İstanbul’da milyonları ilgilendiren yeni Marmaray bağlantısı
İstanbul’da milyonları ilgilendiren yeni Marmaray bağlantısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Kasım 2026’da Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında yapımı devam eden kesimlere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Halkalı-Ispartakule hattının Marmaray’ın devamı niteliğinde hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, bölgedeki 3,1 milyon vatandaşın İstanbul’un raylı sistem ağına erişebileceğini bildirdi. Projenin kalan kesimlerindeki inşaat çalışmaları ve hizmete alınma süreci takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 29.11.2026 14:53
Haber Güncellenme Tarihi: 29.11.2026 14:58
Kaynak:
DHA
Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı, ulusal demir yolu ağının yanı sıra Marmaray’ın devamı niteliğinde bir banliyö hattı olarak da hizmet verecek.
Projenin tamamlanmasıyla Ispartakule, Esenyurt ve Bahçeşehir’de yaşayan vatandaşların İstanbul’un raylı sistem ağına erişiminin sağlanması hedefleniyor.
Bakan Uraloğlu, yeni bağlantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3,1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden, Gebze’ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul’un neredeyse her yerine ulaşabilecek.”
76 kilometrelik hatta çalışmalar devam ediyor
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi’nin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim 2026’da hizmete açıldığını hatırlatan Uraloğlu, kalan iki kesimde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde toplam 76 kilometrelik demir yolu hattı, saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa ediliyor.
Halkalı-Ispartakule hattında tünel çalışmaları sürüyor
Yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Ispartakule kesiminde 6,4 kilometrelik tünel açma makinesi (TBM) tüneli bulunuyor. Proje kapsamında hat bağlantıları, demir yolu üstyapısı ve elektromekanik sistemlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM) ile inşa edilen bağlantı tünellerinin kalıcı kaplama imalatlarının ise tamamlandığı bildirildi.
Ispartakule-Çerkezköy hattında üç istasyon bulunacak
Yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy kesimi, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediliyor. Proje kapsamında üç istasyon, altı yolcu peronu, dokuz köprü ve altı viyadük yer alacak.
Toplam 12 bin 210 metre uzunluğundaki TBM tünellerinde kazı çalışmaları sürerken güzergâh boyunca doğal yaşamın korunması amacıyla 18 ekolojik alt ve üst geçit inşa edilecek.
Yıllık yolcu kapasitesi 3,4 milyona çıkacak
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın tamamlanmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında kapasite artışı sağlanması hedefleniyor.
Uraloğlu’nun açıkladığı verilere göre yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yük taşıma kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkarılacak.
Halkalı-Kapıkule hattında kapasite hedefleri
Yıllık yolcu kapasitesi
Mevcut
600 bin
Proje sonrası
3,4 milyon
Yıllık yük taşıma kapasitesiMevcut
1,5 milyon ton
Proje sonrası
9,6 milyon ton
Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklaması.
Halkalı-Kapıkule arasında seyahat süresi kısalacak
Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu ve yük taşımacılığında seyahat sürelerinin azaltılması planlanıyor.
Taşımacılık türü
Mevcut süre
Hedeflenen süre
Yolcu taşımacılığı
4 saat
1,5 saat
Yük taşımacılığı
8,5 saat
3,5 saat
Avrupa bağlantısında demir yolu kapasitesi artırılacak
Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Halkalı’dan Kapıkule’ye uzanan hızlı demir yolu koridorunun bütünlüğünün sağlanacağını belirtti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İstanbul’da milyonları ilgilendiren yeni Marmaray bağlantısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Kasım 2026’da Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında yapımı devam eden kesimlere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Halkalı-Ispartakule hattının Marmaray’ın devamı niteliğinde hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, bölgedeki 3,1 milyon vatandaşın İstanbul’un raylı sistem ağına erişebileceğini bildirdi. Projenin kalan kesimlerindeki inşaat çalışmaları ve hizmete alınma süreci takip edilecek.
Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı, ulusal demir yolu ağının yanı sıra Marmaray’ın devamı niteliğinde bir banliyö hattı olarak da hizmet verecek.
Projenin tamamlanmasıyla Ispartakule, Esenyurt ve Bahçeşehir’de yaşayan vatandaşların İstanbul’un raylı sistem ağına erişiminin sağlanması hedefleniyor.
Bakan Uraloğlu, yeni bağlantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3,1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden, Gebze’ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul’un neredeyse her yerine ulaşabilecek.”
76 kilometrelik hatta çalışmalar devam ediyor
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi’nin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim 2026’da hizmete açıldığını hatırlatan Uraloğlu, kalan iki kesimde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde toplam 76 kilometrelik demir yolu hattı, saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa ediliyor.
Halkalı-Ispartakule hattında tünel çalışmaları sürüyor
Yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Ispartakule kesiminde 6,4 kilometrelik tünel açma makinesi (TBM) tüneli bulunuyor. Proje kapsamında hat bağlantıları, demir yolu üstyapısı ve elektromekanik sistemlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM) ile inşa edilen bağlantı tünellerinin kalıcı kaplama imalatlarının ise tamamlandığı bildirildi.
Ispartakule-Çerkezköy hattında üç istasyon bulunacak
Yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy kesimi, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediliyor. Proje kapsamında üç istasyon, altı yolcu peronu, dokuz köprü ve altı viyadük yer alacak.
Toplam 12 bin 210 metre uzunluğundaki TBM tünellerinde kazı çalışmaları sürerken güzergâh boyunca doğal yaşamın korunması amacıyla 18 ekolojik alt ve üst geçit inşa edilecek.
Yıllık yolcu kapasitesi 3,4 milyona çıkacak
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın tamamlanmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında kapasite artışı sağlanması hedefleniyor.
Uraloğlu’nun açıkladığı verilere göre yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yük taşıma kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkarılacak.
Halkalı-Kapıkule hattında kapasite hedefleri
Yıllık yolcu kapasitesi
Mevcut
600 bin
Proje sonrası
3,4 milyon
Yıllık yük taşıma kapasitesiMevcut
1,5 milyon ton
Proje sonrası
9,6 milyon ton
Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklaması.
Halkalı-Kapıkule arasında seyahat süresi kısalacak
Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu ve yük taşımacılığında seyahat sürelerinin azaltılması planlanıyor.
Taşımacılık türü
Mevcut süre
Hedeflenen süre
Yolcu taşımacılığı
4 saat
1,5 saat
Yük taşımacılığı
8,5 saat
3,5 saat
Avrupa bağlantısında demir yolu kapasitesi artırılacak
Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Halkalı’dan Kapıkule’ye uzanan hızlı demir yolu koridorunun bütünlüğünün sağlanacağını belirtti.
Kaynak: DHA
Çok Okunanlar