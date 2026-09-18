131 fonun tasfiye mekanizması belli oldu! SPK açıkladı: Paralar nasıl geri alınacak?
131 fonun tasfiye mekanizması belli oldu! SPK açıkladı: Paralar nasıl geri alınacak?
Sermaye Piyasası Kurulu, 131 fonun tasfiye esaslarını belirledi. Fonları İş Bankası ve Ziraat Bankası tasfiye edecek. Fon varlıkları piyasaya satılamayacak. Tasfiye 3 aya kadar sürebilecek.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 08:40
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 08:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sermaye Piyasası Kurulu yüzbinlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon tasfiye sürecine ilişkin ayrıntıları tek tek açıkladı.
Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek.
Önce kimin fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Yatırımcıların payları, haciz ve blokeler tek tek kontrol edilecek.
Fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak. Hisselerden mevduata, repodan kredilere kadar hesaplar kontrol edilecek. Bu işlemlerin en geç 10 iş günü içinde tamamlanması bekleniyor.
Tasfiye devam ederken fonun yönetim ücreti ve diğer giderleri fonun içinden karşılanmaya devam edecek.
Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıkları zamanla satacaklar. Elde edilen para da yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak.
17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak.
Tasfiye sürecinin detayları ilgili fonların KAP sayfalarında yayımlanacak. Yatırımcılar süreci buradan takip edebilecek.
Fonların tasfiyesi için en fazla 3 aylık süre öngörülüyor. SPK gerekli görürse bu süreyi uzatabilecek.
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131 fonun tasfiye mekanizması belli oldu! SPK açıkladı: Paralar nasıl geri alınacak?
Sermaye Piyasası Kurulu, 131 fonun tasfiye esaslarını belirledi. Fonları İş Bankası ve Ziraat Bankası tasfiye edecek. Fon varlıkları piyasaya satılamayacak. Tasfiye 3 aya kadar sürebilecek.
Sermaye Piyasası Kurulu yüzbinlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon tasfiye sürecine ilişkin ayrıntıları tek tek açıkladı.
Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek.
Önce kimin fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Yatırımcıların payları, haciz ve blokeler tek tek kontrol edilecek.
Fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak. Hisselerden mevduata, repodan kredilere kadar hesaplar kontrol edilecek. Bu işlemlerin en geç 10 iş günü içinde tamamlanması bekleniyor.
Tasfiye devam ederken fonun yönetim ücreti ve diğer giderleri fonun içinden karşılanmaya devam edecek.
Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıkları zamanla satacaklar. Elde edilen para da yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak.
17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak.
Tasfiye sürecinin detayları ilgili fonların KAP sayfalarında yayımlanacak. Yatırımcılar süreci buradan takip edebilecek.
Fonların tasfiyesi için en fazla 3 aylık süre öngörülüyor. SPK gerekli görürse bu süreyi uzatabilecek.
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