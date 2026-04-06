Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir araca yorgun mermi isabet etti.

Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 07:12
Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarı'nda Mehmet K. idaresindeki otomobile, seyir halinde olduğu sırada yorgun mermi isabet etti.

Sürücünün ihbarıyla bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Mermi çekirdeğinin, aracın tavanına hasar verip ön cama düştüğü belirlendi.

Polis ekipleri, yaptığı incelemenin ardından silahla ateş eden kişinin tespiti için çalışma başlattı.

