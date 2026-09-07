Ankara Başsavcısı Çelik yeni adli yıl hedeflerini açıkladı
Ankara Başsavcısı Çelik yeni adli yıl hedeflerini açıkladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ankara Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'nda yeni döneme ilişkin yargı hedeflerini açıkladı. Çelik, yargılamaların makul sürede tamamlanması ile yargı hizmetlerinin daha erişilebilir hale getirilmesinin yeni adli yılın öncelikleri arasında yer aldığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 07.09.2026 19:02
Haber Güncellenme Tarihi: 07.09.2026 19:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Programa Bakan Gürlek'in yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik, Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve yargı mensupları katıldı.
Çelik adaletin toplumsal huzurdaki rolüne dikkat çekti
Programda konuşan Çelik, adaletin yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlardan ibaret olmadığını belirtti. Adaletin aynı zamanda toplumsal huzuru temsil ettiğini ifade etti.
Çelik'in açıklamalarında, adalet hizmetlerinin zamanında sunulması ve vatandaşların yargı mekanizmalarına erişiminin kolaylaştırılması yeni dönemin temel başlıkları arasında yer aldı.
Yargılamaların makul sürede tamamlanması hedefleniyor
Adaletin zamanında tecelli etmesinin önemine işaret eden Çelik, geciken adaletin hak sahibinin hakkına ulaşmasını zorlaştırdığını söyledi.
Çelik, "Geciken adaletin, hak sahibinin hakkına ulaşmasını zorlaştırdığını hepimiz bilmekteyiz. Bu nedenle yeni adli yılda en önemli hedeflerimizden biri yargılamaların makul sürede tamamlanması, yargı hizmetlerin daha erişilebilir hale getirilmesidir." ifadelerini kullandı.
Açıklanan hedeflerin 2026-2027 adli yılı boyunca yargılama süreleri ve adalet hizmetlerine erişim açısından nasıl uygulanacağı, yeni dönemde izlenecek başlıklar arasında olacak.
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Ankara Başsavcısı Çelik yeni adli yıl hedeflerini açıkladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ankara Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'nda yeni döneme ilişkin yargı hedeflerini açıkladı. Çelik, yargılamaların makul sürede tamamlanması ile yargı hizmetlerinin daha erişilebilir hale getirilmesinin yeni adli yılın öncelikleri arasında yer aldığını bildirdi.
Programa Bakan Gürlek'in yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik, Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve yargı mensupları katıldı.
Çelik adaletin toplumsal huzurdaki rolüne dikkat çekti
Programda konuşan Çelik, adaletin yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlardan ibaret olmadığını belirtti. Adaletin aynı zamanda toplumsal huzuru temsil ettiğini ifade etti.
Çelik'in açıklamalarında, adalet hizmetlerinin zamanında sunulması ve vatandaşların yargı mekanizmalarına erişiminin kolaylaştırılması yeni dönemin temel başlıkları arasında yer aldı.
Yargılamaların makul sürede tamamlanması hedefleniyor
Adaletin zamanında tecelli etmesinin önemine işaret eden Çelik, geciken adaletin hak sahibinin hakkına ulaşmasını zorlaştırdığını söyledi.
Çelik, "Geciken adaletin, hak sahibinin hakkına ulaşmasını zorlaştırdığını hepimiz bilmekteyiz. Bu nedenle yeni adli yılda en önemli hedeflerimizden biri yargılamaların makul sürede tamamlanması, yargı hizmetlerin daha erişilebilir hale getirilmesidir." ifadelerini kullandı.
Açıklanan hedeflerin 2026-2027 adli yılı boyunca yargılama süreleri ve adalet hizmetlerine erişim açısından nasıl uygulanacağı, yeni dönemde izlenecek başlıklar arasında olacak.
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