KURGAN devreye girdi: 100 milyar liralık operasyon
KURGAN devreye girdi: 100 milyar liralık operasyon
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka destekli KURGAN sistemini devreye sokarak 100 milyar liralık sahte fatura operasyonu başlattı. Sahte fatura kullananları 8 yıla kadar hapis cezası bekliyor.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 09:07
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 09:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Vergi Denetim Kurulu (VDK), sahte faturayla mücadelede yeni bir yönteme geçerek yapay zekâ destekli KURGAN (Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi) uygulamasını devreye almıştı. Denetimlerin ilk etabında yaklaşık 10 milyar liralık işlem hacmine sahip 300'e yakın mükellef detaylı incelemeye alınacak. Bu kapsamda cari dönem belgeleri denetlenecek, para hareketleri, yoklamalar, kaydi ve fiili envanter sayımlarıyla sahte belge kullanılıp kullanılmadığı tespit edilecek. KURGAN-2 kapsamında yapılacak sahte fatura operasyonlarının boyutu yaklaşık KDV hariç 100 milyar TL civarında. Bu çerçevede toplam 2 bin 300 mükellef KURGAN-2 kapsamına alınmış oldu. Tespit edilen ve 2 bin 300 mükellefe KURGAN-2 yazıları gönderilerek gerekli bildirimler yapıldı.
Maliye, 100 milyar liralık büyüklüğe ulaştığı belirtilen sahte fatura için harekete geçti. Listede 2 bin 300 mükellef var.
HAPİS VE VERGİ CEZASI
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, sahte veya yanıltıcı belgeyi bilerek kullandığı tespit edilenler için ciddi yaptırımlar öngörülüyor. İlgili faturaların KDV indirimi reddedilecek ve oluşan vergi kaybı için 3 kat vergi ziyaı cezası uygulanacak. Mal veya hizmetin gerçekte alınmadığının belirlenmesi halinde, faturalar kayıtlardan çıkarılacak ve gelir/kurumlar vergisi için yine 3 kat ceza kesilecek. Ayrıca 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edilebilecek. Bu mali yaptırımların yanı sıra, işletmelerin bankalar ve ticari ilişkiler nezdinde güven kaybı yaşaması ve KDV iadelerinde uzun inceleme süreçleriyle karşılaşması da söz konusu olabilecek.
SİSTEM YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ÇALIŞIYOR
Sahte faturayla mücadelede yeni bir yöntem olan KURGAN (Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi) uygulaması yapay zeka güdümlü çalışıyor. Orta Asya'daki yığma tepe ve höyük şeklindeki mezarlar için kullanılan KURGAN kelimesinin seçilmesi ise bilinçli bir tercih. Kelime, sahte fatura düzenleyenlere yönelik güçlü bir analiz aracı olduğunu simgeliyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
KURGAN devreye girdi: 100 milyar liralık operasyon
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka destekli KURGAN sistemini devreye sokarak 100 milyar liralık sahte fatura operasyonu başlattı. Sahte fatura kullananları 8 yıla kadar hapis cezası bekliyor.
Vergi Denetim Kurulu (VDK), sahte faturayla mücadelede yeni bir yönteme geçerek yapay zekâ destekli KURGAN (Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi) uygulamasını devreye almıştı. Denetimlerin ilk etabında yaklaşık 10 milyar liralık işlem hacmine sahip 300'e yakın mükellef detaylı incelemeye alınacak. Bu kapsamda cari dönem belgeleri denetlenecek, para hareketleri, yoklamalar, kaydi ve fiili envanter sayımlarıyla sahte belge kullanılıp kullanılmadığı tespit edilecek. KURGAN-2 kapsamında yapılacak sahte fatura operasyonlarının boyutu yaklaşık KDV hariç 100 milyar TL civarında. Bu çerçevede toplam 2 bin 300 mükellef KURGAN-2 kapsamına alınmış oldu. Tespit edilen ve 2 bin 300 mükellefe KURGAN-2 yazıları gönderilerek gerekli bildirimler yapıldı.
Maliye, 100 milyar liralık büyüklüğe ulaştığı belirtilen sahte fatura için harekete geçti. Listede 2 bin 300 mükellef var.
HAPİS VE VERGİ CEZASI
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, sahte veya yanıltıcı belgeyi bilerek kullandığı tespit edilenler için ciddi yaptırımlar öngörülüyor. İlgili faturaların KDV indirimi reddedilecek ve oluşan vergi kaybı için 3 kat vergi ziyaı cezası uygulanacak. Mal veya hizmetin gerçekte alınmadığının belirlenmesi halinde, faturalar kayıtlardan çıkarılacak ve gelir/kurumlar vergisi için yine 3 kat ceza kesilecek. Ayrıca 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edilebilecek. Bu mali yaptırımların yanı sıra, işletmelerin bankalar ve ticari ilişkiler nezdinde güven kaybı yaşaması ve KDV iadelerinde uzun inceleme süreçleriyle karşılaşması da söz konusu olabilecek.
SİSTEM YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ÇALIŞIYOR
Sahte faturayla mücadelede yeni bir yöntem olan KURGAN (Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi) uygulaması yapay zeka güdümlü çalışıyor. Orta Asya'daki yığma tepe ve höyük şeklindeki mezarlar için kullanılan KURGAN kelimesinin seçilmesi ise bilinçli bir tercih. Kelime, sahte fatura düzenleyenlere yönelik güçlü bir analiz aracı olduğunu simgeliyor.
