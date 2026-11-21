Türkiye ile Libya arasında yeni işbirliği adımı! İstanbul'da bir araya geldiler
Türkiye ile Libya arasında yeni işbirliği adımı! İstanbul'da bir araya geldiler
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanı Ali Al-Abed Al-Rida ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Libya'daki güncel gelişmelerin ele alındığını belirten Bolat, ticaret ve yatırım başta olmak üzere her alanda işbirliğini daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 21.11.2026 10:55
Haber Güncellenme Tarihi: 21.11.2026 10:56
Kaynak:
AA
Bolat, İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.
Görüşmede, Türkiye-Libya ilişkilerinin mevcut durumunu ve işbirliğini daha ileriye taşıyacak adımları ele aldıklarını belirten Bolat, Libya'da yaşanan güncel gelişmelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.
Bolat, görüşmenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Afrika'daki önde gelen ticaret ve yatırım ortaklarımızdan Libya ile köklü tarihi bağlarımız ve güçlü kardeşlik ilişkilerimiz temelinde geliştirdiğimiz işbirliğini, ticaret ve yatırım başta olmak üzere her alanda daha da güçlendirmeye kararlıyız. Türkiye-Libya ilişkilerinin gelişmesinin, ülkelerimizin yanı sıra bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlenmesine de önemli katkılar sunacağına inanıyoruz."
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Türkiye ile Libya arasında yeni işbirliği adımı! İstanbul'da bir araya geldiler
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanı Ali Al-Abed Al-Rida ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Libya'daki güncel gelişmelerin ele alındığını belirten Bolat, ticaret ve yatırım başta olmak üzere her alanda işbirliğini daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını ifade etti.
Bolat, İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.
Görüşmede, Türkiye-Libya ilişkilerinin mevcut durumunu ve işbirliğini daha ileriye taşıyacak adımları ele aldıklarını belirten Bolat, Libya'da yaşanan güncel gelişmelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.
Bolat, görüşmenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Afrika'daki önde gelen ticaret ve yatırım ortaklarımızdan Libya ile köklü tarihi bağlarımız ve güçlü kardeşlik ilişkilerimiz temelinde geliştirdiğimiz işbirliğini, ticaret ve yatırım başta olmak üzere her alanda daha da güçlendirmeye kararlıyız. Türkiye-Libya ilişkilerinin gelişmesinin, ülkelerimizin yanı sıra bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlenmesine de önemli katkılar sunacağına inanıyoruz."
Kaynak: AA
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