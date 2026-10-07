Borsa İstanbul ve SPK'ya yakın temas! FTSE Russell: Türkiye statüsünü korudu
Borsa İstanbul ve SPK'ya yakın temas! FTSE Russell: Türkiye statüsünü korudu
Londra Borsası bünyesindeki küresel endeks sağlayıcısı FTSE Russell, Eylül 2026 Sınıflandırma Raporu'nu yayımladı. Türkiye'nin olumsuz bir izleme listesine alınmadığı duyurulurken, 'Gelişmiş Gelişen Piyasa' statüsü korundu. Duyuruda; MKK'nın fiili dolaşım verilerinin detaylandırılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul ile yakın temasın sürdürüldüğü kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:17
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 10:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
London Stock Exchange bünyesinde bulunan FTSE Russell, Türkiye'yi izleme listesine almazken, ülkenin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsünü korudu.
Küresel finans piyasalarında kullanılan endeksleri oluşturan, yöneten endeks sağlayıcısı FTSE Russell, "FTSE Hisse Senedi Piyasaları Sınıflandırması-FTSE Ülke Bazında Hisse Senedi Sınıflandırması Eylül 2026 Yıllık Duyurusu"nu internet sitesinde yayımladı.
Duyuruda, "FTSE Russell, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan fiili dolaşım oranlarına temel teşkil eden verilerin ayrıntı düzeyinin iyileştirilmesinin uygulanabilirliğini değerlendirmekte olan Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile temaslarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin izleme listesine alınmadığı belirtilen duyuruda, ülkenin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsünün de korunduğu bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Borsa İstanbul ve SPK'ya yakın temas! FTSE Russell: Türkiye statüsünü korudu
Londra Borsası bünyesindeki küresel endeks sağlayıcısı FTSE Russell, Eylül 2026 Sınıflandırma Raporu'nu yayımladı. Türkiye'nin olumsuz bir izleme listesine alınmadığı duyurulurken, 'Gelişmiş Gelişen Piyasa' statüsü korundu. Duyuruda; MKK'nın fiili dolaşım verilerinin detaylandırılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul ile yakın temasın sürdürüldüğü kaydedildi.
London Stock Exchange bünyesinde bulunan FTSE Russell, Türkiye'yi izleme listesine almazken, ülkenin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsünü korudu.
Küresel finans piyasalarında kullanılan endeksleri oluşturan, yöneten endeks sağlayıcısı FTSE Russell, "FTSE Hisse Senedi Piyasaları Sınıflandırması-FTSE Ülke Bazında Hisse Senedi Sınıflandırması Eylül 2026 Yıllık Duyurusu"nu internet sitesinde yayımladı.
Duyuruda, "FTSE Russell, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan fiili dolaşım oranlarına temel teşkil eden verilerin ayrıntı düzeyinin iyileştirilmesinin uygulanabilirliğini değerlendirmekte olan Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile temaslarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin izleme listesine alınmadığı belirtilen duyuruda, ülkenin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsünün de korunduğu bildirildi.
Çok Okunanlar