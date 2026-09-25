Elektrikli araçlara kilometre vergisi iddiasına DMM yanıtı
Elektrikli araçlara kilometre vergisi iddiasına DMM yanıtı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de elektrikli araçlara kilometre veya katedilen mesafe bazlı yeni bir vergi getirileceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. DMM, ilgili kurumların gündeminde bu yönde herhangi bir vergi çalışmasının bulunmadığını bildirirken, araç sahiplerinin resmi makamların açıklamalarını takip etmesini istedi.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 19:46
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 19:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sosyal medyada elektrikli araç kullanıcılarından kilometre veya katedilen mesafeye göre yeni bir vergi alınacağı yönünde paylaşımlar yapıldı. DMM, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Merkez, ilgili kurumların gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya katedilen mesafe esas alınarak uygulanacak herhangi bir vergi çalışmasının bulunmadığını belirtti.
DMM iddialara ilişkin açıklama yaptı
DMM tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceğine" yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada, "İlgili kurumların gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya katedilen mesafe bazlı herhangi bir vergi çalışması bulunmamaktadır" denildi.
Resmi açıklamaların takip edilmesi istendi
DMM, sosyal medya üzerinden yayılan iddiaların kamuoyunda spekülasyon ve bilgi kirliliğine yol açabileceğini bildirdi.
Kamuoyundan bu tür iddialar yerine yetkili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması istendi. DMM'nin açıklamasıyla birlikte elektrikli araçlara yönelik kilometre bazlı vergi iddiasına ilişkin resmi kurumların mevcut yaklaşımı da açıklanmış oldu.
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Elektrikli araçlara kilometre vergisi iddiasına DMM yanıtı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de elektrikli araçlara kilometre veya katedilen mesafe bazlı yeni bir vergi getirileceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. DMM, ilgili kurumların gündeminde bu yönde herhangi bir vergi çalışmasının bulunmadığını bildirirken, araç sahiplerinin resmi makamların açıklamalarını takip etmesini istedi.
Sosyal medyada elektrikli araç kullanıcılarından kilometre veya katedilen mesafeye göre yeni bir vergi alınacağı yönünde paylaşımlar yapıldı. DMM, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Merkez, ilgili kurumların gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya katedilen mesafe esas alınarak uygulanacak herhangi bir vergi çalışmasının bulunmadığını belirtti.
DMM iddialara ilişkin açıklama yaptı
DMM tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceğine" yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada, "İlgili kurumların gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya katedilen mesafe bazlı herhangi bir vergi çalışması bulunmamaktadır" denildi.
Resmi açıklamaların takip edilmesi istendi
DMM, sosyal medya üzerinden yayılan iddiaların kamuoyunda spekülasyon ve bilgi kirliliğine yol açabileceğini bildirdi.
Kamuoyundan bu tür iddialar yerine yetkili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması istendi. DMM'nin açıklamasıyla birlikte elektrikli araçlara yönelik kilometre bazlı vergi iddiasına ilişkin resmi kurumların mevcut yaklaşımı da açıklanmış oldu.
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