CHP'li başkandan belediye parasıyla aşk turları

Rüşvetten tutuklu Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım'ın şoförü Salih Sönmez, Yalım'ın eski sevgilisi Aslıhan A.'yı tanıdığını, başkanla Seher A.'yı da Azerbaycan tatili için havalimanına kendisinin bıraktığını söyledi. Kirli ilişkileri anlatan Sönmez, 'Sevgilileriyle ülke ülke gezip masrafları belediyeye ödetti." dedi.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 09:09
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 09:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Başkan Özkan Yalım'ın makam şoförü Salih Sönmez'in ifadeleri ortaya çıktı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Sönmez, soruşturma dosyasına giren Yalım'ın çok sayıda sevgilisi olduğu iddiasını doğruladı; "Aslıhan A. eski kız arkadaşıdır. Belediyede çalışıyor gibi görünse de ara sıra işe gelip kafasına göre takılırdı" dedi.
Şoför Sönmez, Yalım'ın iddia edilen diğer ilişkilerine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: Başkan ve kız arkadaşı Seher A.'yı Azerbaycan tatili için havalimanına bıraktım. Döndüklerinde başkanın Ankara'da mahkemesi vardı. Bu nedenle kendilerini Ankara'da bir otele bıraktım. Otel masrafını muhasebe müdürü Hüseyin Yaman, personel şirketi üzerinden ödedi.
GECE KULÜBÜNE KADRO!
Sönmez ifadesinde belediye imkanlarının nasıl usule aykırı kullanıldığını da anlattı: Özkan Yalım'ın işlettiği gece kulübü ve otel gibi şirketlerinde çalışan bazı kişilerin SGK'ları daha sonra belediyeye kaydırıldı. Maaşlarını ve sigortalarını Uşak Belediyesi'nden almalarına rağmen Yalım'ın şirketlerinin işlerini yapmaya devam etmişlerdir.
MUHALİF HABER SİTESİNE 2.7 MİLYON TL
Dosyaya giren iddiaya göre, Yalım hakkında olumsuz haberler yapan 'Uşak Gündem' isimli internet sitesi belediye kasasından 2 milyon 700 bin TL ödenerek satın alındı. Sönmez bu iddiaya ilişkin, "Doğrudur. Sitenin sahibi Murat Baş'tır. Bu şahıs aynı zamanda belediyede kültür müdürlüğünde koordinatör olarak çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
CHP'li başkandan belediye parasıyla aşk turları
