Bitcoin 75 bin doların altını test etti

Kripto para piyasalarında satış baskısı yeniden güç kazanırken Bitcoin, 27 Mayıs 2026 sabahı Asya işlemlerinde kısa süreliğine 75 bin dolar seviyesinin altını test etti. Son 24 saatte yüzde 3’ten fazla değer kaybeden Bitcoin’in 75 bin 500 dolar civarında dengelendiği görüldü.
Haber Giriş Tarihi: 27.05.2026 15:03
Haber Güncellenme Tarihi: 27.05.2026 15:07
Bitcoin’in daha önce 12 Mayıs’ta 82 bin dolara yaklaşmasına rağmen bu seviyelerde kalıcı olamaması dikkat çekti. Analistler, piyasada artan satış baskısının kısa vadeli fiyat hareketleri üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini değerlendiriyor.
Orta Doğu’daki gerilim piyasaları etkiledi
Kripto para piyasalarındaki geri çekilmede Orta Doğu’daki askeri gelişmelerin etkili olduğu belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarında İran’ın güneyindeki bazı hedeflere hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.
Söz konusu saldırıların, İran’ın deniz taşımacılığı işlemlerinde kullandığı ve Bitcoin tabanlı olduğu belirtilen “Hormuz Safe” isimli sistem sonrası gerçekleştiği ifade edildi. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı OFAC’ın ise platformun yaptırım ihlali riski taşıyabileceği yönünde değerlendirme yaptığı bildirildi.
İranlı yetkililerin misilleme mesajları vermesi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki tansiyonun yükselmesi, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesine neden oldu. Piyasalarda altın talebinin artarken riskli varlıklarda satış baskısının güçlendiği görüldü.
İsrail-Lübnan hattındaki gelişmeler takip ediliyor
İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi de piyasalarda risk algısını artırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’ın güneyindeki operasyonların genişletilmesi yönünde talimat verdiği öne sürüldü.
Nabatiye ve Bekaa Vadisi’ne yönelik saldırıların ardından bölgede tansiyonun yükseldiği aktarılırken, İsrailli yetkililerin operasyonların kapsamını genişletmeyi değerlendirdiği belirtildi. Bölgedeki gelişmelerin enerji fiyatları üzerinde de etkili olduğu kaydedildi.
Petrol fiyatlarında görülen yükselişin, ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileriyle birlikte küresel piyasalarda faiz baskısını yeniden gündeme taşıdığı ifade edildi. Analistler, FED’in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisinin kripto para piyasaları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.
Arz baskısı fiyat hareketlerini sınırlıyor
Piyasadaki geri çekilmede eski Bitcoin yatırımcılarının satışlarının etkili olduğu değerlendiriliyor. Son aylarda yeniden aktif hale gelen yüksek miktardaki Bitcoin arzının yükselişleri sınırladığı ifade edildi.
Paylaşılan verilere göre son yedi ay içinde hareket eden Bitcoin arzının yaklaşık yarısının, Bitcoin’in 103 bin 600 dolar seviyesinin üzerinde işlem gördüğü dönemde son hareketini yapan cüzdanlardan geldiği belirtildi. Yaklaşık 4,45 milyon Bitcoin’in bu süreçte el değiştirmiş olabileceği kaydedildi.
Analistler, mevcut fiyat bölgesi olan 77 bin dolar civarında yoğun arz birikimi oluştuğunu ifade ediyor. Düşük maliyetle alım yapan eski yatırımcıların kâr realizasyonlarının piyasadaki satış baskısını artırdığı değerlendiriliyor.
ETF çıkışları ve teknik seviyeler izleniyor
Spot Bitcoin ETF’lerinden çıkışların sürmesi de piyasalarda yakından takip ediliyor. Büyük ölçekli işlemlerde görülen artışın, bazı kurumsal yatırımcıların risk azaltma sürecine girdiğine işaret edebileceği belirtiliyor.
Teknik görünümde Bitcoin’in günlük grafikte 80 bin 100 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görmeye devam ettiği aktarıldı. Uzmanlar, 77 bin-78 bin dolar bandının güçlü direnç bölgesi olarak öne çıktığını ifade ediyor.
Aşağı yönlü hareketlerde 73 bin 700 dolar seviyesinin kritik destek olarak izlendiği belirtilirken, bu seviyenin kırılması halinde 68 bin 700 dolar ve 64 bin 300 dolar bölgelerinin yeniden gündeme gelebileceği kaydedildi.
