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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine'yi toplayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı yapılacak.
Gündemdeki ve dünyadaki son gelişmelerin değerlendirileceği toplantının 15.30'da başlaması öngörülüyor.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor.
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