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Kapıkule’de 6 pomeranian yavru köpek ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 6 köpek yavrusuna el konuldu. Köpeklerin piyasa değerinin 472 bin lira olduğu öğrenildi.

Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:49
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 09:49
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kapıkule’de 6 pomeranian yavru köpek ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttükleri risk analizi ve denetim faaliyetleri kapsamında canlı hayvan kaçakçılığı girişimine engel olduğunu açıkladı.

Bu kapsamda ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçta detaylı arama gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 lira olan 6 pomeranian cinsi köpek yavrusunun Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

Köpek yavrularına el konulurken Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

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