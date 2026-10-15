Bakan Çiftçi açıkladı! Sel felaketinde kayıp sayısı yine arttı
Bakan Çiftçi açıkladı! Sel felaketinde kayıp sayısı yine arttı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Marmara Bölgesi'nde etkili olan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, "İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi için kayıp ihbarında bulundu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.
Haber Giriş Tarihi: 15.10.2026 20:41
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 21:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Marmara Bölgesi'nde etkili olan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, "İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi için kayıp ihbarında bulundu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.
6 Kişi Kayıp
Bakan Çiftçi, toplamda 6 vatandaş için kayıp ihbarı yapıldığını belirtti. İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişinin arandığını söyledi. Arama ve kurtarma ekiplerinin 6 vatandaşı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.
12 Bin 372 İhbar Alındı
Uyarı verilen iller genelinde toplam 12 bin 372 ihbar alındığını açıklayan Çiftçi, bu ihbarların 9 bin 755'inin İstanbul'da yapıldığını belirtti. Doğrulanan 7 bin 456 olaya ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini söyledi. Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşların tahliye işlemlerinin tamamlandığını, İstanbul genelinde mahsur kalan 3 bin 55 vatandaşın kurtarıldığını kaydetti.
58 Bin 85 Personel Sahada
İstanbul'da toplam 46 bin 597 personel, ülke genelinde 58 bin 85 personelin görev yaptığını belirten Çiftçi, AFAD'ın 1000 gönüllüsünü de sahaya yönlendirdiğini söyledi. 22 personel ile vatandaşlara 9 bin 185 adet gıda malzemesi dağıtıldığını ifade etti.
"Sel Suları ve Akıntılardan Yürüyerek Geçilmemelidir"
Bakan Çiftçi, sel tehlikesiyle karşılaşıldığında sakin olunması gerektiğini, dere yataklarının vakit kaybetmeden terk edilmesi gerektiğini söyledi. Sel suları ve akıntılardan yürüyerek geçilmeye çalışılmaması gerektiğini vurguladı. Araç kullanan vatandaşların suyla kaplanmış yollara kesinlikle girmemesi gerektiğini belirtti. Kopuk elektrik kablolarına temas edilmemesi, pilli fenerlerin tercih edilmesi ve binaların emniyet duvarlarından uzak durulması uyarılarında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Resmî Kurumlarımızın Uyarıları Dikkate Alınmalı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, AFAD başta olmak üzere devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Sağanak yağışların bugün ve yarın da devam edeceğinin anlaşıldığını söyledi. Halkın resmî kurumların uyarılarını dikkatle takip etmesini istedi.
4 İlde Okullar Yarın da Tatil
Şiddetli yağış nedeniyle eğitime ara verildi. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da okullar yarın da tatil edildi. Anaokulu veya ilkokula giden çocuğu olan kadın kamu personeli ile engelli, ağır hastalığı bulunan ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak. Yalova'da da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. Olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Gürlek, varsa ihmal ve kusurların tespit edileceğini ifade etti.
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Bakan Çiftçi açıkladı! Sel felaketinde kayıp sayısı yine arttı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Marmara Bölgesi'nde etkili olan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, "İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi için kayıp ihbarında bulundu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Marmara Bölgesi'nde etkili olan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, "İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi için kayıp ihbarında bulundu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.
6 Kişi Kayıp
Bakan Çiftçi, toplamda 6 vatandaş için kayıp ihbarı yapıldığını belirtti. İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişinin arandığını söyledi. Arama ve kurtarma ekiplerinin 6 vatandaşı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.
12 Bin 372 İhbar Alındı
Uyarı verilen iller genelinde toplam 12 bin 372 ihbar alındığını açıklayan Çiftçi, bu ihbarların 9 bin 755'inin İstanbul'da yapıldığını belirtti. Doğrulanan 7 bin 456 olaya ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini söyledi. Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşların tahliye işlemlerinin tamamlandığını, İstanbul genelinde mahsur kalan 3 bin 55 vatandaşın kurtarıldığını kaydetti.
58 Bin 85 Personel Sahada
İstanbul'da toplam 46 bin 597 personel, ülke genelinde 58 bin 85 personelin görev yaptığını belirten Çiftçi, AFAD'ın 1000 gönüllüsünü de sahaya yönlendirdiğini söyledi. 22 personel ile vatandaşlara 9 bin 185 adet gıda malzemesi dağıtıldığını ifade etti.
"Sel Suları ve Akıntılardan Yürüyerek Geçilmemelidir"
Bakan Çiftçi, sel tehlikesiyle karşılaşıldığında sakin olunması gerektiğini, dere yataklarının vakit kaybetmeden terk edilmesi gerektiğini söyledi. Sel suları ve akıntılardan yürüyerek geçilmeye çalışılmaması gerektiğini vurguladı. Araç kullanan vatandaşların suyla kaplanmış yollara kesinlikle girmemesi gerektiğini belirtti. Kopuk elektrik kablolarına temas edilmemesi, pilli fenerlerin tercih edilmesi ve binaların emniyet duvarlarından uzak durulması uyarılarında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Resmî Kurumlarımızın Uyarıları Dikkate Alınmalı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, AFAD başta olmak üzere devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Sağanak yağışların bugün ve yarın da devam edeceğinin anlaşıldığını söyledi. Halkın resmî kurumların uyarılarını dikkatle takip etmesini istedi.
4 İlde Okullar Yarın da Tatil
Şiddetli yağış nedeniyle eğitime ara verildi. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da okullar yarın da tatil edildi. Anaokulu veya ilkokula giden çocuğu olan kadın kamu personeli ile engelli, ağır hastalığı bulunan ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak. Yalova'da da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. Olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Gürlek, varsa ihmal ve kusurların tespit edileceğini ifade etti.
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