Türkiye ve Çekya birlikte düğmeye bastı! Uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Türkiye ve Çekya birlikte düğmeye bastı! Uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren ve yapay zeka destekli yöntemlerle Avrupa ülkelerindeki vatandaşları hedef alan uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, 'Çekya adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi çökertilmiştir.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:36
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 11:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çekya adli makamlarıyla gerçekleştirilen uluslararası adli iş birliği kapsamında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma neticesinde Maslak'taki bir iş merkezinde faaliyet gösteren bir "çağrı merkezi"ni tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin yapay zeka yazılımları kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker veya banka görevlisi gibi sıfatlarla aradıkları, bu yöntemle çok sayıda Çekya vatandaşı ile diğer Avrupalı mağdurları dolandırdıkları belirlendi.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, çağrı merkezinde bulunan 80 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin, mağdurlardan elde ettiği haksız kazancı banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer ederek aklamaya çalıştığı ortaya çıkarıldı. İstanbul'daki 3 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda dijital materyale inceleme yapılmak üzere el konuldu.
"KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"
Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" dedi. Gürlek, suçla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, hukuk güvenliğini ve kamu düzenini koruma konusundaki kararlılıklarının süreceğini ifade etti.
Bakan Gürlek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon içinde, uluslararası suç organizasyonlarına, siber dolandırıcılık ağlarına ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Çekya adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi çökertilmiştir.
İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yapay zekâ destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayan şüphelilerin; çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksız menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır.
Maslak'ta bir iş merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen çağrı merkezinde, 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu; mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı belirlenmiştir.
Bu kapsamda İstanbul'da eş zamanlı 3 ayrı adrese operasyon düzenlenmiş; suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştur.
Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum. Suçla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek, hukuk güvenliğini ve kamu düzenini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.
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Türkiye ve Çekya birlikte düğmeye bastı! Uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren ve yapay zeka destekli yöntemlerle Avrupa ülkelerindeki vatandaşları hedef alan uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin çökertildiğini açıkladı. Gürlek, 'Çekya adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi çökertilmiştir.' ifadelerini kullandı.
Çekya adli makamlarıyla gerçekleştirilen uluslararası adli iş birliği kapsamında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma neticesinde Maslak'taki bir iş merkezinde faaliyet gösteren bir "çağrı merkezi"ni tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin yapay zeka yazılımları kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker veya banka görevlisi gibi sıfatlarla aradıkları, bu yöntemle çok sayıda Çekya vatandaşı ile diğer Avrupalı mağdurları dolandırdıkları belirlendi.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, çağrı merkezinde bulunan 80 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin, mağdurlardan elde ettiği haksız kazancı banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer ederek aklamaya çalıştığı ortaya çıkarıldı. İstanbul'daki 3 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda dijital materyale inceleme yapılmak üzere el konuldu.
"KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"
Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" dedi. Gürlek, suçla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, hukuk güvenliğini ve kamu düzenini koruma konusundaki kararlılıklarının süreceğini ifade etti.
Bakan Gürlek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon içinde, uluslararası suç organizasyonlarına, siber dolandırıcılık ağlarına ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Çekya adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi çökertilmiştir.
İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yapay zekâ destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayan şüphelilerin; çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksız menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır.
Maslak'ta bir iş merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen çağrı merkezinde, 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu; mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı belirlenmiştir.
Bu kapsamda İstanbul'da eş zamanlı 3 ayrı adrese operasyon düzenlenmiş; suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştur.
Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum. Suçla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek, hukuk güvenliğini ve kamu düzenini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.
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