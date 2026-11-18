Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye müjde: Sene başından önce hayata geçireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye müjde: Sene başından önce hayata geçireceğiz
AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu, çeşitli vesilelerle dile getirmiş, bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 13:48
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 13:50
Kaynak:
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, hanımefendiler. beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimiz ve 922 ilçemizde teşkilatlarımız bünyesinde samimiyetle koşturan tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.
Gözlerinin parıltısında Türkiye'nin yarınlarını gördüğüm gençlerimizi siyasete, samimiyete, nezaket, İncelik kazandıran hanım kardeşlerimizi, kurulduğu günden bu yana Türkiye'de siyasetin yüz akı olan AK Parti'ye destek veren her bir kardeşimi saygıyla selamlıyor, teşkilatımın her bir mensubuna gayretleri için kalpten teşekkür ediyorum.
Grup salonumuzu heyecanlarıyla dolduran, her bir misafirimize aynı şekilde hoş geldiniz diyor, dayanışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Rabbim inşallah son nefesimize kadar süreceğine inandığım bu yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum.
AK Parti Grup Toplantımızın partimiz demokrasimiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Grup toplantımızı iç ve dış siyasi gelişmeler bağlamında, oldukça kritik bir dönemde gerçekleştiriyoruz.
"SANCILI BİR SÜRECİN TAM ORTASINDAYIZ"
Eski dünya düzeni yıkılırken yerine ne konulacağını kimsenin bilemediği medyaya ve ekranlara yansıyandan daha şiddetli, daha yıkıcı bir rekabetin perde gerisinde yaşandığı sancılı bir sürecin tam ortasındayız.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı kayıplarla devam ederken uçak gemilerinin de sevk edilmesiyle Basra Körfezi'nde sular yeniden ısınıyor..
"GAZZE'DEKİ ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ"
Kış mevsimi iyice bastırmadan Gazze'de İsrail'in uyguladığı insanlık dışı kısıtlamalar sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanmaya başladı.
Dizlerine kadar suya ve çamura batmış, altına sığınacakları bir çadırları dahi kalmamış. soğuktan tir tir titreyen Gazzeli yavruların o içler acısı hallerine yüreklerimiz dayanmıyor,
İsrail yönetiminin dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürdüğü Gazze'de katliam, suikast, ayrımcılık, tecrit, aç bırakma ve daha nicesi tüm dünyanın gözleri önünde hemen her gün tekrarlanmaya devam ediyor.
Yıllarca dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenlerin maskelerinin düştüğü, foyalarının ortaya çıktığı bir sürece hep beraber tanıklık ediyoruz. Tabii burada İslam aleminin de ciddi bir öz eleştiride bulunması gerektiğine inanıyorum. Sadece başkalarına bel bağlamak yerine Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız.
Kış mevsimi daha fazla bastırmadan Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İslam dünyası olarak daha fazla gayret göstermeliyiz. Biz Gazze'deki kardeşlerimize konteyner göndermeye hazırız. Bunun dışında insani yardım noktasında da gerekli adımları atıyoruz. Başkaları gözlerini ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız.
Tek başımıza da olsak, yalnız da bırakılsak, insanlık ve kardeşlik görevimiz neyse, onu yerine getirmeye inşallah devam edeceğiz.
"BU PARTİYİ MİLLET KURMUŞ, BİZE SADECE TABELASINI ASMAK KALMIŞTIR"
Kıymetli misafirler, değerli yol ve dava arkadaşlarım... Grup Toplantımızı partimizin siyasi tarihi açısından da son derece anlamlı bir günde icra ediyoruz. Öncelikle bir hususun altını tekrar çizmek istiyorum.
AK Parti siyaset yolculuğuna başladığı ilk günden itibaren milletin çizdiği rotada yürümüş, milletin belirlediği istikametten hiç ayrılmamıştır. Her zaman söylediğim gibi bu partiyi millet kurmuş, bize sadece tabelasını asmak kalmıştır.
AK Parti değişime açık yüzüyle, eksilmeyen enerjisiyle, heyecanıyla, coşkusuyla, bunlarla birlikte karanlığa kapalı, aydınlığa açık vizyonuyla çok kısa sürede milletimizin takdir ve teveccühüne mazhar olmuştur.
3 Kasım seçimleri milletimizin değişim talebinin sandıkta tecelli ettiği bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçmiştir. 3 Kasım 2002 itibariyle Türkiye'de yeni bir dönem başlamış, hizmet ve eser siyaseti iktidara gelmiş ülkemizin yolu da bahtı da sonuna kadar açılmıştır.
"BU GÖK KUBBEDE HOŞ BİR SADA BIRAKMAKTAN BAŞKA BİR GAYEMİZ OLMADI"
18 Kasım 2002'de ise Türkiye o gün bugündür kesintisiz devam eden AK Parti hükümetleri ile tanışmıştır. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim. Tarihi seçim zaferimizden sadece iki hafta sonra, 58. hükümetin göreve başlamasının birinci gününde Gazi Meclisimizin çatısı altında ilk grup toplantımızda AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla milletvekillerimize aynen şunları söylemiştim: Allah'a binlerce kez hamd ediyor, aziz milletime teşekkür ediyorum. Allah'a hamd ediyorum. Çünkü geçmişi uzun yıllara dayanan siyasal mücadelemizin sonunda bizlere bugünü yaşamayı nasip etti. Bugün tarihi bir gün, bugün Türkiye için, AK Parti için çok önemli bir gün olmasının yanı sıra her birimizin bireysel hikayesi açısından da anlamlı bir gün.
Değerli arkadaşlar, bizim bugünü ve bu anı yaşarken unutmamamız gereken bir şey var. Buraya hiçbirimiz babalarımızdan bize miras kalan bir hakkı kullanmak suretiyle veya sadece bireysel çabalarımız maharet yetenek ve unvanlarımız nedeniyle gelmedik.
Bizler buraya 363 kişilik AK Parti grubu olarak halkımızın ortaklaşa kaderinin çilesine ortak olma misyonuyla geldik. Bu yüce çatı altında bu yüzden meclis çatısı altında bizlerin burada olmasının tek başına pek bir anlamı yoktur. Çünkü bizler burada sadece ama sadece milletimizin iradesinin tecellisi nedeniyle bir araya gelmiş, toplanmış bulunmaktayız. Bunu sakın unutmayın. Ve bunu hiçbir şekilde aklınızdan çıkarmayın. Sizler milletvekilisiniz. sizler milletin vekilisiniz hatta milletin ta kendisisiniz. Onun için sizler buradasınız sizler milletin kutsal emanetlerini taşımaya memur edilmiş ve seçilmiş kişilersiniz. Bu vekaletin ve bu emanetin kadrini biliniz. Vekilliğiniz milletimize hayırlı olsun, ferasetiniz açık olsun merhametiniz bol olsun cesaretiniz azminiz, çalışma gücünüz daim olsun. Haydi hep beraber iş başına dedik.
Evet, tam 24 sene önce bu kürsüden aziz milletimizi temsilen buraya gelen arkadaşlarımıza bunları söylemiş, niçin siyaset yaptığımızı niçin burada olduğumuzu şahsımla birlikte milletvekillerimize de hatırlatmıştık.
Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki o gün açıkladığımız rotadan, o gün açıkladığımız ilkelerden 24 yıl boyunca sapmadık. Bir Türkiye partisi olmanın Türkiye'nin 81 ilinde tercih edilmiş olmanın milletimizin ezici çoğunluğunun güvenine mazhar olmanın kendi insanımızla birlikte on milyonlarca mazlumun da umut kapısı olmanın omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğu hiçbir zaman unutmadık.
Kardeşlerim, bu gök kubbede hoş bir sada bırakmaktan başka bir gayemiz olmadı. Siyasi hedeflerimiz, daima Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklamak Türkiye'yi bir bütün olarak kalkındırmak vatan topraklarının her karışında. huzuru, kardeşliği, refahı, demokrasiyi ve özgürlükleri hakim kılmak oldu.
Türk siyasetinin daha önce tanık olmadığı, daha önce hiç görmediği, büyük bir tutkuyla tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her bir ferdine hizmet ettik. Bireysel kariyer hedefleriyle değil her zaman milletin ve memleketin çıkarlarını önceleyen bir anlayışla hareket ettik. Şimdi isterseniz son 24 yılda neler yapmışız şöyle çok kısa bir şekilde hatırlayalım.
"TÜRKİYE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNE İNANDIK"
Kardeşlerim, özetin de özeti mahiyetindeki bütün bu başarılar önce aziz milletimizin ardından da mensubu olmaktan her zaman onur duyduğum işte bu grubun bu partinin eskisiyle yenisiyle işte bu teşkilatın eseridir.
Unutmayın, birlikte yaptık. Birlikte başardık. Türkiye'yi bugünlere birlikte getirdik. Ülkemizin makus talihini birlikte değiştirdik. Öz yurdunda kendini garip hissedenlerin yüzünü birlikte güldürdük. Türkiye'nin büyüklüğüne inandık, bu aziz milletin çalışkanlığına inandık ve biraz önce hep beraber gururla izlediğimiz hizmetleri ülkemize birlikte kazandırdık.
Şunu sizlerle birlikte ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımın çok iyi bilmesini isterim Bundan 24 sene evvel ilk defa bu kürsüye çıkarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanı, aynı coşkuyu yaşıyoruz. 18 Kasım 2002'de iktidarı devralırken millete hizmet noktasında nasıl bir sevda taşıyorsak bugün de aynı tutkuyla milletimize hizmetkârlık ediyoruz.
AK Parti olarak. ak saçlılarımızın tecrübesini gençlerimizin dinamizmiyle harmanlayarak kararlılık içinde geleceğe doğru yürüyoruz. Her zaman söylüyorum, bizim tek bir gayemiz tek bir pusulamız var. O da Türk milletidir. Unutmayın, bizim için asıl olan milletin rızasıdır milletin gönlüdür milletin vicdanıdır Şu gerçeği burada bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu partide, bu teşkilatta AK Parti hareketinde önemli olan isimler değildir, unvanlar değildir. Makamlar, koltuklar veya payeler değildir.
Bunların hepsi gelip geçicidir. Sadece birer vesile ve vasıtadan ibarettir. AK Parti'de esas olan millete hizmettir. Hizmet sevdasıdır. Biz 24 yıldır işte bu aşkı deri tutmaya, canlı tutmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda en küçük bir gerileme olmayacak.
Millete hizmet mücadelemizle aramıza kimse giremeyecek . Türkiye'yi kalkındırma çabalarımıza kimse set çekemeyecek. Bize güvenen bize inanan toplumun kesimleriyle gönül bağımızı hiç kimse zayıflatamayacak. Başladığımız gün ki heyecanımızla, o günkü coşkumuzla, özellikle de o günkü samimiyetimizle siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz
Eğer aramızda yorulan nefesi kesilen şevkini kaybeden olursa bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz.
İnanıyorum ki daha nice seneler boyunca aziz milletimizin de desteğiyle Türkiye'ye hizmet bahtiyarlığını omuzlarımızda taşıyacak daha nice eseri projeyi, yatırımı milletimizle buluşturma bahtiyarlığına mazhar olacağız.
EMEKLİLERE MÜJDE: SENE BAŞINDAN ÖNCE HAYATA GEÇİRECEĞİZ
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sorumluluklarımızın idrakiyle milletimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz.
Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu, çeşitli vesilelerle dile getirmiş, bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik.
Bir önceki kabine toplantımızda bununla ilgili irademizi ortaya koyduk. Gerek grup yönetimimiz, gerek ekonomi kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini kamuoyumuzla paylaştılar.
Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan... Bir iyileştirmeyi yüce meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.
FON SORUŞTURMASI: KÜÇÜK YATIRIMCILARA ÖNCELİK VERDİK
Değerli arkadaşlar yakın takibimizde olan bir diğer konu fon meselesiyle ilgili gelişmelerdir. Açıkladığımız üç aşamalı yol haritası çerçevesinde konuya titizlikle riyaset etmekteyiz. Benzer sorunlarla karşılaşmış ülkelerle kıyas dahi edilemeyecek bir hızda ve etkinlikte son derece şeffaf bir biçimde süreç yönetilmektedir.
Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin ara ödemelerde iki ay gibi kısa bir sürede önemli mesafeler kat ettik. Meclisten geçerek yasalaşan kanun çerçevesinde alacağı 1 milyon liraya kadar olan küçük yatırımcılara öncelik verdik
Olağanüstü tasfiyeye tabi olanlar dahil 110 fonda 1 milyon liraya kadar olan ara ödeme süreci tamamlandı.
Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı ise yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı. Bu tutarda bir lira hazine veya ürün kamu kaynağı kullanılmamıştır. Yatırımcılarımızın yüzde seksen birinin ana parasının tümü karşılanmış 131 fonun 110'unda 1 milyon liralık ara ödeme süreci tamamlanmıştır.
Yatırımcı bazında baktığımızda toplam 455 bin 758 yatırımcımızın 444 bin 987'sine en az bir ödeme ulaştırıldı.
Devlet Denetleme Kurulumuz ilk incelemelerini hafta başında tamamladı.
Milletimiz ve yatırımcılarımız emin olsun. Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarımıza bu organize kötülüğü yapanlardan işledikleri cürümlerin hesapları tek tek sorulmaktadır.
Yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar yaklaşık 41 milyar liralık haksız kazancın iadesi sağlandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye müjde: Sene başından önce hayata geçireceğiz
AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu, çeşitli vesilelerle dile getirmiş, bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, hanımefendiler. beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimiz ve 922 ilçemizde teşkilatlarımız bünyesinde samimiyetle koşturan tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.
Gözlerinin parıltısında Türkiye'nin yarınlarını gördüğüm gençlerimizi siyasete, samimiyete, nezaket, İncelik kazandıran hanım kardeşlerimizi, kurulduğu günden bu yana Türkiye'de siyasetin yüz akı olan AK Parti'ye destek veren her bir kardeşimi saygıyla selamlıyor, teşkilatımın her bir mensubuna gayretleri için kalpten teşekkür ediyorum.
Grup salonumuzu heyecanlarıyla dolduran, her bir misafirimize aynı şekilde hoş geldiniz diyor, dayanışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Rabbim inşallah son nefesimize kadar süreceğine inandığım bu yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum.
AK Parti Grup Toplantımızın partimiz demokrasimiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Grup toplantımızı iç ve dış siyasi gelişmeler bağlamında, oldukça kritik bir dönemde gerçekleştiriyoruz.
"SANCILI BİR SÜRECİN TAM ORTASINDAYIZ"
Eski dünya düzeni yıkılırken yerine ne konulacağını kimsenin bilemediği medyaya ve ekranlara yansıyandan daha şiddetli, daha yıkıcı bir rekabetin perde gerisinde yaşandığı sancılı bir sürecin tam ortasındayız.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı kayıplarla devam ederken uçak gemilerinin de sevk edilmesiyle Basra Körfezi'nde sular yeniden ısınıyor..
"GAZZE'DEKİ ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ"
Kış mevsimi iyice bastırmadan Gazze'de İsrail'in uyguladığı insanlık dışı kısıtlamalar sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanmaya başladı.
Dizlerine kadar suya ve çamura batmış, altına sığınacakları bir çadırları dahi kalmamış. soğuktan tir tir titreyen Gazzeli yavruların o içler acısı hallerine yüreklerimiz dayanmıyor,
İsrail yönetiminin dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürdüğü Gazze'de katliam, suikast, ayrımcılık, tecrit, aç bırakma ve daha nicesi tüm dünyanın gözleri önünde hemen her gün tekrarlanmaya devam ediyor.
Yıllarca dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenlerin maskelerinin düştüğü, foyalarının ortaya çıktığı bir sürece hep beraber tanıklık ediyoruz. Tabii burada İslam aleminin de ciddi bir öz eleştiride bulunması gerektiğine inanıyorum. Sadece başkalarına bel bağlamak yerine Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız.
Kış mevsimi daha fazla bastırmadan Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İslam dünyası olarak daha fazla gayret göstermeliyiz. Biz Gazze'deki kardeşlerimize konteyner göndermeye hazırız. Bunun dışında insani yardım noktasında da gerekli adımları atıyoruz. Başkaları gözlerini ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız.
Tek başımıza da olsak, yalnız da bırakılsak, insanlık ve kardeşlik görevimiz neyse, onu yerine getirmeye inşallah devam edeceğiz.
"BU PARTİYİ MİLLET KURMUŞ, BİZE SADECE TABELASINI ASMAK KALMIŞTIR"
Kıymetli misafirler, değerli yol ve dava arkadaşlarım... Grup Toplantımızı partimizin siyasi tarihi açısından da son derece anlamlı bir günde icra ediyoruz. Öncelikle bir hususun altını tekrar çizmek istiyorum.
AK Parti siyaset yolculuğuna başladığı ilk günden itibaren milletin çizdiği rotada yürümüş, milletin belirlediği istikametten hiç ayrılmamıştır. Her zaman söylediğim gibi bu partiyi millet kurmuş, bize sadece tabelasını asmak kalmıştır.
AK Parti değişime açık yüzüyle, eksilmeyen enerjisiyle, heyecanıyla, coşkusuyla, bunlarla birlikte karanlığa kapalı, aydınlığa açık vizyonuyla çok kısa sürede milletimizin takdir ve teveccühüne mazhar olmuştur.
3 Kasım seçimleri milletimizin değişim talebinin sandıkta tecelli ettiği bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçmiştir. 3 Kasım 2002 itibariyle Türkiye'de yeni bir dönem başlamış, hizmet ve eser siyaseti iktidara gelmiş ülkemizin yolu da bahtı da sonuna kadar açılmıştır.
"BU GÖK KUBBEDE HOŞ BİR SADA BIRAKMAKTAN BAŞKA BİR GAYEMİZ OLMADI"
18 Kasım 2002'de ise Türkiye o gün bugündür kesintisiz devam eden AK Parti hükümetleri ile tanışmıştır. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim. Tarihi seçim zaferimizden sadece iki hafta sonra, 58. hükümetin göreve başlamasının birinci gününde Gazi Meclisimizin çatısı altında ilk grup toplantımızda AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla milletvekillerimize aynen şunları söylemiştim: Allah'a binlerce kez hamd ediyor, aziz milletime teşekkür ediyorum. Allah'a hamd ediyorum. Çünkü geçmişi uzun yıllara dayanan siyasal mücadelemizin sonunda bizlere bugünü yaşamayı nasip etti. Bugün tarihi bir gün, bugün Türkiye için, AK Parti için çok önemli bir gün olmasının yanı sıra her birimizin bireysel hikayesi açısından da anlamlı bir gün.
Değerli arkadaşlar, bizim bugünü ve bu anı yaşarken unutmamamız gereken bir şey var. Buraya hiçbirimiz babalarımızdan bize miras kalan bir hakkı kullanmak suretiyle veya sadece bireysel çabalarımız maharet yetenek ve unvanlarımız nedeniyle gelmedik.
Bizler buraya 363 kişilik AK Parti grubu olarak halkımızın ortaklaşa kaderinin çilesine ortak olma misyonuyla geldik. Bu yüce çatı altında bu yüzden meclis çatısı altında bizlerin burada olmasının tek başına pek bir anlamı yoktur. Çünkü bizler burada sadece ama sadece milletimizin iradesinin tecellisi nedeniyle bir araya gelmiş, toplanmış bulunmaktayız. Bunu sakın unutmayın. Ve bunu hiçbir şekilde aklınızdan çıkarmayın. Sizler milletvekilisiniz. sizler milletin vekilisiniz hatta milletin ta kendisisiniz. Onun için sizler buradasınız sizler milletin kutsal emanetlerini taşımaya memur edilmiş ve seçilmiş kişilersiniz. Bu vekaletin ve bu emanetin kadrini biliniz. Vekilliğiniz milletimize hayırlı olsun, ferasetiniz açık olsun merhametiniz bol olsun cesaretiniz azminiz, çalışma gücünüz daim olsun. Haydi hep beraber iş başına dedik.
Evet, tam 24 sene önce bu kürsüden aziz milletimizi temsilen buraya gelen arkadaşlarımıza bunları söylemiş, niçin siyaset yaptığımızı niçin burada olduğumuzu şahsımla birlikte milletvekillerimize de hatırlatmıştık.
Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki o gün açıkladığımız rotadan, o gün açıkladığımız ilkelerden 24 yıl boyunca sapmadık. Bir Türkiye partisi olmanın Türkiye'nin 81 ilinde tercih edilmiş olmanın milletimizin ezici çoğunluğunun güvenine mazhar olmanın kendi insanımızla birlikte on milyonlarca mazlumun da umut kapısı olmanın omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğu hiçbir zaman unutmadık.
Kardeşlerim, bu gök kubbede hoş bir sada bırakmaktan başka bir gayemiz olmadı. Siyasi hedeflerimiz, daima Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklamak Türkiye'yi bir bütün olarak kalkındırmak vatan topraklarının her karışında. huzuru, kardeşliği, refahı, demokrasiyi ve özgürlükleri hakim kılmak oldu.
Türk siyasetinin daha önce tanık olmadığı, daha önce hiç görmediği, büyük bir tutkuyla tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her bir ferdine hizmet ettik. Bireysel kariyer hedefleriyle değil her zaman milletin ve memleketin çıkarlarını önceleyen bir anlayışla hareket ettik. Şimdi isterseniz son 24 yılda neler yapmışız şöyle çok kısa bir şekilde hatırlayalım.
"TÜRKİYE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNE İNANDIK"
Kardeşlerim, özetin de özeti mahiyetindeki bütün bu başarılar önce aziz milletimizin ardından da mensubu olmaktan her zaman onur duyduğum işte bu grubun bu partinin eskisiyle yenisiyle işte bu teşkilatın eseridir.
Unutmayın, birlikte yaptık. Birlikte başardık. Türkiye'yi bugünlere birlikte getirdik. Ülkemizin makus talihini birlikte değiştirdik. Öz yurdunda kendini garip hissedenlerin yüzünü birlikte güldürdük. Türkiye'nin büyüklüğüne inandık, bu aziz milletin çalışkanlığına inandık ve biraz önce hep beraber gururla izlediğimiz hizmetleri ülkemize birlikte kazandırdık.
Şunu sizlerle birlikte ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımın çok iyi bilmesini isterim Bundan 24 sene evvel ilk defa bu kürsüye çıkarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanı, aynı coşkuyu yaşıyoruz. 18 Kasım 2002'de iktidarı devralırken millete hizmet noktasında nasıl bir sevda taşıyorsak bugün de aynı tutkuyla milletimize hizmetkârlık ediyoruz.
AK Parti olarak. ak saçlılarımızın tecrübesini gençlerimizin dinamizmiyle harmanlayarak kararlılık içinde geleceğe doğru yürüyoruz. Her zaman söylüyorum, bizim tek bir gayemiz tek bir pusulamız var. O da Türk milletidir. Unutmayın, bizim için asıl olan milletin rızasıdır milletin gönlüdür milletin vicdanıdır Şu gerçeği burada bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu partide, bu teşkilatta AK Parti hareketinde önemli olan isimler değildir, unvanlar değildir. Makamlar, koltuklar veya payeler değildir.
Bunların hepsi gelip geçicidir. Sadece birer vesile ve vasıtadan ibarettir. AK Parti'de esas olan millete hizmettir. Hizmet sevdasıdır. Biz 24 yıldır işte bu aşkı deri tutmaya, canlı tutmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda en küçük bir gerileme olmayacak.
Millete hizmet mücadelemizle aramıza kimse giremeyecek . Türkiye'yi kalkındırma çabalarımıza kimse set çekemeyecek. Bize güvenen bize inanan toplumun kesimleriyle gönül bağımızı hiç kimse zayıflatamayacak. Başladığımız gün ki heyecanımızla, o günkü coşkumuzla, özellikle de o günkü samimiyetimizle siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz
Eğer aramızda yorulan nefesi kesilen şevkini kaybeden olursa bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz.
İnanıyorum ki daha nice seneler boyunca aziz milletimizin de desteğiyle Türkiye'ye hizmet bahtiyarlığını omuzlarımızda taşıyacak daha nice eseri projeyi, yatırımı milletimizle buluşturma bahtiyarlığına mazhar olacağız.
EMEKLİLERE MÜJDE: SENE BAŞINDAN ÖNCE HAYATA GEÇİRECEĞİZ
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sorumluluklarımızın idrakiyle milletimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz.
Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu, çeşitli vesilelerle dile getirmiş, bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik.
Bir önceki kabine toplantımızda bununla ilgili irademizi ortaya koyduk. Gerek grup yönetimimiz, gerek ekonomi kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini kamuoyumuzla paylaştılar.
Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan... Bir iyileştirmeyi yüce meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.
FON SORUŞTURMASI: KÜÇÜK YATIRIMCILARA ÖNCELİK VERDİK
Değerli arkadaşlar yakın takibimizde olan bir diğer konu fon meselesiyle ilgili gelişmelerdir. Açıkladığımız üç aşamalı yol haritası çerçevesinde konuya titizlikle riyaset etmekteyiz. Benzer sorunlarla karşılaşmış ülkelerle kıyas dahi edilemeyecek bir hızda ve etkinlikte son derece şeffaf bir biçimde süreç yönetilmektedir.
Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin ara ödemelerde iki ay gibi kısa bir sürede önemli mesafeler kat ettik. Meclisten geçerek yasalaşan kanun çerçevesinde alacağı 1 milyon liraya kadar olan küçük yatırımcılara öncelik verdik
Olağanüstü tasfiyeye tabi olanlar dahil 110 fonda 1 milyon liraya kadar olan ara ödeme süreci tamamlandı.
Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı ise yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı. Bu tutarda bir lira hazine veya ürün kamu kaynağı kullanılmamıştır. Yatırımcılarımızın yüzde seksen birinin ana parasının tümü karşılanmış 131 fonun 110'unda 1 milyon liralık ara ödeme süreci tamamlanmıştır.
Yatırımcı bazında baktığımızda toplam 455 bin 758 yatırımcımızın 444 bin 987'sine en az bir ödeme ulaştırıldı.
Devlet Denetleme Kurulumuz ilk incelemelerini hafta başında tamamladı.
Milletimiz ve yatırımcılarımız emin olsun. Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarımıza bu organize kötülüğü yapanlardan işledikleri cürümlerin hesapları tek tek sorulmaktadır.
Yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar yaklaşık 41 milyar liralık haksız kazancın iadesi sağlandı.
Kaynak: AA
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