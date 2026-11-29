İstanbul’da sağanak etkili oldu: Çatalca’da dere taştı
İstanbul’da sağanak etkili oldu: Çatalca’da dere taştı
İstanbul’da 29 Kasım 2026 Pazar günü etkisini sürdüren sağanak ve kuvvetli rüzgâr, bazı ilçelerde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Çatalca’nın Karamandere bölgesinde derenin taşması sonucu dört otomobil su altında kalırken mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 29.11.2026 14:48
Haber Güncellenme Tarihi: 29.11.2026 14:51
Kaynak:
AA
Çatalca’da etkili olan sağanak nedeniyle Karamandere’de bulunan dere yatağı taştı. Dereden taşan sular Karatepe Çıkmazı Sokak’ı kaplarken dere kenarına yakın noktada park halinde bulunan araçlar su altında kaldı.
Bölge sakinleri, daha önce de yaşanan su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.
Dört otomobilde maddi hasar meydana geldi
Gece saatlerinde dere kenarına park edilen dört otomobil, yağışın ardından meydana gelen taşkın nedeniyle su altında kaldı.
Araçların içerisinde kimsenin bulunmadığı ve olayda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi
Çatalca’da araçla karşıya geçmeye çalışan iki kişi, derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Karacaköy Mahallesi’nde ise minibüsle tarlaya çalışmaya giden dokuz kişinin mahsur kaldığı bildirildi. Ekiplerin bölgede botlarla kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Haberin aktarıldığı saat itibarıyla mahsur kalan iki kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Su baskınının etkili olduğu alanlar ve ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.
Üsküdar’da kuvvetli rüzgâr etkili oldu
İstanbul’un Anadolu Yakası’nda da sağanak ve kuvvetli rüzgâr etkisini gösterdi. Üsküdar Sahili’nde zaman zaman fırtınaya dönüşen rüzgâr nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
Sahil kesiminde yağışla birlikte etkili olan rüzgâr, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
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İstanbul’da sağanak etkili oldu: Çatalca’da dere taştı
İstanbul’da 29 Kasım 2026 Pazar günü etkisini sürdüren sağanak ve kuvvetli rüzgâr, bazı ilçelerde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Çatalca’nın Karamandere bölgesinde derenin taşması sonucu dört otomobil su altında kalırken mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Çatalca’da etkili olan sağanak nedeniyle Karamandere’de bulunan dere yatağı taştı. Dereden taşan sular Karatepe Çıkmazı Sokak’ı kaplarken dere kenarına yakın noktada park halinde bulunan araçlar su altında kaldı.
Bölge sakinleri, daha önce de yaşanan su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.
Dört otomobilde maddi hasar meydana geldi
Gece saatlerinde dere kenarına park edilen dört otomobil, yağışın ardından meydana gelen taşkın nedeniyle su altında kaldı.
Araçların içerisinde kimsenin bulunmadığı ve olayda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi
Çatalca’da araçla karşıya geçmeye çalışan iki kişi, derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Karacaköy Mahallesi’nde ise minibüsle tarlaya çalışmaya giden dokuz kişinin mahsur kaldığı bildirildi. Ekiplerin bölgede botlarla kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Haberin aktarıldığı saat itibarıyla mahsur kalan iki kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Su baskınının etkili olduğu alanlar ve ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.
Üsküdar’da kuvvetli rüzgâr etkili oldu
İstanbul’un Anadolu Yakası’nda da sağanak ve kuvvetli rüzgâr etkisini gösterdi. Üsküdar Sahili’nde zaman zaman fırtınaya dönüşen rüzgâr nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
Sahil kesiminde yağışla birlikte etkili olan rüzgâr, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kaynak: AA
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