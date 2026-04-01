CHP'deki skandalda yeni perde! WhatsApp mesajı ifşa oldu
Yolsuzluktan tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın rezidans dairesi aldığı sevgilisi Ebru Y'nin WhatsApp'tan yazdığı, 'Kocacım teşekkür ederim, aldın evi.' mesajı ifşa oldu.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 09:12
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 09:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uşak Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Başkanı Özkan Yalım'ın WhatsApp yazışmalarında, diğer sevgilisi Ebru Y.'ye aldığı evin mesajları çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği 'yolsuzluk ve rüşvet' operasyonu kapsamında Ankara'da otel odasında 21 yaşındaki sevgilisi belediye personeli Seher A. ile gözaltına alınan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın bir diğer sevgilisi ile olan WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi.
SATIŞ İÇİN IBAN YOLLUYOR
Özkan Yalım ile birlikte 9 kişinin tutuklandığı soruşturmada, Yalım'ın 4 sevgilisinden birisi olduğu iddia edilen Ebru Y.'ye Uşak Merkez Kuyucak Mahallesi'nde lüks rezidanstan ev aldığı belirlendi.
Ev için Yalım ile Ebru Y. adına ortak tapu düzenlendiği belirtildi. WhatsApp yazışmalara göre Ebru Y., Özkan Yalım'a 'Günaydın kocamm' mesajı atıp bir IBAN numarası yolluyor. Evin satış işlemleri bittikten sonra ise Yalım'a "Kocaamm teşekkür ederim, aldın evi. Seni çok seviyorum" mesajı gönderiyor. Bu mesaja yanıt olarak Yalım'ın, "Ben de seni çokkk seviyorummm" ifadelerini kullandığı görülüyor.
'KUMAR OYANAMAYA GİTTİK'
Yalım'ın otelde birlikte gözaltına alındığı bir diğer sevgilisi 21 yaşındaki Seher A.'nın da ifadesinde belediyeye gitmediği günlerde resmi izin belgesi doldurmadığını itiraf etti. Uşak Belediyesi'nde aylık 70 bin TL maaş aldığını belirten Seher A., "Özkan Yalım ile yaklaşık 3 aydır gönül bağım bulunmaktadır. Gürcistan'da kumarhane yasal olduğu için Batum'da casinoya gittik. Özkan Yalım'ın ikinci sevgilisi olan Aslıhan A.'dan haberim vardı. Ancak şahsı belediyede hiç görmedim. Batum gezisi sonrası Ankara'ya birlikte döndük. Herhangi bir yıllık izin dilekçesi vermedim, kullanmadım. Bu durumdan Özkan Yalım haberdardı" dedi.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI MAL VARLIĞINA EL KONULDU
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Mahkeme kararıyla Yalım'ın mal varlığına el konuldu, şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı. CHP Uşak Kadın Kolları yönetimi de, Genel Merkez'e rağmen Yalım'a destek veren X paylaşımını sildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Çok Okunanlar