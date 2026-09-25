Çete savaşları İspanya'ya sıçradı! Ümit Yalçın'a silahlı saldırı
Çete savaşları İspanya'ya sıçradı! Ümit Yalçın'a silahlı saldırı
Türkiye'deki yeni nesil suç örgütlerinin kanlı hesaplaşması İspanya'ya taşındı. Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubunun kurucularından 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın (44) Malaga'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 08:58
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 08:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
'Çingene Ümit' lakaplı çete lideri Ümit Yalçın, Malaga'da restoranda vuruldu. Saldırının aynı kentte öldürülen Daltonlar yöneticisinin intikamı için düzenlendiği düşünülüyor.
Türkiye'deki yeni nesil suç örgütlerinin kanlı hesaplaşması İspanya'ya taşındı. Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubunun kurucularından 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın (44), Malaga'da silahlı saldırıya uğradı. Olay, kentin en işlek noktası Muelle Uno'daki Lounge Bar Plaza isimli restoranda meydana geldi. İkisi kadın üç arkadaşıyla açık terasta yemek yiyen Yalçın'a, merdivenlerden koşarak çıkan iki kişi ateş açtı.
5 GÜNDE İKİNCİ SALDIRI
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, yüzünden vurularak ağır yaralanan Yalçın hastaneye kaldırılırken; polis helikopter destekli operasyon başlattı. Ancak saldırganlar yakalanamadı. Aynı bölgede 5 gün önce de benzer bir cinayet işlendiği ortaya çıktı.
20 yaşındaki bir gencin İsveçli 3 kiralık katil tarafından öldürüldüğü; asıl hedefin ise Yalçın olduğu iddia edildi. 2024'te Türkiye'den kaçan Yalçın'ın, Ağustos 2025'te Malaga'da öldürülen Daltonlar çetesi yöneticisi Caner Koçer cinayeti nedeniyle hedef alındığı üzerinde duruluyor.
Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu'ndaki uyuşturucu ve kumar faaliyetlerine adı karışan Ümit Yalçın, yaşam savaşı veriyor.
10 YILLIK İNTİKAM ZİNCİRİ
2016: Ümit Yalçın, 2016'da İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Yanındaki Orhan Korkmaz önüne atlayarak onu kurtardı.
2017: Tetikçi öldürülünce kan davası başladı. Korkmaz'ın kardeşi Barış Korkmaz da öldürüldü.
2019: Tutuklanan Yalçın'ın cezaevindeyken yönettiği çeteye 2019'da büyük operasyon düzenlendi; 44 adamı tutuklandı.
2021: 'Max' lakaplı Mehmet Sabri Şirin'in grubuyla alan savaşına girdiği için çetesi yine operasyon yedi.
2024: Ümit Yalçın yeniden tutuklanmamak için yurtdışına kaçtı.
2025: Güney Amerika'dan gelen 600 kilo kayıp kokain yüzünden uluslararası bir mafya tarafından kaçırılıp rehin tutuldu. Yalçın, geçen sene Şirinler, Casperlar ve Çirkinler gruplarıyla ittifak kurarak Daltonlar çetesine savaş açtı.
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Çete savaşları İspanya'ya sıçradı! Ümit Yalçın'a silahlı saldırı
Türkiye'deki yeni nesil suç örgütlerinin kanlı hesaplaşması İspanya'ya taşındı. Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubunun kurucularından 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın (44) Malaga'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
'Çingene Ümit' lakaplı çete lideri Ümit Yalçın, Malaga'da restoranda vuruldu. Saldırının aynı kentte öldürülen Daltonlar yöneticisinin intikamı için düzenlendiği düşünülüyor.
Türkiye'deki yeni nesil suç örgütlerinin kanlı hesaplaşması İspanya'ya taşındı. Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubunun kurucularından 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın (44), Malaga'da silahlı saldırıya uğradı. Olay, kentin en işlek noktası Muelle Uno'daki Lounge Bar Plaza isimli restoranda meydana geldi. İkisi kadın üç arkadaşıyla açık terasta yemek yiyen Yalçın'a, merdivenlerden koşarak çıkan iki kişi ateş açtı.
5 GÜNDE İKİNCİ SALDIRI
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, yüzünden vurularak ağır yaralanan Yalçın hastaneye kaldırılırken; polis helikopter destekli operasyon başlattı. Ancak saldırganlar yakalanamadı. Aynı bölgede 5 gün önce de benzer bir cinayet işlendiği ortaya çıktı.
20 yaşındaki bir gencin İsveçli 3 kiralık katil tarafından öldürüldüğü; asıl hedefin ise Yalçın olduğu iddia edildi. 2024'te Türkiye'den kaçan Yalçın'ın, Ağustos 2025'te Malaga'da öldürülen Daltonlar çetesi yöneticisi Caner Koçer cinayeti nedeniyle hedef alındığı üzerinde duruluyor.
Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu'ndaki uyuşturucu ve kumar faaliyetlerine adı karışan Ümit Yalçın, yaşam savaşı veriyor.
10 YILLIK İNTİKAM ZİNCİRİ
2016: Ümit Yalçın, 2016'da İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Yanındaki Orhan Korkmaz önüne atlayarak onu kurtardı.
2017: Tetikçi öldürülünce kan davası başladı. Korkmaz'ın kardeşi Barış Korkmaz da öldürüldü.
2019: Tutuklanan Yalçın'ın cezaevindeyken yönettiği çeteye 2019'da büyük operasyon düzenlendi; 44 adamı tutuklandı.
2021: 'Max' lakaplı Mehmet Sabri Şirin'in grubuyla alan savaşına girdiği için çetesi yine operasyon yedi.
2024: Ümit Yalçın yeniden tutuklanmamak için yurtdışına kaçtı.
2025: Güney Amerika'dan gelen 600 kilo kayıp kokain yüzünden uluslararası bir mafya tarafından kaçırılıp rehin tutuldu. Yalçın, geçen sene Şirinler, Casperlar ve Çirkinler gruplarıyla ittifak kurarak Daltonlar çetesine savaş açtı.
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