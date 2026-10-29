Emekliye yapılacak zam için yeni formül! Gündemde 2 seçenek var
Emekliye yapılacak zam için yeni formül! Gündemde 2 seçenek var
Emeklilerin beklediği maaş düzenlemesi için ocakta kapsamlı iyileştirme öngörülüyor. Gündemdeki seçeneklerde kök maaşa, refah payı veya seyyanen zam eklenmesi var.
Haber Giriş Tarihi: 29.10.2026 08:42
Haber Güncellenme Tarihi: 29.10.2026 08:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesi için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarının iyileştirilmesi yönündeki talimatının ardından, ocak ayında enflasyon artışına ek zam seçenekleri değerlendiriliyor. Hedef, emeklilerin alım gücünü yükseltirken düşük aylık alanları desteklemek ve prim ödemeleriyle bağlanan maaşlar arasındaki dengeyi gözetmek.
DÜŞÜK GELİRLİYE EK DESTEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere enflasyon artışının üzerinde imkan sağlamayı esas alan bir bütçe hazırlandığını ve alternatifler üzerinde teknik çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. 2027 bütçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak transferlerde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 66 artış öngörülmesi de dikkat çekiyor. Ancak bu artışın ne kadarının emekli aylıklarına yönelik düzenlemelerde kullanılacağı henüz belli değil. Maaş artışının yanında Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında düşük gelirli hanelere destek verilmesi de gündemde. Bu çerçevede en düşük emekli aylığı alan, kirada oturan ve başka geliri bulunmayan emeklilerin de sistemden yararlanması değerlendiriliyor. Çalışma imkanı sınırlı 65 yaş üstü emeklilere yönelik farklı destek seçenekleri de ele alınıyor.
ENFLASYONLA NETLEŞECEK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında biriken enflasyon yüzde 5.57 oldu. Ekim, kasım ve aralık verileriyle altı aylık oran kesinleşecek. Memur emeklilerinin artışı ise toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkına göre hesaplanacak. Enflasyonla belirlenecek normal artışa refah payı veya seyyanen zam eklenmesi halinde aylıklarda ilave iyileştirme yapılabilecek. Ancak oran, kapsam ve uygulama yöntemi için henüz karar açıklanmadı. Emeklilerin alacağı nihai tutar, yılın son üç aylık enflasyon verileri ve ilave iyileştirme kararının ardından netleşecek.
KÖK MAAŞA REFAH PAYI
Gündemdeki seçeneklerden ilki, kök aylıklara enflasyon zammının yanında refah payı eklenmesi. Böylece yasal artışın üzerinde zam yapılabilecek. Diğer seçenekte ise kök maaşlara belirli bir tutarda seyyanen zam uygulanması değerlendiriliyor. Her iki yöntemde de amaç emeklinin gelirini artırmak. Ancak hangi seçeneğin uygulanacağı, artış oranı ve ödeme tutarı henüz kesinleşmedi. Çalışmada maaş grupları arasındaki denge de gözetilecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Emekliye yapılacak zam için yeni formül! Gündemde 2 seçenek var
Emeklilerin beklediği maaş düzenlemesi için ocakta kapsamlı iyileştirme öngörülüyor. Gündemdeki seçeneklerde kök maaşa, refah payı veya seyyanen zam eklenmesi var.
Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesi için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarının iyileştirilmesi yönündeki talimatının ardından, ocak ayında enflasyon artışına ek zam seçenekleri değerlendiriliyor. Hedef, emeklilerin alım gücünü yükseltirken düşük aylık alanları desteklemek ve prim ödemeleriyle bağlanan maaşlar arasındaki dengeyi gözetmek.
DÜŞÜK GELİRLİYE EK DESTEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere enflasyon artışının üzerinde imkan sağlamayı esas alan bir bütçe hazırlandığını ve alternatifler üzerinde teknik çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. 2027 bütçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak transferlerde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 66 artış öngörülmesi de dikkat çekiyor. Ancak bu artışın ne kadarının emekli aylıklarına yönelik düzenlemelerde kullanılacağı henüz belli değil. Maaş artışının yanında Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında düşük gelirli hanelere destek verilmesi de gündemde. Bu çerçevede en düşük emekli aylığı alan, kirada oturan ve başka geliri bulunmayan emeklilerin de sistemden yararlanması değerlendiriliyor. Çalışma imkanı sınırlı 65 yaş üstü emeklilere yönelik farklı destek seçenekleri de ele alınıyor.
ENFLASYONLA NETLEŞECEK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında biriken enflasyon yüzde 5.57 oldu. Ekim, kasım ve aralık verileriyle altı aylık oran kesinleşecek. Memur emeklilerinin artışı ise toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkına göre hesaplanacak. Enflasyonla belirlenecek normal artışa refah payı veya seyyanen zam eklenmesi halinde aylıklarda ilave iyileştirme yapılabilecek. Ancak oran, kapsam ve uygulama yöntemi için henüz karar açıklanmadı. Emeklilerin alacağı nihai tutar, yılın son üç aylık enflasyon verileri ve ilave iyileştirme kararının ardından netleşecek.
KÖK MAAŞA REFAH PAYI
Gündemdeki seçeneklerden ilki, kök aylıklara enflasyon zammının yanında refah payı eklenmesi. Böylece yasal artışın üzerinde zam yapılabilecek. Diğer seçenekte ise kök maaşlara belirli bir tutarda seyyanen zam uygulanması değerlendiriliyor. Her iki yöntemde de amaç emeklinin gelirini artırmak. Ancak hangi seçeneğin uygulanacağı, artış oranı ve ödeme tutarı henüz kesinleşmedi. Çalışmada maaş grupları arasındaki denge de gözetilecek.
Çok Okunanlar