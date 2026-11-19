Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Fitnecilere karşı uyanık olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Fitnecilere karşı uyanık olacağız
AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 12 milyona yaklaşan üye sayısına dikkat çekerek 'AK Parti kurumsal tecrübesiyle, sağdaki enerjisiyle, makine misali tıkır tıkır işleyen güçlü teşkilat yapısıyla son derece örtülüyor. Özel bir siyasi harekettir. Hepsinden önemlisi AK Parti milletin partisidir. Bizi birbirimize düşürmeye, aramıza fitne sokmaya heveslenenlere karşı her an her saniye uyanık olacağız.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 15:08
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 15:08
Kaynak:
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Ülkemizin dört bir yanında Türkiye'ye hizmet yolunda büyük bir samimiyetle koşturan, kendisini davasına ve milletine hizmete adayan, milletin emanetine leke sürülmesin, milletin umudu boşa düşmesin diye fedakârca çalışan tüm yol ve dava arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın partimiz, demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için, burada dile getireceğiniz görüş, öneri ve fikirler için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.
"AK PARTİ MAKİNE GİBİ İŞLEYEN BİR HAREKET"
Şunu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. AK Parti Türkiye'nin en büyük partisidir. AK Parti 12 milyona yaklaşan üye sayısıyla Türkiye'nin en geniş ailesidir.
AK Parti, kurumsal tecrübesiyle, sahadaki enerjisiyle, makine misali tıkır tıkır işleyen güçlü teşkilat yapısıyla son derece özel bir siyasi harekettir. Hepsinden önemlisi, AK Parti milletin partisidir. Bu hareket, milletin iradesinin tecelli etmiş, tecessüm etmiş hâlidir.
Şüphesiz bu hareket sizlerin omuzlarında, sizlerin yüreklerinde, sizlerin çabalarıyla büyümüştür. Bugünlere yine sizlerin ve teşkilatımızın isimsiz kahramanlarının gayretleriyle gelmiştir. Allah'ın izniyle aynı şekilde büyümeye, kendisiyle birlikte Türkiye'yi de büyütmeye inşallah devam edecektir.
Bu ailenin bir ferdi olmaktan, böylesine güçlü bir teşkilatla yol yürümekten, sizlerle birlikte Büyük Türkiye davasına, Güçlü Türkiye davasına omuz vermekten dolayı bahtiyarım, gururluyum. Bunun için Cenab-ı Allah'a binlerce kez hamd ediyorum. Şartlar ne olursa olsun hakkı ve hakikati savunan, pusulası da prensibi de önceliği de daima millet ve ümmetin selameti olan bu hareketin her bir neferine bugün bir kez daha tebriklerimi iletiyorum. Rabbim şu muhabbetimizi, şu kardeşliğimizi, şu muazzam dayanışmamızı daim eylesin diyorum.
Kıymetli yol arkadaşlarım, AK Parti olarak 81 ilimizde, 922 ilçemizde, mahalle mahalle, sokak sokak geziyor, milletimizle buluşmaya, vatandaşlarımızla kucaklaşmaya devam ediyoruz. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizden mahalle başkanlarımıza, teşkilatımızın tüm kadrolarıyla ülkemizin her köşesinde milletimizle bir araya geliyor, hasbihâl ediyoruz.
Türkiye Yüzyılı buluşmalarıyla her yaştan, her kesimden, her görüşten insanımızla hemhâl olmayı, 86 milyonun talep ve beklentilerine kulak vermeyi, sorunları tek tek not etmeyi sürdürüyoruz. Esnafımızın dükkânına misafir oluyoruz.
Çiftçimizle tarlasında buluşuyoruz. Gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamızla istişare ediyoruz. Şunu bir kere daha çok açık ve net belirtmek durumundayım. Biz bundan 25 sene önce sokağın, çarşının, pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. AK Parti siyasetini hep sokakta, çarşıda, pazarda, yani milletin içinde, milletin bizatihi arasında yapmıştır.
AK Parti olarak 783 bin kilometrekarenin her karışındayız. Biz bu ülkenin her ilçesindeyiz, her köyündeyiz. Biz aynı zamanda bu ülkenin her ocağında, her hanesindeyiz. Hepsinden önemlisi, biz milyonların gönül sarayının baş köşesindeyiz. Milletimizin her derdini biliyor, en küçüğünden en büyüğüne özellikle bu meseleleri çözmenin samimi mücadelesini veriyoruz. Biz vatandaşlarımızla aramıza vasıtalar koymayız. Milletimizin derdini aracılardan öğrenenlerden değiliz. Kimin ne sıkıntısı, ne şikâyeti varsa bizim de ondan haberimiz olur ve onu uzatmadan çözmek için gerekeni yaparız.
Şimdi bakarız değerli kardeşlerim, bir defa şunu herkesin, özellikle de medya ve sosyal medyada partimizle ilgili üst perdeden ahkâm kesenlerin çok iyi bilmesini istiyorum. En tepesinden en mikro birimine kadar AK Parti millet için vardır. Unutmayın, millete hizmet için vardır. Hepimiz emanetini taşıdığımız aziz milletimizin hizmetkârıyız. Emrindeyiz. Aynı zamanda milletimizin içindeyiz. Bizim milletimizde ilçe yönetim kurulu üyemizden Cumhurbaşkanına, belediye başkanından milletvekiline ve bakanına kadar hiç kimse, hiçbir arkadaşımız kendisini ses geçirmez duvarların içine saklayamaz. Milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz. Biz buraya gökten zembille inmedik. Milletin sinesinden çıktık. Biz sırça köşkleri yıktık. Onların tekrar inşa edilmesine müsaade etmeyiz. Biz Kaf Dağı'nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Milletin arasındayız, oradan da kimse bizi koparamaz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Fitnecilere karşı uyanık olacağız
AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 12 milyona yaklaşan üye sayısına dikkat çekerek 'AK Parti kurumsal tecrübesiyle, sağdaki enerjisiyle, makine misali tıkır tıkır işleyen güçlü teşkilat yapısıyla son derece örtülüyor. Özel bir siyasi harekettir. Hepsinden önemlisi AK Parti milletin partisidir. Bizi birbirimize düşürmeye, aramıza fitne sokmaya heveslenenlere karşı her an her saniye uyanık olacağız.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Ülkemizin dört bir yanında Türkiye'ye hizmet yolunda büyük bir samimiyetle koşturan, kendisini davasına ve milletine hizmete adayan, milletin emanetine leke sürülmesin, milletin umudu boşa düşmesin diye fedakârca çalışan tüm yol ve dava arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın partimiz, demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için, burada dile getireceğiniz görüş, öneri ve fikirler için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.
"AK PARTİ MAKİNE GİBİ İŞLEYEN BİR HAREKET"
Şunu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. AK Parti Türkiye'nin en büyük partisidir. AK Parti 12 milyona yaklaşan üye sayısıyla Türkiye'nin en geniş ailesidir.
AK Parti, kurumsal tecrübesiyle, sahadaki enerjisiyle, makine misali tıkır tıkır işleyen güçlü teşkilat yapısıyla son derece özel bir siyasi harekettir. Hepsinden önemlisi, AK Parti milletin partisidir. Bu hareket, milletin iradesinin tecelli etmiş, tecessüm etmiş hâlidir.
Şüphesiz bu hareket sizlerin omuzlarında, sizlerin yüreklerinde, sizlerin çabalarıyla büyümüştür. Bugünlere yine sizlerin ve teşkilatımızın isimsiz kahramanlarının gayretleriyle gelmiştir. Allah'ın izniyle aynı şekilde büyümeye, kendisiyle birlikte Türkiye'yi de büyütmeye inşallah devam edecektir.
Bu ailenin bir ferdi olmaktan, böylesine güçlü bir teşkilatla yol yürümekten, sizlerle birlikte Büyük Türkiye davasına, Güçlü Türkiye davasına omuz vermekten dolayı bahtiyarım, gururluyum. Bunun için Cenab-ı Allah'a binlerce kez hamd ediyorum. Şartlar ne olursa olsun hakkı ve hakikati savunan, pusulası da prensibi de önceliği de daima millet ve ümmetin selameti olan bu hareketin her bir neferine bugün bir kez daha tebriklerimi iletiyorum. Rabbim şu muhabbetimizi, şu kardeşliğimizi, şu muazzam dayanışmamızı daim eylesin diyorum.
Kıymetli yol arkadaşlarım, AK Parti olarak 81 ilimizde, 922 ilçemizde, mahalle mahalle, sokak sokak geziyor, milletimizle buluşmaya, vatandaşlarımızla kucaklaşmaya devam ediyoruz. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizden mahalle başkanlarımıza, teşkilatımızın tüm kadrolarıyla ülkemizin her köşesinde milletimizle bir araya geliyor, hasbihâl ediyoruz.
Türkiye Yüzyılı buluşmalarıyla her yaştan, her kesimden, her görüşten insanımızla hemhâl olmayı, 86 milyonun talep ve beklentilerine kulak vermeyi, sorunları tek tek not etmeyi sürdürüyoruz. Esnafımızın dükkânına misafir oluyoruz.
Çiftçimizle tarlasında buluşuyoruz. Gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamızla istişare ediyoruz. Şunu bir kere daha çok açık ve net belirtmek durumundayım. Biz bundan 25 sene önce sokağın, çarşının, pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. AK Parti siyasetini hep sokakta, çarşıda, pazarda, yani milletin içinde, milletin bizatihi arasında yapmıştır.
AK Parti olarak 783 bin kilometrekarenin her karışındayız. Biz bu ülkenin her ilçesindeyiz, her köyündeyiz. Biz aynı zamanda bu ülkenin her ocağında, her hanesindeyiz. Hepsinden önemlisi, biz milyonların gönül sarayının baş köşesindeyiz. Milletimizin her derdini biliyor, en küçüğünden en büyüğüne özellikle bu meseleleri çözmenin samimi mücadelesini veriyoruz. Biz vatandaşlarımızla aramıza vasıtalar koymayız. Milletimizin derdini aracılardan öğrenenlerden değiliz. Kimin ne sıkıntısı, ne şikâyeti varsa bizim de ondan haberimiz olur ve onu uzatmadan çözmek için gerekeni yaparız.
"BİZ KAF DAĞI'NIN ZİRVESİNDEN SİYASET YAPANLARI İNDİRDİK, MİLLETİN ARASINDAYIZ"
Şimdi bakarız değerli kardeşlerim, bir defa şunu herkesin, özellikle de medya ve sosyal medyada partimizle ilgili üst perdeden ahkâm kesenlerin çok iyi bilmesini istiyorum. En tepesinden en mikro birimine kadar AK Parti millet için vardır. Unutmayın, millete hizmet için vardır. Hepimiz emanetini taşıdığımız aziz milletimizin hizmetkârıyız. Emrindeyiz. Aynı zamanda milletimizin içindeyiz. Bizim milletimizde ilçe yönetim kurulu üyemizden Cumhurbaşkanına, belediye başkanından milletvekiline ve bakanına kadar hiç kimse, hiçbir arkadaşımız kendisini ses geçirmez duvarların içine saklayamaz. Milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz. Biz buraya gökten zembille inmedik. Milletin sinesinden çıktık. Biz sırça köşkleri yıktık. Onların tekrar inşa edilmesine müsaade etmeyiz. Biz Kaf Dağı'nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Milletin arasındayız, oradan da kimse bizi koparamaz.
Kaynak: AA
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