Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! AK Parti, GSS borçları için harekete geçti
Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! AK Parti, GSS borçları için harekete geçti
AK Parti, yaklaşık 1 milyon vatandaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Düzenlemenin yasalaşması halinde yaklaşık 4 milyar liralık GSS borcunun silinmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 15:39
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 15:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti tarafından hazırlanan ve 15 maddeden oluşması beklenen torba kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.
Teklifte, yaklaşık 1 milyon vatandaşın birikmiş Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesini öngören düzenleme öne çıkıyor.
GSS BORÇLARINI DA KAPSAYAN TEKLİF MECLİS'E SUNULDU
AK Parti, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Teklifte, vatandaşların geçmiş yıllardan biriken GSS prim borçlarına ilişkin düzenlemenin yanı sıra Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen bazı enerji hükümlerinin yeniden ele alınması da yer alıyor.
Sosyal güvenlik sistemini ve enerji piyasasını ilgilendiren teklifin Meclis'e sunulmasıyla yasama sürecinde yeni aşamaya geçildi.
Hem sosyal güvenlik sistemini hem de enerji piyasasını ilgilendiren düzenlemenin TBMM'ye sunulmasının ardından yasama sürecinin başlaması bekleniyor.
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Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! AK Parti, GSS borçları için harekete geçti
AK Parti, yaklaşık 1 milyon vatandaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Düzenlemenin yasalaşması halinde yaklaşık 4 milyar liralık GSS borcunun silinmesi bekleniyor.
AK Parti tarafından hazırlanan ve 15 maddeden oluşması beklenen torba kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.
Teklifte, yaklaşık 1 milyon vatandaşın birikmiş Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesini öngören düzenleme öne çıkıyor.
GSS BORÇLARINI DA KAPSAYAN TEKLİF MECLİS'E SUNULDU
AK Parti, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Teklifte, vatandaşların geçmiş yıllardan biriken GSS prim borçlarına ilişkin düzenlemenin yanı sıra Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen bazı enerji hükümlerinin yeniden ele alınması da yer alıyor.
Sosyal güvenlik sistemini ve enerji piyasasını ilgilendiren teklifin Meclis'e sunulmasıyla yasama sürecinde yeni aşamaya geçildi.
Hem sosyal güvenlik sistemini hem de enerji piyasasını ilgilendiren düzenlemenin TBMM'ye sunulmasının ardından yasama sürecinin başlaması bekleniyor.
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