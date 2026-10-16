Bakan Işıkhan duyurdu: 131 ilaç geri ödeme kapsamında
Bakan Işıkhan duyurdu: 131 ilaç geri ödeme kapsamında
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin bilgi veren Işıkhan, yeni eklenen ilaçların 119'unun yerli üretim olduğunu bildirdi. Geri ödeme kapsamına alınan ürünler arasında diyabet, pulmoner hipertansiyon ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor. Bakanlığın açıkladığı verilere göre 2026 yılı başından itibaren geri ödeme listesine eklenen ilaç sayısı 380'e ulaştı.
Haber Giriş Tarihi: 16.10.2026 16:10
Haber Güncellenme Tarihi: 16.10.2026 16:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Vedat Işıkhan, vatandaşların ilaç ve tedavilere erişimini sağlamak amacıyla SGK geri ödeme kapsamının genişletildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle 131 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini belirtti.
Işıkhan'ın paylaştığı bilgilere göre listeye eklenen ilaçların 119'u yerli üretim, 12'si ise diğer üretim kaynaklarından temin edilen ürünlerden oluşuyor. Böylece yeni eklenen ilaçların yaklaşık yüzde 90,8'inin yerli üretim olduğu hesaplanıyor.
Diyabet ve pulmoner hipertansiyon ilaçları listede
SGK geri ödeme listesine dahil edilen ürünler arasında 22 diyabet ilacı ve 14 pulmoner hipertansiyon ilacı bulunuyor. Düzenleme kapsamında 6 kanser ilacının da geri ödeme listesine alındığı açıklandı.
Ayrıca 4 kan ürünü ve 2 alerji aşısı da geri ödeme kapsamına eklendi. Bakanlığın paylaştığı açıklamada söz konusu ilaçların ticari isimlerine, etken maddelerine ve geri ödeme koşullarına ilişkin ayrıntılar yer almadı.
2026 yılında geri ödeme kapsamına alınan ilaç sayısı 380 oldu
Bakan Işıkhan, yıl başından itibaren geri ödeme listesine alınan ilaç sayısının yeni eklemelerle birlikte 380'e ulaştığını bildirdi. Bu ilaçların 34'ünün kanser tedavisinde kullanılan ürünler olduğunu belirtti.
Açıklanan rakamlar, 2026 yılı boyunca geri ödeme listesine yapılan eklemelerin toplamını gösteriyor. Yeni düzenlemeyle listeye dahil edilen 131 ilaç ise bu toplamın bir bölümünü oluşturuyor.
SGK geri ödeme kapsamı ne anlama geliyor?
SGK geri ödeme listesinde bulunan ilaçların bedelleri, ilgili mevzuatta belirlenen koşullar çerçevesinde kurum tarafından karşılanıyor. Geri ödeme kapsamına alınma işlemi, her ilacın tüm hastalar için koşulsuz veya tamamen ücretsiz sunulduğu anlamına gelmiyor.
İlacın kullanım alanı, reçete koşulları, sağlık raporu gereklilikleri ve uygulanabilecek hasta katılım payları, ilgili SGK düzenlemelerine göre değişebiliyor. Bu nedenle yeni eklenen ilaçların hangi hastalar tarafından ve hangi şartlarla temin edilebileceği, yayımlanan resmî liste ve uygulama hükümleri üzerinden belirleniyor.
Yeni ilaçların isimleri ve ödeme koşulları nasıl öğrenilecek?
SGK'nın geri ödeme kapsamındaki ilaçlara ilişkin düzenlemeleri, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve ilgili resmî duyurular üzerinden takip edilebiliyor. Listeye eklenen ürünlerin etken maddeleri, kullanım koşulları ve yürürlük tarihleri bu belgelerde yer alabiliyor.
Bakan Işıkhan, vatandaşların ihtiyaç duydukları ilaç ve tedavilere erişimini desteklemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
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Bakan Işıkhan duyurdu: 131 ilaç geri ödeme kapsamında
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin bilgi veren Işıkhan, yeni eklenen ilaçların 119'unun yerli üretim olduğunu bildirdi. Geri ödeme kapsamına alınan ürünler arasında diyabet, pulmoner hipertansiyon ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor. Bakanlığın açıkladığı verilere göre 2026 yılı başından itibaren geri ödeme listesine eklenen ilaç sayısı 380'e ulaştı.
Bakan Vedat Işıkhan, vatandaşların ilaç ve tedavilere erişimini sağlamak amacıyla SGK geri ödeme kapsamının genişletildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle 131 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini belirtti.
Işıkhan'ın paylaştığı bilgilere göre listeye eklenen ilaçların 119'u yerli üretim, 12'si ise diğer üretim kaynaklarından temin edilen ürünlerden oluşuyor. Böylece yeni eklenen ilaçların yaklaşık yüzde 90,8'inin yerli üretim olduğu hesaplanıyor.
Diyabet ve pulmoner hipertansiyon ilaçları listede
SGK geri ödeme listesine dahil edilen ürünler arasında 22 diyabet ilacı ve 14 pulmoner hipertansiyon ilacı bulunuyor. Düzenleme kapsamında 6 kanser ilacının da geri ödeme listesine alındığı açıklandı.
Ayrıca 4 kan ürünü ve 2 alerji aşısı da geri ödeme kapsamına eklendi. Bakanlığın paylaştığı açıklamada söz konusu ilaçların ticari isimlerine, etken maddelerine ve geri ödeme koşullarına ilişkin ayrıntılar yer almadı.
2026 yılında geri ödeme kapsamına alınan ilaç sayısı 380 oldu
Bakan Işıkhan, yıl başından itibaren geri ödeme listesine alınan ilaç sayısının yeni eklemelerle birlikte 380'e ulaştığını bildirdi. Bu ilaçların 34'ünün kanser tedavisinde kullanılan ürünler olduğunu belirtti.
Açıklanan rakamlar, 2026 yılı boyunca geri ödeme listesine yapılan eklemelerin toplamını gösteriyor. Yeni düzenlemeyle listeye dahil edilen 131 ilaç ise bu toplamın bir bölümünü oluşturuyor.
SGK geri ödeme kapsamı ne anlama geliyor?
SGK geri ödeme listesinde bulunan ilaçların bedelleri, ilgili mevzuatta belirlenen koşullar çerçevesinde kurum tarafından karşılanıyor. Geri ödeme kapsamına alınma işlemi, her ilacın tüm hastalar için koşulsuz veya tamamen ücretsiz sunulduğu anlamına gelmiyor.
İlacın kullanım alanı, reçete koşulları, sağlık raporu gereklilikleri ve uygulanabilecek hasta katılım payları, ilgili SGK düzenlemelerine göre değişebiliyor. Bu nedenle yeni eklenen ilaçların hangi hastalar tarafından ve hangi şartlarla temin edilebileceği, yayımlanan resmî liste ve uygulama hükümleri üzerinden belirleniyor.
Yeni ilaçların isimleri ve ödeme koşulları nasıl öğrenilecek?
SGK'nın geri ödeme kapsamındaki ilaçlara ilişkin düzenlemeleri, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve ilgili resmî duyurular üzerinden takip edilebiliyor. Listeye eklenen ürünlerin etken maddeleri, kullanım koşulları ve yürürlük tarihleri bu belgelerde yer alabiliyor.
Bakan Işıkhan, vatandaşların ihtiyaç duydukları ilaç ve tedavilere erişimini desteklemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
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