Bakan Bayraktar madencilerle buluştu: Kırmızı çizgimiz işçi
Bakan Bayraktar madencilerle buluştu: Kırmızı çizgimiz işçi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki Doruk Madencilik işçilerini Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede madencilerin çalışma koşulları ve hakları ele alınırken Bayraktar, işçiye borcu bulunan firmalara teşvik verilmediğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 07.09.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 07.09.2026 18:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bayraktar, işçilerin emeklerinin karşılığını ve hak ettikleri ücreti almasının en önemli meselelerden biri olduğunu söyledi.
Madenciliğin ağır çalışma koşullarına sahip olduğuna işaret eden Bayraktar, yer altındaki ekonomik varlıkların çıkarılarak ekonomiye kazandırıldığını belirtti. Bayraktar, yapılan işin karşılığının verilmemesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.
Madencilerin hak mücadelesine değinen Bayraktar, “Siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz başından beri hep yanınızda olduk. Biz aynı hedef için çalıştık, karşı taraf değiliz” dedi.
İşçiye borcu olan firmaya teşvik verilmiyor
Bayraktar, yerli kömürden elektrik üreten santrallere 2029 yılı sonuna kadar alım garantisi sağlandığını hatırlattı. Düzenlemeyle madenlerin faaliyetlerini sürdürmesi, yerli kömürden elektrik üretilmesi, cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması ve madencilerin istihdamında aksama yaşanmamasının hedeflendiğini kaydetti.
Teşvik mekanizmasındaki işçi alacağı kriterine dikkati çeken Bayraktar, “Kırmızı çizgimiz; işçiye borcu olan firmaya biz bu teşviki vermiyoruz. Sizleri düşündük. İşçi, hakkını alsın diye o düzenlemeyi yaptık” ifadelerini kullandı.
Çevre yatırımı da teşvik şartları arasında
Bayraktar, teşvik uygulamasında yalnızca işçi alacaklarının dikkate alınmadığını belirtti. Firmaların gerekli çevre yatırımlarını gerçekleştirmemesi halinde de teşvikten yararlanamadığını ifade etti.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ise süreçte verilen destek nedeniyle Bayraktar ve Bakanlık heyetine teşekkür etti. Görüşmeye katılan madenciler de haklarını almalarına yönelik destek için teşekkürlerini iletti.
Bayraktar, kabul sırasında madencilerle sohbet ederek çalışanların taleplerini de dinledi.
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Bakan Bayraktar madencilerle buluştu: Kırmızı çizgimiz işçi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki Doruk Madencilik işçilerini Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede madencilerin çalışma koşulları ve hakları ele alınırken Bayraktar, işçiye borcu bulunan firmalara teşvik verilmediğini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bayraktar, işçilerin emeklerinin karşılığını ve hak ettikleri ücreti almasının en önemli meselelerden biri olduğunu söyledi.
Madenciliğin ağır çalışma koşullarına sahip olduğuna işaret eden Bayraktar, yer altındaki ekonomik varlıkların çıkarılarak ekonomiye kazandırıldığını belirtti. Bayraktar, yapılan işin karşılığının verilmemesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.
Madencilerin hak mücadelesine değinen Bayraktar, “Siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz başından beri hep yanınızda olduk. Biz aynı hedef için çalıştık, karşı taraf değiliz” dedi.
İşçiye borcu olan firmaya teşvik verilmiyor
Bayraktar, yerli kömürden elektrik üreten santrallere 2029 yılı sonuna kadar alım garantisi sağlandığını hatırlattı. Düzenlemeyle madenlerin faaliyetlerini sürdürmesi, yerli kömürden elektrik üretilmesi, cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması ve madencilerin istihdamında aksama yaşanmamasının hedeflendiğini kaydetti.
Teşvik mekanizmasındaki işçi alacağı kriterine dikkati çeken Bayraktar, “Kırmızı çizgimiz; işçiye borcu olan firmaya biz bu teşviki vermiyoruz. Sizleri düşündük. İşçi, hakkını alsın diye o düzenlemeyi yaptık” ifadelerini kullandı.
Çevre yatırımı da teşvik şartları arasında
Bayraktar, teşvik uygulamasında yalnızca işçi alacaklarının dikkate alınmadığını belirtti. Firmaların gerekli çevre yatırımlarını gerçekleştirmemesi halinde de teşvikten yararlanamadığını ifade etti.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ise süreçte verilen destek nedeniyle Bayraktar ve Bakanlık heyetine teşekkür etti. Görüşmeye katılan madenciler de haklarını almalarına yönelik destek için teşekkürlerini iletti.
Bayraktar, kabul sırasında madencilerle sohbet ederek çalışanların taleplerini de dinledi.
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