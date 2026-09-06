Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurusuyla saat 10.15'te başladı. Türkiye'nin 81 ili ile Lefkoşa'daki 145 sınav merkezinde gerçekleştirilen oturumda adaylara 120 soru yöneltilecek. Sınav sürecinde gözler saat 12.25'te tamamlanacak oturumun ardından uygulanacak diğer KPSS aşamalarına çevrilecek.
Haber Giriş Tarihi: 06.09.2026 10:44
Haber Güncellenme Tarihi: 06.09.2026 10:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
2026-KPSS Lisans kapsamında düzenlenen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Türkiye genelinde ve Lefkoşa'da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar sınav öncesinde giriş belgeleri ve kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesinde de adaylar erken saatlerden itibaren sınav binalarına geldi. Saat 10.00 itibarıyla sınav binalarına girişler sona erdi.
Kapıların kapanmasına kısa süre kala bazı adayların sınav binalarına yetişmek için koştuğu görüldü. Saat 10.00'dan sonra gelen adayların binalara girişine izin verilmedi.
120 soru için 130 dakika süre verildi
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adayların çoktan seçmeli 120 soruyu yanıtlaması için 130 dakika süre bulunuyor. Saat 10.15'te başlayan sınav, standart süreyi kullanan adaylar için saat 12.25'te sona erecek.
Ek süre kullanması uygun bulunan engelli adaylara ise 30 dakikaya kadar ilave süre tanınacak. Böylece adayların sınav süresi, ÖSYM tarafından belirlenen haklar doğrultusunda farklılık gösterebilecek.
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2026-KPSS maratonu 1,7 milyon adayla başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurusuyla saat 10.15'te başladı. Türkiye'nin 81 ili ile Lefkoşa'daki 145 sınav merkezinde gerçekleştirilen oturumda adaylara 120 soru yöneltilecek. Sınav sürecinde gözler saat 12.25'te tamamlanacak oturumun ardından uygulanacak diğer KPSS aşamalarına çevrilecek.
2026-KPSS Lisans kapsamında düzenlenen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Türkiye genelinde ve Lefkoşa'da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar sınav öncesinde giriş belgeleri ve kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesinde de adaylar erken saatlerden itibaren sınav binalarına geldi. Saat 10.00 itibarıyla sınav binalarına girişler sona erdi.
Kapıların kapanmasına kısa süre kala bazı adayların sınav binalarına yetişmek için koştuğu görüldü. Saat 10.00'dan sonra gelen adayların binalara girişine izin verilmedi.
120 soru için 130 dakika süre verildi
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adayların çoktan seçmeli 120 soruyu yanıtlaması için 130 dakika süre bulunuyor. Saat 10.15'te başlayan sınav, standart süreyi kullanan adaylar için saat 12.25'te sona erecek.
Ek süre kullanması uygun bulunan engelli adaylara ise 30 dakikaya kadar ilave süre tanınacak. Böylece adayların sınav süresi, ÖSYM tarafından belirlenen haklar doğrultusunda farklılık gösterebilecek.
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