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Emekli zammında yeni hesap: Maaşlar ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş artışına ilişkin hesaplamalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yıl sonu enflasyon beklentisi üzerinden yapılıyor. Paylaşılan yüzde 29,63'lük yıl sonu enflasyon beklentisi esas alınarak hazırlanan senaryoda, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 11,11 olacağı hesaplandı. Bu oranın gerçekleşmesi durumunda emekli aylıklarına aynı oranda artış yapılması beklenirken, 23 bin 552 TL olarak belirtilen en düşük emekli aylığı için yaklaşık 26 bin 168 TL'lik tutar gündeme geldi. Kesin zam oranı, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belirlenecek.

Haber Giriş Tarihi: 16.10.2026 15:46
Haber Güncellenme Tarihi: 16.10.2026 15:49
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Emekli zammında yeni hesap: Maaşlar ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) birikimli artış yüzde 5,56 olarak aktarıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, kural olarak önceki altı aylık dönemde gerçekleşen TÜFE artışı oranında artırılıyor. Bu nedenle yılın ikinci yarısında açıklanan enflasyon verileri, 2027 Ocak zammının belirlenmesinde esas alınacak.

Ocak zammı için yüzde 11,11 hesaplaması

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,63 olduğu belirtiliyor. Bu beklentiye dayanan hesaplamada, temmuz-aralık dönemindeki toplam enflasyonun yüzde 11,11 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Yüzde 11,11'lik oran, kesinleşmiş bir zam kararı değil, enflasyon beklentisine dayalı bir senaryo niteliği taşıyor. Ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleşecek fiyat değişimleri, altı aylık enflasyon oranını ve buna bağlı emekli aylığı artışını değiştirebilecek.

En düşük emekli maaşı 26 bin 168 TL olacak mı?

Paylaşılan hesaplamada en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak esas alındı. Bu tutara yüzde 11,11 oranında artış uygulanması halinde aylık yaklaşık 2 bin 616 TL yükselerek 26 bin 168 TL seviyesine ulaşıyor.

Yüzde 11,11 artışa göre örnek maaş tablosu

Enflasyon beklentisine dayalı yüzde 11,11 artışın farklı aylık tutarlarına uygulanması halinde ortaya çıkan örnek hesaplamalar şöyle:

Mevcut aylık

Tahmini artış

Hesaplanan aylık

23.552 TL

2.616 TL

26.168 TL

25.000 TL

2.778 TL

27.778 TL

30.000 TL

3.333 TL

33.333 TL

35.000 TL

3.889 TL

38.889 TL

40.000 TL

4.444 TL

44.444 TL

50.000 TL

5.555 TL

55.555 TL
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