EKK'dan kritik karar: Fonlarda ödeme süreci başlıyor mu?
EKK'dan kritik karar: Fonlarda ödeme süreci başlıyor mu?
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 2026 yılının sekizinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ekonomi programının mevcut durumu, istihdam politikaları ve sorunlu fonların tasfiye süreci değerlendirildi. EKK açıklamasına göre, sorunlu fonlara ilişkin ara ödemelerin başlatılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) devam eden yasal düzenleme sürecinin tamamlanması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 19.10.2026 16:12
Haber Güncellenme Tarihi: 19.10.2026 16:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Toplantıda, tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini amaçlayan kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği bildirildi. Teklifin Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasının hedeflendiği belirtildi.
Sorunlu fonlarda ödeme için Meclis süreci bekleniyor
EKK açıklamasında, sorunlu fonlara ilişkin işlemlerin ilgili kamu kurumlarının eş güdümüyle yürütüldüğü ifade edildi. Fonların tasfiyesine yönelik hazırlanan kanun teklifinin, sürecin hukuki çerçevesini oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi gerekiyor. Ara ödemelerin hangi tarihte başlayacağına ilişkin kesin bir takvim paylaşılmazken, yasal sürecin tamamlanmasının ardından işlemlerin hızlandırılması öngörülüyor.
Ekonomi programındaki kazanımlar korunacak
Toplantıda Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü ve küresel gelişmelerin ekonomik faaliyet üzerindeki etkileri de değerlendirildi. EKK açıklamasında, küresel ekonomide belirsizliklerin, jeopolitik risklerin ve tedarik zincirlerindeki aksamaların devam ettiği belirtildi.
Uygulanan ekonomi programıyla büyümenin daha dengeli bir yapıya kavuştuğu, işsizlik ve enflasyonun gerilediği, finansal istikrarın güçlendiği ve mali disiplinin tesis edildiği ifade edildi. Önümüzdeki dönemde üretim kapasitesinin, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik politikaların sürdürüleceği bildirildi.
Eğitim ve istihdam bağlantısı güçlendirilecek
EKK toplantısında beşeri sermayenin geliştirilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun eğitim politikaları da gündeme geldi. Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması ile mezunların iş gücü piyasasına geçişinin kolaylaştırılması öncelikli alanlar arasında gösterildi.
Açıklamada, OECD'nin PISA 2025 sonuçlarına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Türkiye'nin tüm alanlarda sıralamasını yükselttiği ve son 10 yılda performansını artıran tek OECD ülkesi olduğu belirtildi.
Yükseköğretimde bilimsel araştırma performansı ve uluslararası göstergelerde sağlanan iyileşmelerin de değerlendirildiği toplantıda, eğitim alanındaki gelişmelerin ekonomik verimliliğe katkısının artırılması hedefi öne çıktı.
Gençler ve kadınların istihdamına destek
Yeşil ve dijital dönüşümün yanı sıra demografik değişimlerin iş gücü piyasasında yeni beceri ihtiyaçları oluşturduğu ifade edildi. Eğitim ve istihdam politikalarının teknolojik gelişmeler, sektörel ihtiyaçlar ve stratejik önceliklerle uyumlu biçimde yürütüleceği bildirildi.
Başta gençler ve kadınlar olmak üzere iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdama erişiminin destekleneceği kaydedildi. Nitelikli iş gücü arzının artırılması ve üretimde verimliliğin güçlendirilmesi de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.
Ödemeler dengesi verileri değerlendirildi
Toplantıda ödemeler dengesi istatistiklerinde gerçekleştirilen revizyonların net hata ve noksan kalemi üzerindeki etkileri de ele alındı. Finansal sistem ve reel ekonomiye ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, sermaye piyasalarının güvenilirliğini ve etkinliğini artıracak tedbirlerin önemi vurgulandı.
EKK açıklamasında, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda verimlilik artışını destekleyen, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıran ve kapsayıcı büyümeyi güçlendiren politikaların sürdürüleceği belirtildi.
Sorunlu fonların tasfiyesine ilişkin düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri ise ara ödeme sürecinin başlaması açısından belirleyici olacak.
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EKK'dan kritik karar: Fonlarda ödeme süreci başlıyor mu?
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 2026 yılının sekizinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ekonomi programının mevcut durumu, istihdam politikaları ve sorunlu fonların tasfiye süreci değerlendirildi. EKK açıklamasına göre, sorunlu fonlara ilişkin ara ödemelerin başlatılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) devam eden yasal düzenleme sürecinin tamamlanması bekleniyor.
Toplantıda, tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini amaçlayan kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği bildirildi. Teklifin Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasının hedeflendiği belirtildi.
Sorunlu fonlarda ödeme için Meclis süreci bekleniyor
EKK açıklamasında, sorunlu fonlara ilişkin işlemlerin ilgili kamu kurumlarının eş güdümüyle yürütüldüğü ifade edildi. Fonların tasfiyesine yönelik hazırlanan kanun teklifinin, sürecin hukuki çerçevesini oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi gerekiyor. Ara ödemelerin hangi tarihte başlayacağına ilişkin kesin bir takvim paylaşılmazken, yasal sürecin tamamlanmasının ardından işlemlerin hızlandırılması öngörülüyor.
Ekonomi programındaki kazanımlar korunacak
Toplantıda Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü ve küresel gelişmelerin ekonomik faaliyet üzerindeki etkileri de değerlendirildi. EKK açıklamasında, küresel ekonomide belirsizliklerin, jeopolitik risklerin ve tedarik zincirlerindeki aksamaların devam ettiği belirtildi.
Uygulanan ekonomi programıyla büyümenin daha dengeli bir yapıya kavuştuğu, işsizlik ve enflasyonun gerilediği, finansal istikrarın güçlendiği ve mali disiplinin tesis edildiği ifade edildi. Önümüzdeki dönemde üretim kapasitesinin, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik politikaların sürdürüleceği bildirildi.
Eğitim ve istihdam bağlantısı güçlendirilecek
EKK toplantısında beşeri sermayenin geliştirilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun eğitim politikaları da gündeme geldi. Eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması ile mezunların iş gücü piyasasına geçişinin kolaylaştırılması öncelikli alanlar arasında gösterildi.
Açıklamada, OECD'nin PISA 2025 sonuçlarına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Türkiye'nin tüm alanlarda sıralamasını yükselttiği ve son 10 yılda performansını artıran tek OECD ülkesi olduğu belirtildi.
Yükseköğretimde bilimsel araştırma performansı ve uluslararası göstergelerde sağlanan iyileşmelerin de değerlendirildiği toplantıda, eğitim alanındaki gelişmelerin ekonomik verimliliğe katkısının artırılması hedefi öne çıktı.
Gençler ve kadınların istihdamına destek
Yeşil ve dijital dönüşümün yanı sıra demografik değişimlerin iş gücü piyasasında yeni beceri ihtiyaçları oluşturduğu ifade edildi. Eğitim ve istihdam politikalarının teknolojik gelişmeler, sektörel ihtiyaçlar ve stratejik önceliklerle uyumlu biçimde yürütüleceği bildirildi.
Başta gençler ve kadınlar olmak üzere iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdama erişiminin destekleneceği kaydedildi. Nitelikli iş gücü arzının artırılması ve üretimde verimliliğin güçlendirilmesi de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.
Ödemeler dengesi verileri değerlendirildi
Toplantıda ödemeler dengesi istatistiklerinde gerçekleştirilen revizyonların net hata ve noksan kalemi üzerindeki etkileri de ele alındı. Finansal sistem ve reel ekonomiye ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, sermaye piyasalarının güvenilirliğini ve etkinliğini artıracak tedbirlerin önemi vurgulandı.
EKK açıklamasında, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda verimlilik artışını destekleyen, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıran ve kapsayıcı büyümeyi güçlendiren politikaların sürdürüleceği belirtildi.
Sorunlu fonların tasfiyesine ilişkin düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri ise ara ödeme sürecinin başlaması açısından belirleyici olacak.
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