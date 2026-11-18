Elebaşının firar hayali Gürcistan'da son buldu... Suçlular Türkiye'ye iade edildi
Elebaşının firar hayali Gürcistan'da son buldu... Suçlular Türkiye'ye iade edildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Gürcistan makamlarıyla yürüttüğümüz uluslararası adli iş birliği sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı'nın da bulunduğu toplam 6 firarinin ülkemize iadesini sağladık.' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 15:46
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 15:46
Kaynak:
AA
Aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı'nın da bulunduğu toplam 6 firari Türkiye'ye getirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kırmızı bültenle aranan 2 suçlunun da bulunduğu toplam 6 firarinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu.
Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Gürcistan makamlarıyla yürüttüğümüz uluslararası adli iş birliği sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı'nın da bulunduğu toplam 6 firarinin ülkemize iadesini sağladık.
İstanbul'da 48 ayrı eylemden sorumlu olduğu tespit edilen suç örgütünün elebaşı Ahmet Dinç, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmî belgede sahtecilik ve nitelikli hırsızlık suçlarından aldığı toplam 29 yıl 18 ay hapis cezasının infazı amacıyla aranıyordu.
Yusuf Namlı hakkında ise kadına karşı kasten öldürme, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme gibi suçlardan 9 ayrı yakalama kaydı nedeniyle kırmızı bültenle aranıyordu.
Farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan diğer 4 firarinin de ülkemize iadesi gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, suçla mücadelemizi ve haklarında yakalama kararı bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Unutulmasın ki, bir suçlu nereye kaçarsa kaçsın, peşini bırakmayacağız.
Bu iadelerin gerçekleştirilmesine sağladıkları yapıcı katkılar dolayısıyla Gürcistan makamlarına, süreçte emeği geçen Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.
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Elebaşının firar hayali Gürcistan'da son buldu... Suçlular Türkiye'ye iade edildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Gürcistan makamlarıyla yürüttüğümüz uluslararası adli iş birliği sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı'nın da bulunduğu toplam 6 firarinin ülkemize iadesini sağladık.' açıklamasında bulundu.
Aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı'nın da bulunduğu toplam 6 firari Türkiye'ye getirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kırmızı bültenle aranan 2 suçlunun da bulunduğu toplam 6 firarinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu.
Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Gürcistan makamlarıyla yürüttüğümüz uluslararası adli iş birliği sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı'nın da bulunduğu toplam 6 firarinin ülkemize iadesini sağladık.
İstanbul'da 48 ayrı eylemden sorumlu olduğu tespit edilen suç örgütünün elebaşı Ahmet Dinç, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmî belgede sahtecilik ve nitelikli hırsızlık suçlarından aldığı toplam 29 yıl 18 ay hapis cezasının infazı amacıyla aranıyordu.
Yusuf Namlı hakkında ise kadına karşı kasten öldürme, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme gibi suçlardan 9 ayrı yakalama kaydı nedeniyle kırmızı bültenle aranıyordu.
Farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan diğer 4 firarinin de ülkemize iadesi gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, suçla mücadelemizi ve haklarında yakalama kararı bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Unutulmasın ki, bir suçlu nereye kaçarsa kaçsın, peşini bırakmayacağız.
Bu iadelerin gerçekleştirilmesine sağladıkları yapıcı katkılar dolayısıyla Gürcistan makamlarına, süreçte emeği geçen Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.
Kaynak: AA
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