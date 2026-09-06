DEM Parti 5'inci Olağan Büyük Kongresi'ni tamamladı
DEM Parti 5'inci Olağan Büyük Kongresi'ni tamamladı
DEM Parti, 5'inci Olağan Büyük Kongresi'ni 6 Eylül 2026'da Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kongrede yapılan seçimde Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, geçerli 535 oyun tamamını alarak yeniden eş genel başkanlığa seçildi. Kongreyle birlikte partinin eş genel başkanlık görevlerinde mevcut isimler devam edecek.
Haber Giriş Tarihi: 06.09.2026 16:13
Haber Güncellenme Tarihi: 06.09.2026 16:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 5'inci Olağan Büyük Kongresi kapsamında eş genel başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları seçimde kullanılan geçerli 535 oyun tamamını aldı.
Oylamanın ardından Bakırhan ve Hatimoğulları yeniden DEM Parti Eş Genel Başkanları olarak seçildi. Böylece iki isim, partinin yeni döneminde de eş genel başkanlık görevlerini sürdürecek.
Kongre Ankara'da gerçekleştirildi
Partinin 5'inci Olağan Büyük Kongresi'ne Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. Kongrenin gündem maddeleri arasında parti yönetimine ilişkin seçimler de yer aldı.
Eş genel başkanlık için yapılan oylamanın tamamlanmasıyla Bakırhan ve Hatimoğulları yeniden göreve getirildi. Kongre sonrasında partinin yeni dönemdeki yönetim yapısı ve çalışmalarına ilişkin gelişmeler takip edilecek.
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DEM Parti 5'inci Olağan Büyük Kongresi'ni tamamladı
DEM Parti, 5'inci Olağan Büyük Kongresi'ni 6 Eylül 2026'da Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kongrede yapılan seçimde Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, geçerli 535 oyun tamamını alarak yeniden eş genel başkanlığa seçildi. Kongreyle birlikte partinin eş genel başkanlık görevlerinde mevcut isimler devam edecek.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 5'inci Olağan Büyük Kongresi kapsamında eş genel başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları seçimde kullanılan geçerli 535 oyun tamamını aldı.
Oylamanın ardından Bakırhan ve Hatimoğulları yeniden DEM Parti Eş Genel Başkanları olarak seçildi. Böylece iki isim, partinin yeni döneminde de eş genel başkanlık görevlerini sürdürecek.
Kongre Ankara'da gerçekleştirildi
Partinin 5'inci Olağan Büyük Kongresi'ne Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. Kongrenin gündem maddeleri arasında parti yönetimine ilişkin seçimler de yer aldı.
Eş genel başkanlık için yapılan oylamanın tamamlanmasıyla Bakırhan ve Hatimoğulları yeniden göreve getirildi. Kongre sonrasında partinin yeni dönemdeki yönetim yapısı ve çalışmalarına ilişkin gelişmeler takip edilecek.
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