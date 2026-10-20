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Beyoğlu'nda 6 katlı apartmanda yangın

Beyoğlu'nda apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 07:57
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 07:57
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Beyoğlu'nda 6 katlı apartmanda yangın

İstanbul Beyoğlu'nda Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sadri Alışık Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis sokakta önlem aldı, itfaiye ekipleri daireden çatıya sıçrayan alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle dairede ve çatıda hasar meydana geldi.

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