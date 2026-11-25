Cumhurbaşkanı Erdoğan Halife Hafter’i Beştepe’de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Halife Hafter’i Beştepe’de kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin gündemine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 18:04
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 18:05
Kaynak:
AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabulde Türkiye’nin dış politika, savunma ve güvenlik alanındaki üst düzey isimleri de hazır bulundu.
Görüşmede ele alınan konulara ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.
Kabulde üst düzey isimler yer aldı
Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da görüşmeye katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Halife Hafter’i Beştepe’de kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin gündemine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabulde Türkiye’nin dış politika, savunma ve güvenlik alanındaki üst düzey isimleri de hazır bulundu.
Görüşmede ele alınan konulara ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.
Kabulde üst düzey isimler yer aldı
Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da görüşmeye katıldı.
Kaynak: AA
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