Bakan Çiftçi selin bilançosunu açıkladı, uyarı geldi!
Bakan Çiftçi selin bilançosunu açıkladı, uyarı geldi!
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve sel felaketinin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye atfedilen açıklamada, afetin boyutuna ve yürütülen müdahale çalışmalarına ilişkin yeni veriler paylaşıldı. Kentte yağış miktarının bazı noktalarda metrekareye 272 kilograma ulaştığı, 2 bin 727 kişinin mahsur kaldıkları bölgelerden tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada 9 bin 588 ihbar alındığı belirtilirken, yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Haber Giriş Tarihi: 15.10.2026 11:56
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 11:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Çiftçi'nin aktarılan açıklamasına göre İstanbul'da sağanak yağışın miktarı bazı bölgelerde metrekare başına 272 kilograma kadar yükseldi. Afet nedeniyle kent genelinde çok sayıda su baskını ve mahsur kalma ihbarı alındı.
Müdahale çalışmalarının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi. Ekiplerin su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye, kurtarma ve diğer afet müdahale çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
9 bin 588 ihbar alındı, 2 bin 727 kişi kurtarıldı
Paylaşılan verilere göre İstanbul'da afet nedeniyle toplam 9 bin 588 ihbar alındı. Bu ihbarlarla bağlantılı olarak kaydedilen 6 bin 728 vakanın büyük bölümüne ekipler tarafından müdahale edildiği bildirildi.
Sel ve su baskınları nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Şiddetli yağıştan etkilenen Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'ndeki tahliye çalışmalarının da tamamlandığı açıklandı.
46 bin 97 personel sahada görev yapıyor
Bakan Çiftçi'nin açıklamasında afet müdahalesine katılan personel sayısına da yer verildi. İstanbul'daki çalışmalar kapsamında 46 bin 97 personelin aktif olarak görev yaptığı bildirildi.
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmaların, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde vatandaşların tahliyesi ve gelen ihbarlara müdahale edilmesi üzerine yoğunlaştığı belirtildi.
Yedi il için kuvvetli yağış beklentisi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgilere dayandırılan açıklamada İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce ve Bilecik'te kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi.
Söz konusu illerde yağış miktarının yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşabileceği aktarıldı. Beklenen yağışların sel, su baskını ve ulaşımda aksama risklerini artırabileceği konusunda uyarı yapıldı.
İstanbul'da okullara iki gün ara verildi
Bakan Çiftçi'nin açıklamasında olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller de duyuruldu. İstanbul'da iki gün, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova'da ise bir gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Eğitim öğretime ilişkin kararların, şiddetli yağışın oluşturduğu riskler nedeniyle alındığı belirtildi. Tatil uygulamasının hangi tarihlerde geçerli olduğuna ilişkin valilik duyurularının esas alınması gerekiyor.
Bakan Çiftçi'den vatandaşlara sel ve su baskını uyarısı
Bakan Çiftçi, sel ve su baskınlarının yanı sıra kuvvetli rüzgârın neden olabileceği çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durmalarını istedi.
Meteorolojik uyarıların takip edilmesi çağrısında bulunan Çiftçi, afet bölgelerinde yürütülen çalışmalar için mevcut imkânların seferber edildiğini belirtti. Müdahale ve tahliye çalışmalarının ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüldüğü ifade edildi.
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Bakan Çiftçi selin bilançosunu açıkladı, uyarı geldi!
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve sel felaketinin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye atfedilen açıklamada, afetin boyutuna ve yürütülen müdahale çalışmalarına ilişkin yeni veriler paylaşıldı. Kentte yağış miktarının bazı noktalarda metrekareye 272 kilograma ulaştığı, 2 bin 727 kişinin mahsur kaldıkları bölgelerden tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada 9 bin 588 ihbar alındığı belirtilirken, yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Bakan Çiftçi'nin aktarılan açıklamasına göre İstanbul'da sağanak yağışın miktarı bazı bölgelerde metrekare başına 272 kilograma kadar yükseldi. Afet nedeniyle kent genelinde çok sayıda su baskını ve mahsur kalma ihbarı alındı.
Müdahale çalışmalarının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi. Ekiplerin su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye, kurtarma ve diğer afet müdahale çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
9 bin 588 ihbar alındı, 2 bin 727 kişi kurtarıldı
Paylaşılan verilere göre İstanbul'da afet nedeniyle toplam 9 bin 588 ihbar alındı. Bu ihbarlarla bağlantılı olarak kaydedilen 6 bin 728 vakanın büyük bölümüne ekipler tarafından müdahale edildiği bildirildi.
Sel ve su baskınları nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Şiddetli yağıştan etkilenen Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'ndeki tahliye çalışmalarının da tamamlandığı açıklandı.
46 bin 97 personel sahada görev yapıyor
Bakan Çiftçi'nin açıklamasında afet müdahalesine katılan personel sayısına da yer verildi. İstanbul'daki çalışmalar kapsamında 46 bin 97 personelin aktif olarak görev yaptığı bildirildi.
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmaların, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde vatandaşların tahliyesi ve gelen ihbarlara müdahale edilmesi üzerine yoğunlaştığı belirtildi.
Yedi il için kuvvetli yağış beklentisi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgilere dayandırılan açıklamada İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce ve Bilecik'te kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi.
Söz konusu illerde yağış miktarının yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşabileceği aktarıldı. Beklenen yağışların sel, su baskını ve ulaşımda aksama risklerini artırabileceği konusunda uyarı yapıldı.
İstanbul'da okullara iki gün ara verildi
Bakan Çiftçi'nin açıklamasında olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller de duyuruldu. İstanbul'da iki gün, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova'da ise bir gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Eğitim öğretime ilişkin kararların, şiddetli yağışın oluşturduğu riskler nedeniyle alındığı belirtildi. Tatil uygulamasının hangi tarihlerde geçerli olduğuna ilişkin valilik duyurularının esas alınması gerekiyor.
Bakan Çiftçi'den vatandaşlara sel ve su baskını uyarısı
Bakan Çiftçi, sel ve su baskınlarının yanı sıra kuvvetli rüzgârın neden olabileceği çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durmalarını istedi.
Meteorolojik uyarıların takip edilmesi çağrısında bulunan Çiftçi, afet bölgelerinde yürütülen çalışmalar için mevcut imkânların seferber edildiğini belirtti. Müdahale ve tahliye çalışmalarının ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüldüğü ifade edildi.
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