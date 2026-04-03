Bakan açıkladı: YHT projesiyle Ankara İzmir arası süre nasıl değişecek?
Bakan açıkladı: YHT projesiyle Ankara İzmir arası süre nasıl değişecek?
Ankara İzmir YHT projesiyle seyahat süresi 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecek. Hat uzunluğu ve kapsamı hangi illeri etkileyecek?
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 19:29
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 19:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılında Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği incelemelerde Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’ne ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Mevcut durumda demir yoluyla 14 saat süren seyahat süresinin, projenin tamamlanmasıyla ortalama 3 saat 30 dakikaya düşeceğini açıkladı. Bu değişim, hat üzerindeki şehirler arasında ulaşım tercihlerini yeniden şekillendirebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Ankara İzmir hattında mesafe ve süre değişimi
Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir arasındaki mevcut 824 kilometrelik demir yolu bağlantısının proje tamamlandığında 624 kilometreye ineceğini belirtti. Hattın önemli bölümünü oluşturan Polatlı-İzmir arasındaki 505 kilometrelik kesimde yapım çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Projenin devreye alınmasıyla birlikte kara yolunda yaklaşık 7 saat süren Ankara-İzmir ulaşımının da yüksek hızlı tren alternatifi karşısında yeniden konumlanması bekleniyor. Ulaşım süresindeki bu kısalma, iş ve turizm amaçlı seyahatlerde zaman planlamasını doğrudan etkileyebilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.
11,5 milyon kişiye doğrudan erişim
Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerini kapsayan hat üzerinden yaklaşık 11,5 milyon kişinin yüksek hızlı tren hizmetine erişim sağlayacağı bildirildi. Proje ile birlikte bölgesel ulaşım ağının hız ve kapasite açısından genişletilmesi hedefleniyor.
Demir yolu altyapısında sağlanacak bu dönüşüm, şehirler arası erişilebilirliği artırırken, alternatif ulaşım seçeneklerinin kullanım oranlarında da değişim yaratabilecek bir potansiyel taşıyor.
Afyonkarahisar yatırımlarıyla entegre ulaşım ağı
Uraloğlu, Afyonkarahisar’da yürütülen kara yolu ve demir yolu projelerinin entegre şekilde planlandığını ifade etti. Son 24 yılda şehrin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 109 milyar lira yatırım yapıldığını belirtti.
Bakan açıkladı: YHT projesiyle Ankara İzmir arası süre nasıl değişecek?
Ankara İzmir YHT projesiyle seyahat süresi 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecek. Hat uzunluğu ve kapsamı hangi illeri etkileyecek?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılında Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği incelemelerde Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’ne ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Mevcut durumda demir yoluyla 14 saat süren seyahat süresinin, projenin tamamlanmasıyla ortalama 3 saat 30 dakikaya düşeceğini açıkladı. Bu değişim, hat üzerindeki şehirler arasında ulaşım tercihlerini yeniden şekillendirebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Ankara İzmir hattında mesafe ve süre değişimi
Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir arasındaki mevcut 824 kilometrelik demir yolu bağlantısının proje tamamlandığında 624 kilometreye ineceğini belirtti. Hattın önemli bölümünü oluşturan Polatlı-İzmir arasındaki 505 kilometrelik kesimde yapım çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Projenin devreye alınmasıyla birlikte kara yolunda yaklaşık 7 saat süren Ankara-İzmir ulaşımının da yüksek hızlı tren alternatifi karşısında yeniden konumlanması bekleniyor. Ulaşım süresindeki bu kısalma, iş ve turizm amaçlı seyahatlerde zaman planlamasını doğrudan etkileyebilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.
11,5 milyon kişiye doğrudan erişim
Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerini kapsayan hat üzerinden yaklaşık 11,5 milyon kişinin yüksek hızlı tren hizmetine erişim sağlayacağı bildirildi. Proje ile birlikte bölgesel ulaşım ağının hız ve kapasite açısından genişletilmesi hedefleniyor.
Demir yolu altyapısında sağlanacak bu dönüşüm, şehirler arası erişilebilirliği artırırken, alternatif ulaşım seçeneklerinin kullanım oranlarında da değişim yaratabilecek bir potansiyel taşıyor.
Afyonkarahisar yatırımlarıyla entegre ulaşım ağı
Uraloğlu, Afyonkarahisar’da yürütülen kara yolu ve demir yolu projelerinin entegre şekilde planlandığını ifade etti. Son 24 yılda şehrin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 109 milyar lira yatırım yapıldığını belirtti.
