Emine Erdoğan: Bu kıymetli mirasın nesiller boyunca yaşatılmasını diliyorum
Emine Erdoğan: Bu kıymetli mirasın nesiller boyunca yaşatılmasını diliyorum
Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının yeni başarılarla taçlandırıldığını belirterek, bu kıymetli mirasın nesiller boyunca yaşatılmasını diledi.
Haber Giriş Tarihi: 29.10.2026 10:46
Haber Güncellenme Tarihi: 29.10.2026 10:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"103 yıl önce, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadele, bugün her alanda daha da güçlenen Türkiye'nin temellerini oluşturdu.
Şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını yeni başarılarla taçlandırıyoruz. Bu kıymetli mirasın, nesiller boyunca aynı inanç ve kararlılıkla yaşatılmasını diliyorum.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 103. yıl dönümünü kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum."
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Emine Erdoğan: Bu kıymetli mirasın nesiller boyunca yaşatılmasını diliyorum
Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının yeni başarılarla taçlandırıldığını belirterek, bu kıymetli mirasın nesiller boyunca yaşatılmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"103 yıl önce, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadele, bugün her alanda daha da güçlenen Türkiye'nin temellerini oluşturdu.
Şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını yeni başarılarla taçlandırıyoruz. Bu kıymetli mirasın, nesiller boyunca aynı inanç ve kararlılıkla yaşatılmasını diliyorum.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 103. yıl dönümünü kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum."
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