerin psikolojik sağlıklarının düzenli olarak takip edilmesi ve destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.
Emniyet bünyesinde görev yapan teknik ve sivil personelin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi de hazırlanan düzenlemenin başlıkları arasında bulunuyor.
Jandarmada 12-36 mesai sistemi için 2027 takvimi
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yürütülen ayrı bir çalışmayla personelin mesai düzeninin değiştirilmesi hedefleniyor.
Jandarmada 12-36 çalışma sistemine geçişin Ocak 2027’de büyük ölçüde tamamlanması, Haziran 2027’de ise teşkilat genelinde uygulanması planlanıyor. Söz konusu çalışma, Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yapılması öngörülen değişikliklerden bağımsız olarak yürütülüyor.
Kaynak: YENİŞAFAK
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