İstanbul, Kocaeli ve Gümüşhane’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 54 şüpheli yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:45
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 09:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yapan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Kocaeli ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 54 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.
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3 ilde zehir taciri 54 kişi gözaltına alındı
İstanbul, Kocaeli ve Gümüşhane’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 54 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yapan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Kocaeli ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 54 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.
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