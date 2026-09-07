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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine'yi toplayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Haber Giriş Tarihi: 07.09.2026 13:48
Haber Güncellenme Tarihi: 07.09.2026 13:49
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine'yi toplayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı yapılacak.

Gündemdeki ve dünyadaki son gelişmelerin değerlendirileceği toplantının 15.30'da başlaması öngörülüyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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