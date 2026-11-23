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Okullarda ilk ara tatil bitti! Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bu yılın eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.
MEB'in takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatili, 16-20 Kasım'da uygulandı.
Öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi tamamladı.
17 MİLYON ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI
Ara tatilin ardından bugün itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim yeniden başladı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen dersbaşı yaptı.
2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek.
İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp, 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.
Kaynak: AA
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