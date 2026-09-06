Bursa’nın Kestel ilçesinde bir bahçedeki anızların yakılması sonucu başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kayacık Mahallesi’nde 6 Eylül 2026 günü saat 10.00 sıralarında başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, bölgedeki çalışmaların seyri yakından takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 06.09.2026 14:34
Haber Güncellenme Tarihi: 06.09.2026 14:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kayacık Mahallesi’nde bulunan bir bahçede anızların yakılmasının ardından alevler çevreye yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bölgedeki ormanlık alana ulaştı.
Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için farklı noktalardan çalışma başlattı.
3 hava aracı ve 15 arazöz görev yapıyor
Ormanlık alana yayılan yangına havadan 3 hava aracıyla müdahale ediliyor. Karadaki çalışmalarda ise 15 arazöz, iş makinesi ve toplam 66 personel görev yapıyor.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bursa’da anızdan başlayan yangın ormana yayıldı
Bursa’nın Kestel ilçesinde bir bahçedeki anızların yakılması sonucu başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kayacık Mahallesi’nde 6 Eylül 2026 günü saat 10.00 sıralarında başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, bölgedeki çalışmaların seyri yakından takip ediliyor.
Kayacık Mahallesi’nde bulunan bir bahçede anızların yakılmasının ardından alevler çevreye yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bölgedeki ormanlık alana ulaştı.
Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için farklı noktalardan çalışma başlattı.
3 hava aracı ve 15 arazöz görev yapıyor
Ormanlık alana yayılan yangına havadan 3 hava aracıyla müdahale ediliyor. Karadaki çalışmalarda ise 15 arazöz, iş makinesi ve toplam 66 personel görev yapıyor.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Çok Okunanlar