8 kişiyi öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Öğretmenleri vurmak için geriye saymış!
8 kişiyi öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Öğretmenleri vurmak için geriye saymış!
Afyonkarahisar ve Eskişehir'de 8 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıların şüphelisi Arif Sefa Ö.'nün jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı. Biçerdöver alım satımından kaynaklanan borç anlaşmazlığıyla başlayan olayları anlatan zanlı, kaçış sırasında araç gasp ettiğini ve önüne çıkan kişilere ateş açtığını itiraf etti.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 15:15
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 15:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde başlayıp Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine kadar uzanan ve 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırılara ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün jandarmaya verdiği resmi ifade tutanağında, saldırıların başlangıcı, kaçış güzergâhında yaşananlar ve yakalanma sürecine ilişkin çarpıcı anlatımlar yer aldı.
Biçerdöver operatörlüğü yaptığını belirten 28 yaşındaki zanlı, olay günü sabah saatlerinden itibaren alkol aldığını, pompalı tüfeğini ve fişeklerini aracına koyarak buluşma yerine gittiğini söyledi.
Cinayetlerin başlangıcında biçerdöver borcu vardı
Zanlı, Kırşehirli Noman Toprak'tan vadeli olarak biçerdöver aldığını, makinenin yanması ve kalan borç nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıktığını anlattı. Gazlıgöl girişinde buluştuğu kişileri Ayazini köyü kırsalına götürdüğünü belirten Arif Sefa Ö., tartışmanın ardından onları öldürmeye karar verdiğini ifade etti.
Şüpheli, ifadesinde şahısları kırsal alana götürmek için babasından para alma ve tarlaya bakma bahanesini kullandığını, ardından araçlarının önünü keserek kaçmalarını engellediğini anlattı. Zanlı, araçtaki kişilere yakın mesafeden ateş açtığını ve hareket eden bir kişiye yeniden ateş ederek öldüğünden emin olduğunu söyledi.
Kaçış sırasında araç gasp ederek ilerledi
İlk saldırının ardından kaçmak için güzergâhı üzerindeki araçları hedef aldığını anlatan zanlı, Kıyır köyü yolunda önünü kestiği araçtaki Seydi Ahmet A. ve Satı A.'yı, araçlarını vermedikleri ve tüfeği almaya çalıştıkları gerekçesiyle vurduğunu itiraf etti. İki kişinin aracını da gasp ederek yoluna devam ettiğini belirtti.
Gasp ettiği araçla ilerlerken başka bir araçla hafif şekilde çarpıştığını söyleyen şüpheli, sürücü İsmail Ş.'nin tüfeği görüp polisi arayacağını belirtmesi üzerine kendisine ateş açtığını anlattı. Selimiye köyü yakınlarında ise kendisini sıkıştırdığını öne sürdüğü bir çekiciye ateş ettiğini kaydetti.
Afyonkarahisar merkezde aracını vermediğini belirttiği Sevgi P.'yi de başından vurarak ağır yaraladığını ifade etti.
Öğretmenlerin bulunduğu araçta geriye sayarak ateş açtı
İfadedeki en çarpıcı ayrıntılardan biri, zanlının Yukarıtandır köyü yakınlarında öğretmenlerin bulunduğu aracı durdurduğu anlara ilişkin anlatımı oldu.
Araçta üç kadın bulunduğunu belirten Arif Sefa Ö., ön koltuktaki kişinin araçtan indiğini, diğer iki kişinin ise araçta kaldığını söyledi. Zanlı, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Önce 10'dan geriye, sonra 5'ten geriye saydım. İnmediklerini ve telefonu bırakmadıklarını görünce ikisine de ayrı ayrı nişan alarak ateş ettim ve öldürdüm. Araçtan inen şahsa zarar vermedim."
Şüpheli, bu olayın ardından başka bir araca arkadan çarparak aracı gasp ettiğini ve Eskişehir yönüne kaçışını sürdürdüğünü belirtti.
Köylerde kendisini MİT personeli olarak tanıtmış
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka ve Taşlık mahallelerinde de araç gasp ettiğini anlatan zanlı, pompalı tüfeğin büyük olması nedeniyle tabanca bulmaya çalıştığını söyledi.
Bu amaçla köylerde muhtarların evlerini bulduğunu belirten şüpheli, kendisini "Ankara'dan denetleme görevlisi" ve "MİT personeli" olarak tanıtarak muhtarlardan beylik tabancalarını almaya çalıştığını, ancak başarılı olamadığını ifade etti.
Jandarmadan kaçarken yakalandı
Aracının çamura saplanmasının ardından yaya olarak kaçmaya devam ettiğini anlatan Arif Sefa Ö., Taşlık Mahallesi'nde anahtarı üzerinde bulunan başka bir aracı aldığını söyledi. Jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan zanlı, aracından indikten sonra yaya olarak uzaklaşmaya çalışırken düşerek yakalandığını belirtti.
İfadesinin sonunda yaptıklarından pişman olduğunu öne süren şüpheli, "Alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum" dedi. Soruşturma dosyasına giren ifade tutanağı, saldırıların nasıl gerçekleştiğine ve zanlının kaçış sürecinde izlediği güzergâha ilişkin ayrıntıları ortaya koydu.
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8 kişiyi öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Öğretmenleri vurmak için geriye saymış!
Afyonkarahisar ve Eskişehir'de 8 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıların şüphelisi Arif Sefa Ö.'nün jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı. Biçerdöver alım satımından kaynaklanan borç anlaşmazlığıyla başlayan olayları anlatan zanlı, kaçış sırasında araç gasp ettiğini ve önüne çıkan kişilere ateş açtığını itiraf etti.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde başlayıp Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine kadar uzanan ve 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırılara ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün jandarmaya verdiği resmi ifade tutanağında, saldırıların başlangıcı, kaçış güzergâhında yaşananlar ve yakalanma sürecine ilişkin çarpıcı anlatımlar yer aldı.
Biçerdöver operatörlüğü yaptığını belirten 28 yaşındaki zanlı, olay günü sabah saatlerinden itibaren alkol aldığını, pompalı tüfeğini ve fişeklerini aracına koyarak buluşma yerine gittiğini söyledi.
Cinayetlerin başlangıcında biçerdöver borcu vardı
Zanlı, Kırşehirli Noman Toprak'tan vadeli olarak biçerdöver aldığını, makinenin yanması ve kalan borç nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıktığını anlattı. Gazlıgöl girişinde buluştuğu kişileri Ayazini köyü kırsalına götürdüğünü belirten Arif Sefa Ö., tartışmanın ardından onları öldürmeye karar verdiğini ifade etti.
Şüpheli, ifadesinde şahısları kırsal alana götürmek için babasından para alma ve tarlaya bakma bahanesini kullandığını, ardından araçlarının önünü keserek kaçmalarını engellediğini anlattı. Zanlı, araçtaki kişilere yakın mesafeden ateş açtığını ve hareket eden bir kişiye yeniden ateş ederek öldüğünden emin olduğunu söyledi.
Kaçış sırasında araç gasp ederek ilerledi
İlk saldırının ardından kaçmak için güzergâhı üzerindeki araçları hedef aldığını anlatan zanlı, Kıyır köyü yolunda önünü kestiği araçtaki Seydi Ahmet A. ve Satı A.'yı, araçlarını vermedikleri ve tüfeği almaya çalıştıkları gerekçesiyle vurduğunu itiraf etti. İki kişinin aracını da gasp ederek yoluna devam ettiğini belirtti.
Gasp ettiği araçla ilerlerken başka bir araçla hafif şekilde çarpıştığını söyleyen şüpheli, sürücü İsmail Ş.'nin tüfeği görüp polisi arayacağını belirtmesi üzerine kendisine ateş açtığını anlattı. Selimiye köyü yakınlarında ise kendisini sıkıştırdığını öne sürdüğü bir çekiciye ateş ettiğini kaydetti.
Afyonkarahisar merkezde aracını vermediğini belirttiği Sevgi P.'yi de başından vurarak ağır yaraladığını ifade etti.
Öğretmenlerin bulunduğu araçta geriye sayarak ateş açtı
İfadedeki en çarpıcı ayrıntılardan biri, zanlının Yukarıtandır köyü yakınlarında öğretmenlerin bulunduğu aracı durdurduğu anlara ilişkin anlatımı oldu.
Araçta üç kadın bulunduğunu belirten Arif Sefa Ö., ön koltuktaki kişinin araçtan indiğini, diğer iki kişinin ise araçta kaldığını söyledi. Zanlı, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Önce 10'dan geriye, sonra 5'ten geriye saydım. İnmediklerini ve telefonu bırakmadıklarını görünce ikisine de ayrı ayrı nişan alarak ateş ettim ve öldürdüm. Araçtan inen şahsa zarar vermedim."
Şüpheli, bu olayın ardından başka bir araca arkadan çarparak aracı gasp ettiğini ve Eskişehir yönüne kaçışını sürdürdüğünü belirtti.
Köylerde kendisini MİT personeli olarak tanıtmış
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka ve Taşlık mahallelerinde de araç gasp ettiğini anlatan zanlı, pompalı tüfeğin büyük olması nedeniyle tabanca bulmaya çalıştığını söyledi.
Bu amaçla köylerde muhtarların evlerini bulduğunu belirten şüpheli, kendisini "Ankara'dan denetleme görevlisi" ve "MİT personeli" olarak tanıtarak muhtarlardan beylik tabancalarını almaya çalıştığını, ancak başarılı olamadığını ifade etti.
Jandarmadan kaçarken yakalandı
Aracının çamura saplanmasının ardından yaya olarak kaçmaya devam ettiğini anlatan Arif Sefa Ö., Taşlık Mahallesi'nde anahtarı üzerinde bulunan başka bir aracı aldığını söyledi. Jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan zanlı, aracından indikten sonra yaya olarak uzaklaşmaya çalışırken düşerek yakalandığını belirtti.
İfadesinin sonunda yaptıklarından pişman olduğunu öne süren şüpheli, "Alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum" dedi. Soruşturma dosyasına giren ifade tutanağı, saldırıların nasıl gerçekleştiğine ve zanlının kaçış sürecinde izlediği güzergâha ilişkin ayrıntıları ortaya koydu.
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