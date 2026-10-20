Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Beyoğlu'nda 6 katlı apartmanda yangın
Beyoğlu'nda apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Beyoğlu'nda Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sadri Alışık Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis sokakta önlem aldı, itfaiye ekipleri daireden çatıya sıçrayan alevleri söndürdü.
Yangın nedeniyle dairede ve çatıda hasar meydana geldi.
Çok Okunanlar