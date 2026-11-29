2027 asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı
2027 asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı
Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2027 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar aralık ayında başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde bir araya gelecek. Görüşmelerde ekonomik göstergeler, tarafların ücret talepleri ve yeni asgari ücretin diğer ödeme kalemlerine etkileri takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 29.11.2026 11:14
Haber Güncellenme Tarihi: 29.11.2026 11:16
Kaynak:
DÜNYA
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısında müzakere sürecine ilişkin çalışma takviminin oluşturulması bekleniyor. Sonraki toplantılarda ekonomik veriler ile işçi ve işveren temsilcilerinin talepleri değerlendirilecek.
Yeni asgari ücretin belirlenmesi öncesinde komisyonun dört toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Yeni asgari ücret 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek
Komisyonun çalışmalarını aralık ayı sonuna kadar tamamlaması ve belirlenen ücretin en geç 31 Aralık 2026’da kamuoyuna açıklanması hedefleniyor.
Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu nasıl karar alıyor?
Mevcut mevzuata göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet kesiminden beşer temsilci olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınırken oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Asgari ücret birçok ödeme kalemini etkileyecek
2027 yılı için belirlenecek asgari ücret, çalışanların aylık kazançlarının yanı sıra sosyal güvenlik ve çalışma hayatına ilişkin çeşitli ödeme kalemlerini de etkileyecek.
İşsizlik ödeneği, kıdem tazminatının asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarı, askerlik ve doğum borçlanması ile asgari ücrete bağlı sigorta primleri yeni ücret doğrultusunda değişecek.
2026 yılında asgari ücret ne kadar?
2026 yılında aylık brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak uygulanıyor. Sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primi kesintilerinin ardından net asgari ücret 28 bin 75 TL 50 kuruş seviyesinde bulunuyor.
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2027 asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı
Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2027 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar aralık ayında başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde bir araya gelecek. Görüşmelerde ekonomik göstergeler, tarafların ücret talepleri ve yeni asgari ücretin diğer ödeme kalemlerine etkileri takip edilecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısında müzakere sürecine ilişkin çalışma takviminin oluşturulması bekleniyor. Sonraki toplantılarda ekonomik veriler ile işçi ve işveren temsilcilerinin talepleri değerlendirilecek.
Yeni asgari ücretin belirlenmesi öncesinde komisyonun dört toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Yeni asgari ücret 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek
Komisyonun çalışmalarını aralık ayı sonuna kadar tamamlaması ve belirlenen ücretin en geç 31 Aralık 2026’da kamuoyuna açıklanması hedefleniyor.
Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu nasıl karar alıyor?
Mevcut mevzuata göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet kesiminden beşer temsilci olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınırken oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Asgari ücret birçok ödeme kalemini etkileyecek
2027 yılı için belirlenecek asgari ücret, çalışanların aylık kazançlarının yanı sıra sosyal güvenlik ve çalışma hayatına ilişkin çeşitli ödeme kalemlerini de etkileyecek.
İşsizlik ödeneği, kıdem tazminatının asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarı, askerlik ve doğum borçlanması ile asgari ücrete bağlı sigorta primleri yeni ücret doğrultusunda değişecek.
2026 yılında asgari ücret ne kadar?
2026 yılında aylık brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak uygulanıyor. Sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primi kesintilerinin ardından net asgari ücret 28 bin 75 TL 50 kuruş seviyesinde bulunuyor.
2026 asgari ücret
Aylık tutar
Brüt asgari ücret
33.030,00 TL
SGK işçi primi
4.624,20 TL
İşsizlik sigortası primi
330,30 TL
Net asgari ücret
28.075,50 TL
Kaynak: DÜNYA
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