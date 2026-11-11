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Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'de Avustralya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi, uluslararası iklim konferansı çerçevesindeki diplomatik temaslar arasında yer aldı.

Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 18:36
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 18:39
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'de Avustralya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 kapsamında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşme gerçekleştirdi. Antalya'daki konferans çerçevesinde yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin aktarılan bilgilerde, iki liderin ele aldığı konulara dair ayrıntı paylaşılmadı.

Görüşmenin ardından yapılabilecek resmî açıklamalar, temasın gündemine ilişkin ayrıntıların netleşmesi açısından takip edilecek.

COP31 uluslararası iklim gündemini ele alıyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen Taraflar Konferansı, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalarının ve uluslararası iş birliği süreçlerinin ele alındığı diplomatik platformlar arasında bulunuyor.

Konferans kapsamında devlet ve hükümet başkanları, iklim politikalarına ilişkin çok taraflı toplantıların yanı sıra ikili görüşmeler de gerçekleştirebiliyor. Erdoğan ile Albanese arasındaki temas da Antalya'daki konferans kapsamında gerçekleşti.

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