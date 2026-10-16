Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Fon soruşturmasında yeni gelişmeler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Fon soruşturmasında yeni gelişmeler!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 13. İnovasyon Haftası Programı'nda yaptığı konuşmada, fon soruşturmasına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine ödenmeye başlandığını, yeni bilgi ve itiraflar doğrultusunda soruşturmanın derinleştiğini söyledi. Fon Koordinasyon Kurulunun oluşturulduğunu belirten Erdoğan, sürecin üç öncelik çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 16.10.2026 15:19
Haber Güncellenme Tarihi: 16.10.2026 15:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlarla ilgili sorunun kontrol altına alındığını belirterek Fon Koordinasyon Kurulunun oluşturulduğunu açıkladı. Sürecin dikkatli şekilde yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, yatırımcıların haklarının korunması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve sermaye piyasasının zarar görmemesinin temel öncelikler olduğunu söyledi.
Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Fon sorununu kontrol altına aldık. Fon Koordinasyon Kurulunu oluşturduk, cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.
Tasfiye edilen fonlarda yatırımcı ödemeleri başladı
Erdoğan, ilk önceliğin tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine ödenmesi olduğunu bildirdi. Ödemelerin geçen hafta başladığını ve sorunsuz şekilde devam ettiğini belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan kanun teklifinin yasalaşmasının ardından ara ödemelerin de başlayacağını ifade etti. Ancak konuşmada ödemelerin toplam tutarı, yararlanacak yatırımcı sayısı ve fonların isimlerine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Yeni bilgilerle soruşturma derinleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci önceliğin manipülasyon yoluyla haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamak olduğunu söyledi. Yeni bilgiler ve itiraflar doğrultusunda soruşturmanın genişlediğini belirtti.
Erdoğan, "Piyasa düzenbazlarına asla toleransımız yok" sözleriyle piyasa manipülasyonuna yönelik yaklaşımını ifade etti. Soruşturma kapsamında hangi kişi veya kuruluşlar hakkında işlem yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Sermaye piyasasının korunması hedefleniyor
Erdoğan, üçüncü önceliğin fonlarla ilgili sürecin sermaye piyasasına zarar vermeden tamamlanması olduğunu açıkladı. Yatırımcı ödemeleri ve hukuki işlemlerin bu çerçevede yürütüldüğünü belirtti.
Fon Koordinasyon Kurulunun görev alanına, soruşturmanın kapsamına ve uygulanacak düzenlemelere ilişkin ayrıntılar konuşmada yer almadı. TBMM'deki kanun teklifinin içeriği ve yasalaşma takvimi, ara ödemelerin uygulanmasına ilişkin sonraki aşamayı belirleyecek.
2030 için 100 bin teknoloji girişimi hedefi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının teknoloji ve inovasyona ilişkin bölümünde Türkiye'nin 2030 hedeflerini de paylaştı. Bu tarihe kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişimi çıkmasını ve girişimlerin toplam değerlemesinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.
Türkiye'deki teknopark sayısının 115'e ulaştığını belirten Erdoğan, araştırma geliştirme ve inovasyon altyapısına yönelik çalışmalara değindi. Atatürk Havalimanı terminal binalarının Terminal İstanbul markası altında teknoloji ve girişimcilik merkezine dönüştürüldüğünü açıkladı.
Yapay zekâ ve teknoloji alanındaki gelişmelere değindi
TİM 13. İnovasyon Haftası'nın bu yılki temasının "İnsanlığın Yeni Evresi" olduğunu belirten Erdoğan, robotik, biyoteknoloji, veri sistemleri ve otonom teknolojilerdeki gelişmelerin etkilerini değerlendirdi.
Yapay zekâ başta olmak üzere yeni teknolojilere ilişkin endişelere değinen Erdoğan, "Tekno oligarklar sadece belli ülkeleri değil tüm dünyayı hedef almaktadır" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin teknoloji alanındaki çalışmalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, "Teknoloji yarışında geri kalmayacağız" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Fon soruşturmasında yeni gelişmeler!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 13. İnovasyon Haftası Programı'nda yaptığı konuşmada, fon soruşturmasına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine ödenmeye başlandığını, yeni bilgi ve itiraflar doğrultusunda soruşturmanın derinleştiğini söyledi. Fon Koordinasyon Kurulunun oluşturulduğunu belirten Erdoğan, sürecin üç öncelik çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlarla ilgili sorunun kontrol altına alındığını belirterek Fon Koordinasyon Kurulunun oluşturulduğunu açıkladı. Sürecin dikkatli şekilde yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, yatırımcıların haklarının korunması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve sermaye piyasasının zarar görmemesinin temel öncelikler olduğunu söyledi.
Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Fon sorununu kontrol altına aldık. Fon Koordinasyon Kurulunu oluşturduk, cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.
Tasfiye edilen fonlarda yatırımcı ödemeleri başladı
Erdoğan, ilk önceliğin tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine ödenmesi olduğunu bildirdi. Ödemelerin geçen hafta başladığını ve sorunsuz şekilde devam ettiğini belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan kanun teklifinin yasalaşmasının ardından ara ödemelerin de başlayacağını ifade etti. Ancak konuşmada ödemelerin toplam tutarı, yararlanacak yatırımcı sayısı ve fonların isimlerine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Yeni bilgilerle soruşturma derinleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci önceliğin manipülasyon yoluyla haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamak olduğunu söyledi. Yeni bilgiler ve itiraflar doğrultusunda soruşturmanın genişlediğini belirtti.
Erdoğan, "Piyasa düzenbazlarına asla toleransımız yok" sözleriyle piyasa manipülasyonuna yönelik yaklaşımını ifade etti. Soruşturma kapsamında hangi kişi veya kuruluşlar hakkında işlem yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Sermaye piyasasının korunması hedefleniyor
Erdoğan, üçüncü önceliğin fonlarla ilgili sürecin sermaye piyasasına zarar vermeden tamamlanması olduğunu açıkladı. Yatırımcı ödemeleri ve hukuki işlemlerin bu çerçevede yürütüldüğünü belirtti.
Fon Koordinasyon Kurulunun görev alanına, soruşturmanın kapsamına ve uygulanacak düzenlemelere ilişkin ayrıntılar konuşmada yer almadı. TBMM'deki kanun teklifinin içeriği ve yasalaşma takvimi, ara ödemelerin uygulanmasına ilişkin sonraki aşamayı belirleyecek.
2030 için 100 bin teknoloji girişimi hedefi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının teknoloji ve inovasyona ilişkin bölümünde Türkiye'nin 2030 hedeflerini de paylaştı. Bu tarihe kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişimi çıkmasını ve girişimlerin toplam değerlemesinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.
Türkiye'deki teknopark sayısının 115'e ulaştığını belirten Erdoğan, araştırma geliştirme ve inovasyon altyapısına yönelik çalışmalara değindi. Atatürk Havalimanı terminal binalarının Terminal İstanbul markası altında teknoloji ve girişimcilik merkezine dönüştürüldüğünü açıkladı.
Yapay zekâ ve teknoloji alanındaki gelişmelere değindi
TİM 13. İnovasyon Haftası'nın bu yılki temasının "İnsanlığın Yeni Evresi" olduğunu belirten Erdoğan, robotik, biyoteknoloji, veri sistemleri ve otonom teknolojilerdeki gelişmelerin etkilerini değerlendirdi.
Yapay zekâ başta olmak üzere yeni teknolojilere ilişkin endişelere değinen Erdoğan, "Tekno oligarklar sadece belli ülkeleri değil tüm dünyayı hedef almaktadır" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin teknoloji alanındaki çalışmalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, "Teknoloji yarışında geri kalmayacağız" dedi.
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