Çetelere ağır darbe! Bakan Gürlek: Şah damarlarını da kökünden kesiyoruz
Çetelere ağır darbe! Bakan Gürlek: Şah damarlarını da kökünden kesiyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütleri ve sokak çetelerine yönelik yürütülen kapsamlı operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini operasyon yapılmadığına dikkat çeken Gürlek, 'Finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz! Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:50
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 13:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde düzenlenen operasyonlarla sokak çetelerinin ve yasa dışı bahis ağlarının hedeflendiğini duyurdu.
,Adalet Bakanı Akın Gürlek: Çetelerin finansal şah damarlarını kesiyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine ve sokak çetelerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla suç yapılarına büyük darbe vurulduğunu belirten Bakan Gürlek, "Sokaklarımızı çetelerden, gençlerimizi ise bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız" dedi.
Ankara'da 117 şüpheliye operasyon
Bakan Gürlek’in verdiği bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla; yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençleri suça sürüklediği ve çetelerle irtibatlı olduğu belirlenen 117 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
5 milyar liralık "kara para" trafiğine darbe
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı tespit edilen bir suç örgütü deşifre edildi. MASAK raporlarıyla toplam 5 milyar 66 milyon liralık kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli; Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
"Hukukun sınırları içinde takipçisiyiz"
Operasyonların kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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Çetelere ağır darbe! Bakan Gürlek: Şah damarlarını da kökünden kesiyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütleri ve sokak çetelerine yönelik yürütülen kapsamlı operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini operasyon yapılmadığına dikkat çeken Gürlek, 'Finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz! Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.' dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde düzenlenen operasyonlarla sokak çetelerinin ve yasa dışı bahis ağlarının hedeflendiğini duyurdu.
,Adalet Bakanı Akın Gürlek: Çetelerin finansal şah damarlarını kesiyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine ve sokak çetelerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla suç yapılarına büyük darbe vurulduğunu belirten Bakan Gürlek, "Sokaklarımızı çetelerden, gençlerimizi ise bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız" dedi.
Ankara'da 117 şüpheliye operasyon
Bakan Gürlek’in verdiği bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla; yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençleri suça sürüklediği ve çetelerle irtibatlı olduğu belirlenen 117 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
5 milyar liralık "kara para" trafiğine darbe
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı tespit edilen bir suç örgütü deşifre edildi. MASAK raporlarıyla toplam 5 milyar 66 milyon liralık kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli; Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
"Hukukun sınırları içinde takipçisiyiz"
Operasyonların kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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